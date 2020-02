MLW et Dragon Gate Pro Wrestling annoncent un partenariat

La Major League Wrestling et Dragon Gate Pro Wrestling ont conclu un nouveau partenariat, selon un communiqué de presse envoyé lundi par MLW.

Consultez le communiqué de presse officiel ci-dessous:

LA PORTE AUX AMÉRIQUES EST OUVERTE.

KOBE, JAPON / NEW YORK – La Major League Wrestling et Dragon Gate Pro-Wrestling of Japan ont annoncé aujourd’hui la formation d’une alliance stratégique.

MLW et Dragon Gate Pro-Wrestling fusionneront leurs forces pour lancer une nouvelle collaboration axée sur un échange de talents et des opportunités de partager du contenu et de participer à d’autres projets.

«La collaboration entre MLW et Dragon Gate est une occasion très spéciale de produire des événements uniques, de mettre en valeur des talents spectaculaires et de créer une nouvelle toile pour la coopération japonaise et américaine», a déclaré Court Bauer, PDG et fondateur de MLW. «Nous sommes ravis de ce partenariat.»

Dragon Gate est une organisation de lutte de renommée mondiale basée à Kobe, au Japon, qui a révolutionné la lutte.

Transcendant la lutte japonaise traditionnelle avec son mélange distinct de lutte de style fort et de lucha libre mexicaine, Dragon Gate est un emballage spectaculaire qui ne ressemble à aucune autre organisation japonaise.

Avec des lutteurs populaires tels que Ben-K, YAMATO, Shun Skywalker et Narauki Doi entre autres, Dragon Gate ravit les fans du monde entier avec leurs acrobaties de haut vol passionnantes et leurs mouvements inventifs.

Une organisation dynamique, pionnière, Dragon Gate a vu le jour en 2004 et a réinventé la lutte japonaise dans sa propre vision. Aujourd’hui, Dragon Gate est l’une des organisations japonaises les plus en vue avec une portée mondiale, notamment en présentant son service SVOD, https://dragongate.live.

Plus de détails sur le premier chapitre de la collaboration MLW x Dragon Gate seront bientôt dévoilés.