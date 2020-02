MJF: “Je me fiche d’être cool!”, Parle de Feud avec Cody Rhodes

Lors d’un récent entretien avec le Rapport du blanchisseur, MJF a commenté la querelle avec Cody Rhodes, l’écoute des anciens combattants, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur la façon dont Cody Rhodes est comme le magicien d’Oz: “Il est presque magicien d’Oz-esque. Vous avez ce grand méchant sorcier, mais quand ils ont tiré le rideau, il n’y avait que ce tout petit homme faible et faible qui essayait de marionneter la vie de tout le monde pour le bien de son bien et seulement de son bien. C’est Cody. Il y a une raison pour laquelle, après avoir donné des coups de pied à aucun bon fils de b-h Cody Rhodes dans les noix, il y avait un énorme sourire sur mon visage. C’est parce que ce qui s’est passé, c’est que mille millions de livres de poids ont complètement disparu de mes épaules. Parce que je devais suivre ce gars et être son battage médiatique glorifié depuis trop longtemps. Et j’ai permis que cela se produise parce que je pensais que cet homme se souciait de moi, ce qu’il n’a pas fait. Quand j’ai brisé les chaînes de l’esclavage et que je lui ai donné un coup de pied dans les balles et c’était si bon, Jon. Oh mon Dieu. C’était tellement bon. “

À l’écoute des anciens combattants: «Pour une raison étrange, beaucoup de gens de mon âge ne veulent pas écouter les vétérans de ce sport. Ils préfèrent de loin mettre leurs pads et faire leurs moonies et leurs 450s. Ils n’essaient pas d’apprendre. Ils n’essaient pas de s’améliorer. Ils essaient juste d’être cool. Peu m’importe d’être cool, Jon. Ce qui m’importe, c’est de gagner de l’argent. Ce qui m’importe, c’est de faire des vagues. Ce qui m’importe, c’est de devenir l’un, sinon le plus grand, des lutteurs professionnels à avoir jamais vécu. Et la seule façon qui se passe est d’étudier votre sport et votre métier. Je me suis assis pendant des heures jusqu’à ce que mes yeux saignent pendant que j’étudiais les légendes et je le fais encore aujourd’hui alors que ces enfants étudient les routines de gymnastique. C’est pourquoi je suis en avance sur la courbe. “