MVP apparaît lors du Royal Rumble Match masculin

Comme indiqué précédemment sur eWN, Montel Vontavious Porter (MVP) devait être l’un des participants au match du Royal Rumble masculin.

Le MVP entrerait dans le match à la 12e place mais a été rapidement éliminé par Brock Lesnar qui a dominé la première moitié du match. Découvrez son équipement inspiré de Black Panther ci-dessous:

WAKANDA FOREVER #RoyalRumble pic.twitter.com/Aq7saswtyl

– Ryan Satin (@ryansatin) 27 janvier 2020

MVP est sorti de la WWE en décembre 2010 et a depuis travaillé avec IMPACT, NJPW et d’autres promotions. À l’heure actuelle, il semble que ce soit un retour d’une nuit à l’entreprise. Le personnel ici à eWN mettra à jour les lecteurs si plus d’informations deviennent disponibles.