MVP confirme son nouveau rôle avec la WWE

MVP a confirmé qu’il commençait en tant que producteur pour la WWE, ce qui correspondrait aux récents rapports.

Il l’a fait lorsqu’il est apparu sur le podcast “Hall of Fame” avec Booker T. du WWE Hall of Famer. Il n’a pas non plus exclu une future apparition à la télévision.

“Je vais aller de l’avant et vous donner le scoop”, a déclaré MVP à Booker. «Que je sois ou non davantage vu à la télévision WWE reste à voir, car je ne prends pas ces décisions. Je me rendrais certainement disponible pour un rôle à l’écran dans une certaine mesure, mais je vais rejoindre l’équipe en tant que producteur dans les coulisses. Alors, voilà ton scoop. “

“Vous savez qu’un jour la fin va arriver”, a déclaré MVP. “Vous savez que ça va arriver un jour, mais quand vous êtes jeune et que vous tournez le monde et que vous gagnez de l’argent, vous êtes un lutteur professionnel. Cela semble être dans un million d’années, puis un jour vous vous réveillez, vous avez le gris au menton, le dos vous fait mal et vous vous rendez compte que 20 ans se sont écoulés. ‘Qu’est-il arrivé?’

