MJF dit aux fans d’AEW qu’il pourrait avoir besoin d’une chirurgie

AEW

Il est peut-être l’une des étoiles les plus rapides de la lutte professionnelle, mais MJF a été absent de la télévision AEW au cours des dernières semaines, avec sa dernière apparition dans l’épisode prétexté de Dark du 7 avril – lorsqu’il a accompagné Wardlow à une victoire en match de squash.

Lundi dernier, “Le Sel de la Terre” a déclaré que la raison pour laquelle il n’avait pas été sur Dynamite récemment était que “quelque chose d’horrible” lui était arrivé. Maintenant, MJF dit qu’il pourrait ne pas opérer pour corriger le problème ambigu: –

Il convient de souligner que MJF glisse rarement, voire jamais, de son caractère de talon odieux sur les médias sociaux, ce qui signifie l’une des deux choses ici: –

1. Il travaille.

2. Il est vraiment sérieux à ce sujet.

Les doigts croisés c’est le premier. Alors que l’ère actuelle de la lutte dans les arènes vides ne serait pas nécessairement le pire moment pour un lutteur de prendre un congé, le problème de MJF semble très inquiétant, en particulier pour un lutteur à l’envers.

Le 29 février, MJF a remporté une victoire notable en simple contre Cody à Revolution. Le triomphe semblait prêt à l’envoyer vers le ciel, bien que la crise sanitaire mondiale ait rendu les choses difficiles. Il a lutté pour la dernière fois le 11 mars, faisant équipe avec The Butcher et The Blade pour vaincre les trois membres de Jurassic Express.