MJF commente un fan en colère lors d’un événement indépendant, inspiré par Roddy Piper

Lors d’une nouvelle entrevue avec Newsday, MJF a commenté une rencontre avec un fan en colère lors d’un événement indépendant, inspiré par “Rowdy” Roddy Piper, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Après avoir rencontré un fan avec un couteau près de sa voiture à clé après un spectacle indépendant: «Je laisse tomber mon sac, je le regarde, je mets ma clé entre mon annulaire et mon majeur et je lui demande si on va faire ça. Et comme un perdant complet, il a baissé la tête et s’est enfui. »

Lors de sa première rencontre avec le catch à cinq ans: «Je ne l’avais jamais vu auparavant. Et je ne me souviens pas qui c’était, mais j’ai regardé mon père. Je me disais: «J’en ai besoin de plus. J’en ai besoin de plus immédiatement. »

Lors de son premier match complet avec Mankind et Undertaker’s Hell in a Cell: «J’ai été immédiatement accroché. Et puis j’ai commencé à creuser plus profondément, vous allez sur YouTube, vous recherchez les catalogues. J’ai trouvé ce gars dont les pieds étaient sur le bureau, il grignotait de la gomme très fort, on pouvait dire qu’il parlait à quelqu’un qui était son patron mais il ne semblait pas s’en soucier… Une fois que j’ai vu Roddy Piper, je savais exactement quoi J’allais faire quand je serais grand. »

Lors de sa première «promotion promo» dans une école de catch: «Le premier jour, quand nous avons fini de rouler, nous avons eu ce qu’on appelait une« classe promotionnelle », qui pour moi ne fait que parler. Et je suis allé là-haut après que six autres gars soient allés là-bas, et ils se débattaient et tâtonnaient, et leurs mains tremblaient et disaient: “Quand je vous verrai vendredi, je vais vous donner un whuppin”. C’était brutal. Et puis je suis allé là-haut, j’ai fait mon truc, et je n’oublierai jamais, mon entraîneur m’a regardé et m’a dit: “Hein, d’accord, nous allons imprimer de l’argent”, et c’est tout. “

Sur son personnage et certains fans qui l’aiment: «Je le vois comme ceci: je suis moi-même, tout le monde dans mon industrie fait semblant. Il n’y a rien de faux en moi. Et je pense que certaines personnes apprécient cela. Même s’ils me détestent, ils apprécient le fait que je sois à 100% authentique. “