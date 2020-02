Moments exacts 10 lutteurs savaient qu’ils avaient fini avec la WWE

Fermez les yeux et repensez à grandir en tant que jeune fan de catch.

Des millions de jeunes garçons et filles du monde entier rêvaient de devenir un jour des stars comme les héros qu’ils regardaient à la télévision. Enfin, encrer ce précieux contrat de la WWE allait être le sommet de ce voyage vers la célébrité. Quelques chanceux ont même réussi à atteindre cet objectif, et leur fierté a dû faire en sorte que les cœurs aient l’impression qu’ils pourraient éclater des coffres.

Puis, quelque chose de bizarre s’est produit. Ces lutteurs qui étaient autrefois des enfants innocents et aux yeux écarquillés avec un rêve ont réalisé qu’ils ne voulaient plus être avec l’entreprise ou exercer leur métier sous la bannière de la WWE. La magie s’était estompée, et ils ont imaginé s’enculer pour faire autre chose pendant un moment ou ont aimé l’idée de lutter loin des caprices bien connus de Vince McMahon. Leurs rêves d’enfant étaient devenus des cauchemars éveillés.

Il devait y avoir un moment précis où chacun de ces hommes et femmes a décidé qu’il voulait sortir. Les voici, et ils rassemblent un mélange unique d’étoiles qui ont fait la paix avec leurs départs rapides et ceux qui ne pouvaient tout simplement pas attendre de partir …