Molly Holly et Kelly Kelly réagissent aux retours de Royal Rumble (vidéos), Becky Lynch réagit pour gagner

Comme on l’a vu lors de l’événement à la carte WWE Royal Rumble, Becky Lynch a vaincu Asuka. Après le match, Becky Lynch a été interviewée dans les coulisses et elle a déclaré ce qui suit:

«Ouais, ouais je fais. Se sentant un peu émotif maintenant. C’est juste que c’est la seule tache en une année presque parfaite. Et je savais – elle est incroyable. Elle est incroyable. Je ne pouvais pas la retenir, et je savais que ça allait prendre beaucoup de temps, mais je ne pouvais pas abandonner. Il n’y avait aucun moyen que je reste en bas pour le compte de trois, et il n’y avait aucun moyen que je tapote à nouveau. Cela me hante tous les soirs depuis 365 jours, peut-être 363. Je ne sais pas à quelle distance nous sommes du dernier Rumble, mais ce soir, je l’ai prouvé. Ce soir, ça l’a prouvé. Je suis tout ce que je dis et je suis l’homme. »

Molly Holly et Kelly Kelly sont revenues lors du match du Royal Rumble féminin de la WWE dimanche. La WWE a publié les vidéos suivantes dans les coulisses, montrant les deux réagissant à leurs retours: