Montrez-moi l’argent de la WWE!

La semaine dernière, Killer Kross et Timothy Thatcher ont officiellement signé avec la WWE, mettant fin à plusieurs mois de spéculations sur leur destination. Kross en particulier a été un nom chaud depuis que des rumeurs ont circulé sur ses bœufs avec la direction d’Impact Wrestling; couplé avec sa petite amie Scarlett Bordeaux obtenir sa libération à partir de là. Je dois dire que j’ai été quelque peu surpris par les deux.

Thatcher est l’un de ces «grands lutteurs, mais alors quoi?» et Kross m’a frappé comme le type qui voudrait pouvoir travailler dans un tas d’endroits différents et ne pas être lié à un accord exclusif. Mais ils ont signé avec la WWE, et ce faisant, ils ont déclenché une bousculade de “ils vont être ruinés!” Et “pourquoi?” en plus du talent habituel de “thésaurisation!” qui, bien que quelque peu vrai, ne saisit pas ce qui se passe vraiment ici.

Dans les deux cas, nous avons des gars qui étaient très connus sur le circuit indépendant; qui ont travaillé pour de petites entreprises et sont très appréciés par les personnes qui les ont vus travailler et qui les ont traités. Ces gars avaient des options, de la WWE à AEW en passant par le Nouveau Japon. Ils n’étaient pas des midcarders dans ROH ou Impact qui ont peut-être attiré l’attention de HHH mais; n’étaient pas particulièrement demandés. Les deux ont sans aucun doute entendu le bon, le mauvais et le laid d’être dans le système de la WWE par des amis et des contacts; donc aucun d’eux n’est très naïf dans ce dans quoi ils s’engagent.

Ils avaient le choix et tous deux ont choisi de signer avec la WWE. Pour tous les discours sur le talent de thésaurisation de la WWE (ils le font); ce qui ne semble jamais être discuté, c’est que ces gars et ces filles ne sont pas kidnappés et forcés de signer mais choisissent d’aller travailler là-bas. Après un an au cours duquel Jon Moxley s’est éloigné de la WWE et a ouvert le feu sur le processus créatif; donnant apparemment un laissez-passer gratuit à tous ceux qui voulaient décharger l’entreprise. Il y avait même une toute nouvelle entreprise construite sous le mantra qu’ils allaient être plus pour les garçons.

Comment en sommes-nous encore au point où deux agents libres très convoités ont choisi d’y aller?

Le fait qu’ils soient toujours considérés comme la meilleure option par les personnes qui travaillent réellement dans l’entreprise; en dit long sur ce que les gens au courant, qui n’ont pas d’agenda, pensent non seulement à la WWE mais aussi à AEW, et à d’autres sociétés également. Tout le monde sait que signer là-bas peut entraîner un aller simple vers la restauration; et pourtant ils le font quand même. Pour tout le bavardage sur Internet au sujet de la liberté de création et de la perte très réelle et perçue de celle-ci lors de la signature; cela n’empêche pas les gens d’entrer.

Maintenant, je sais que beaucoup de gars et de filles ne veulent pas voir vos gens préférés travailler là-bas; et vous préférez les voir à peu près partout ailleurs. Eh bien, si vous ne voulez pas que vos lutteurs préférés acceptent une offre du soi-disant empire du mal; il n’y a qu’un seul moyen réel d’empêcher que cela se produise, et c’est de les faire payer plus. Si vous voulez que ces personnes n’aient jamais à appeler pour travailler pour une entreprise, préférez-les qu’elles évitent; la vie doit s’améliorer à l’extérieur.

L’une des sales vérités de l’entreprise est qu’il existe une sous-classe quasi permanente qui est rémunérée par toutes les personnes pour lesquelles elles travaillent. Au cas où vous l’auriez oublié, ROH payait sa championne féminine Kelly Klein 20 000 par an en 2019. ‘Vous pouvez travailler à d’autres dates!’ Est souvent le code pour ‘Je n’ai pas à vous payer très cher’, et bien que cela soit compréhensible pour quelques indies locales; les entreprises soutenues par de grosses sommes d’argent (ROH, Impact, New Japan et AEW) peuvent absolument se permettre de payer davantage.

Vous voulez un exemple?

Tommaso Ciampa faisait les mêmes 20 000 en 2016 que Klein faisait l’année dernière (il y a quelque chose à dire pour un midcarder masculin en 2016 qui gagne le même argent que le champion féminin en 2019, soit dit en passant); et par ses propres mots voulait rester dans ROH mais a été repoussé de recevoir toute sorte d’augmentation. il est donc parti. Vous n’avez pas à payer à tout le monde des millions de dollars (la WWE ne paie pas tout le monde comme ça non plus); et vous n’avez même pas à leur payer tout l’argent de la WWE. Mais quand les gens sont prêts à partir en masse pour des contrats NXT de 60 000 $, vous me dites que vous ne pouvez pas faire la différence pour quelqu’un qui veut rester dans votre entreprise?

D’ailleurs, pourquoi en tant que fans crions-nous, “la WWE vole tout le monde!” Au lieu de “ROH ne paie pas les gens digne de ce nom?” C’est une de ces fois où je dois demander, vous souciez-vous vraiment de ces les gens autant que vous dites que vous faites? Parce que si vous le faites, vous devriez leur souhaiter de meilleures options.

Il devrait y avoir beaucoup plus de biens immobiliers entre le programme de la WWE; et l’existence vagabonde à faible loyer qui existe souvent ailleurs. Ce ne devrait pas être de l’argent WWE avec un calendrier WWE; ou avoir à bousculer entre une douzaine d’opérations différentes pour rassembler suffisamment de chèques pour vivre. Il devrait y avoir plus d’occasions qu’il n’y en a actuellement de travailler moins de dates et de gagner encore assez en un seul endroit pour vivre. Maintenant, une partie de cela est sur les lutteurs à exiger (un syndicat serait probablement une aide sur ce front); mais une partie de ce fardeau nous incombe également.

La glorification de l’artiste affamé doit cesser; vous devriez vouloir que tous ces gens soient suffisamment payés pour vivre; sans avoir à parcourir le globe à la recherche de chèques s’ils ne veulent pas travailler pour la WWE. Sinon, ne vous fâchez pas s’ils choisissent ce qu’ils trouvent être un concert plus fiable sinon plus lucratif.

Le post Montrez-moi l’argent de la WWE! est apparu en premier sur eWrestlingNews.com.