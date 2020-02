MJF révèle pourquoi il est le visage d’AEW, parle à Cody Rhodes de le signer, et plus encore

Lors d’une nouvelle entrevue avec Sports Illustrated, MJF a commenté devenir une star à AEW, être un «top guy», et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur Cody Rhodes: “Cody m’a vu à un spectacle de lutte indépendant, et il s’est dit:” Je peux utiliser cet enfant. “Il a pensé:” Je peux lui sucer l’argent qu’il va faire pour mon entreprise. “Il a raison que je suis un monstre talentueux. Je suis le meilleur au micro, je suis le meilleur cloche à cloche, personne ne peut me toucher. Et il aurait été parfaitement content que je sois le Robin de son Batman pour le reste de ma vie. Il se faisait appeler mon mentor, mais pour moi, c’était l’équivalent du magicien d’Oz se cachant derrière un rideau et tirant sur tous les leviers. Vous pensez que c’est ce grand homme géant, mais en réalité, c’est ce petit être humain faible et faible. Il sait que je vais être le plus gros tireur si profondément, avec ce sourire stupide sur son visage, il voulait que je reste sous son pouce pour toujours. Donc, si les gens veulent continuer à me huer, c’est à eux. Cela ne change pas le fait qu’il avait tort, cela n’affecte pas mon salaire, et cela n’affecte pas le fait que, lorsque je suis à la télévision, je continue de frapper un home run. “

En devenant une star dans AEW: «Beaucoup de nos meilleurs gars ont reçu un frottement de Vinnie Mac, ou un frottement d’une promotion géante, mais je ne l’ai pas fait. Je suis entré dans cette promotion en tant que nouveau visage frais. Je suis la seule personne qui peut légitimement regarder dans une caméra dure et dire: «AEW a été ma première grande rupture, et je suis celle qui en fait le plus.» C’est pourquoi je suis le visage de cette entreprise. »

Sur s’il a jamais douté qu’il pourrait être un gars de haut niveau à AEW: «Il n’y a jamais eu de doute. Ce qui est drôle avec les indépendants, c’est que vous avez des réservations basées sur des GIF, les GIF que vous voyez sur Twitter. Quelqu’un faisant un 759-30 splat-yada-yada, le cercueil de Darby tombe avec la planche de skate attachée à son dos, Orange Cassidy donnant des coups de pied dans les tibias très lentement, Jungle Boy faisant des do-dahs et des flippity-ays flippity, le la liste s’allonge encore et encore. J’ai eu un petit rire après mon match avec Jungle Boy quand j’ai vu tout le monde dire: «Je ne savais pas que MJF était un si bon catcheur!» Eh bien, je le savais. Mais pourquoi diable me mettrais-je dans une situation où je dois prendre ces mesures stupides? Je vais regarder d’autres matchs et voir les mouvements et me demander: «Pourquoi?» Je suis aussi old-school que dans cette époque moderne. Je suis le dernier d’une race mourante. Je me fichais des GIF. Je me moquais de rendre les gens heureux à la maison. Je me fichais des gens qui disaient: “Oh, mon dieu, son rythme de travail est absolument fantastique. J’ai hâte de voir son prochain match cinq étoiles. “Ce qui m’importe, c’est de m’assurer que lorsque les gens qui me regardent mettent la tête sur leur oreiller, je suis la dernière chose à laquelle ils pensent. Non pas parce que je frappe les mouvements les plus cool, non pas parce que je mets mon corps en danger pour leur divertissement, mais parce que je suis captivant. Je fais les choses à ma façon. Je ne fais rien pour rendre les gens heureux ou les apaiser. C’est ce qui me rend différent. “