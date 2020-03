Moment exact Brodie Lee voulait quitter la WWE révélée

AEW

Brodie Lee a fait une apparition incendiaire dans le podcast Talk is Jericho de Chris Jericho plus tôt dans la journée. Le tout mérite d’être écouté, la situation exacte engendrant son désir de quitter la WWE l’un des points les plus intéressants.

Lee prétend qu’il était prévu qu’il revienne en tant que garde du corps de Sami Zayn après WrestleMania 35. Il était censé descendre sur le SmackDown après ‘Mania mais a été annulé, et quand il l’a fait, Lee a dit “d’accord, c’est tout.” Il est rentré chez lui, en a discuté avec sa femme et a décidé de demander sa libération.

Deux conversations téléphoniques de 20 minutes avec Vince McMahon ont suivi, alors que les deux «parlaient comme des humains». “Voulez-vous plus d’argent, voulez-vous un coup de pouce?”, A demandé le président de la WWE, Lee répondant qu’il ne voulait pas non plus. Il voulait sortir. Brodie a noté qu’il n’avait pas réalisé que d’autres lutteurs avaient demandé à être lâchés en même temps, avec Triple H lui disant prétendument “nous ne pouvons pas vous libérer, ça va donner l’impression que les gens sautent d’un navire en perdition. “

Zayn a fini par revenir sur le Raw après WrestleMania, se déplaçant à SmackDown pour s’aligner avec Shinsuke Nakamura peu de temps après.