MJF vs Jungle Boy Match annoncés pour AEW Dynamite de demain

All Elite Wrestling (AEW) a annoncé un énorme pour l’épisode de Dynamite de mercredi sur TNT. Ce sera MJF contre Jungle Boy dans un match en simple.

MJF a ensuite commenté les informations, que vous pouvez voir ici: «Deux‘ gars Cody ’. Sauf que l’un d’eux était assez intelligent pour réaliser que Cody est faux. Tu sais ce qui n’est pas faux, Jack? Qu’après que je te sors, que je te classe et que je te fasse du mal sur @ AEWrestling… Cody ne sera plus là pour toi. Il n’aime pas les jouets cassés. “- Dynamite de mercredi sera diffusé depuis le HEB Center à Austin, Texas. Voici la programmation mise à jour:

Match du championnat du monde par équipe AEW: Page du pendu et Kenny Omega contre SCUMatch de championnat féminin AEW: Riho contre Nyla RoseMatch “Eye For An Eye”: Santana contre Jon MoxleyDustin Rhodes contre Sammy GuevaraMJF contre Jungle Boy