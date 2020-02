MJF veut que les fans le “ testent ” et “ montent dans l’assiette ” après avoir été attaqué sur AEW Dynamite

AEW

Après avoir été attaqué par un fan lors de l’épisode AEW Dynamite de la semaine dernière diffusé depuis le Von Braun Center de Huntsville, en Alabama, MJF semble avoir surmonté la rencontre assez rapidement et s’est rendu sur Twitter pour inviter d’autres fans à se “ tester ” contre lui et Wardlow.

Après avoir fouetté le dos de Cody (10 fois!) En miettes, MJF et Wardlow ont été chassés dans la foule, seulement pour que la paire soit sautée par un spectateur voyou alors qu’ils tentaient de s’échapper.

MJF est clairement sorti de l’altercation entière dans une humeur joyeuse alors qu’il aiguillonnait son rival amer Cody sur Twitter en tweetant “ Cody, vous pensiez que c’était mauvais? Attendez juste que vous deviez entrer dans la cage avec @realwardlow Le match à la révolution que vous et tous vos abonnés aspirent à ne se produira pas. Parce que je suis meilleur que toi, et tu le sais. “

Cela a ensuite conduit un fan en particulier à pousser MJF avec une réponse de “ Comment c’était quand un fan vous a poursuivi? Ce ne sera pas la dernière fois non plus. Vous risquez des dommages physiques avec vos mots.

Dans la vraie mode MJF d * ckish, la grande gueule a déroulé le tapis rouge pour tout autre fan excitant de Cody et a déclaré que «moi et Wardlow l’avons manipulé facilement. Si vous ou quelqu’un d’autre veut me tester, montez dans l’assiette. Vous apprendrez très rapidement que je suis la vraie affaire. “

Cet échange sur Twitter met en évidence une fois de plus à quel point MJF joue parfaitement le jeu de talon moderne, car il a simultanément réussi à convaincre plus de fans et à composer plus de buzz pour le match de cage en acier Cody Vs Wardlow entrant.

Nous ne savons toujours pas si le «fan» la semaine dernière était une plante ou non. Cependant, si Maxwell continue, il aura peut-être besoin de quelques Wardlows de plus pour surveiller son dos dans un avenir prévisible.