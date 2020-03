Moose sur Tessa Blanchard remportant le titre mondial Impact, comment EC3 a façonné son look

TV Insider a récemment interviewé la star de l’Impact Wrestling Moose, qui a partagé ses réflexions sur Tessa Blanchard remportant le titre Impact World, ECW l’aidant avec son look, et plus encore:

Orignal sur Tessa Blanchard remportant le titre mondial de l’Impact à Hard To Kill:

«Cela a créé du buzz. Dans le passé, je n’ai pas été un grand partisan de la lutte entre les sexes parce que je pense que la plupart des gens ne le font pas correctement. Il n’a pas la même dynamique qu’un homme qui lutte avec un homme. C’est une autre conversation pour un autre jour, mais je suis heureuse de ce que Tessa a fait. Elle a repoussé les limites et montré aux gens que les femmes sont autorisées à être sur le ring avec des hommes. Elle a fait du bon travail avec ça. Je souhaite juste que cela se fasse globalement d’une manière différente avec la lutte entre les genres. Racontez simplement une histoire différente, utilisez votre créativité. »

Moose explique comment EC3 l’a aidé avec son look:

«J’ai eu la chance d’être dans un vestiaire avec un gars nommé Ethan Carter III. Une chose que je lui ai prise, c’est qu’il faisait toujours son apparition à la télévision… La façon dont il apparaissait à la télévision devait être la star. J’ai appris beaucoup de lui. J’ai aussi beaucoup appris de Jay Lethal dans Ring of Honor, qui a fait exactement la même chose. Ces deux gars voulaient que leur apparence soit plus grande que nature – pas en taille, mais en quoi ils se comportaient et avaient l’air. J’en ai déjà la partie taille. Au contraire, je voulais me différencier des autres gars de notre liste. Il n’y a vraiment pas de gars sur notre liste qui porte cette attention aux détails de son look hors écran ou quand il ne lutte pas. Je peux en profiter »

Ne pas s’inquiéter de la façon dont il n’a pas encore détenu le titre:

“Non. Je ne m’en inquiète pas du tout. À la fin de la journée, c’est un accessoire. Si je suis de caractère, je dirais que Moose adorerait être champion du monde. Être un champion du monde est quelque chose que Moose a l’intention de faire en 2020. C’est une fierté. En dehors de cela, je suis juste heureux de faire partie de l’histoire chaque semaine à la télévision. “

Ses réflexions sur la relance de la XFL:

«Je n’ai pas regardé un match, pour être honnête. Je ne connais pas les équipes ni qui y joue. Je ne suis jamais du genre à souhaiter l’échec de quoi que ce soit. J’espère que Vince McMahon a plus de succès que lui la première fois parce que cela donne plus de possibilités aux gars et plus d’emplois aux gens pour soutenir leur famille. J’espère que ça fait du bien. “