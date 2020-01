MVP discute de son retour au Royal Rumble, apparition sur Raw

La WWE a publié une vidéo où MVP discute de son retour à la WWE au Royal Rumble. Les faits saillants sont ci-dessous:

De retour à la WWE avec son fils présent: “Mon petit homme était là, et maintenant il est un grand fan de lutte. Et pour qu’il puisse faire l’expérience de voir papa, comme il l’appelle, papa se battre, dans un ring de la WWE, et entendre les chants MVP, pour lui de vivre cela. “

Face à Rey Mysterio sur RAW: «Le lutteur préféré de mon fils. Dans une décennie, au retour, lundi soir RAW, rien de tel que lundi soir RAW. C’est en direct, pas de filet de sécurité. Vous êtes là-bas. Mais Rey Mysterio est indiscutable, au fur et à mesure que les légendes avancent, vous ne devenez pas plus gros que cela. Et j’ai lutté Rey Mysterio tant de fois dans le monde entier, juste l’honneur, le privilège, c’est la WWE. C’est donc une belle chose de revenir ici après tout ce temps et de se lancer dans le vif du sujet, et mon fils regardait ce soir, et encore une fois, cela change tout. Il regardait papa contre Rey Mysterio. Je sais pour qui il voulait. »

Découvrez la vidéo exclusive WWE ci-dessous:

(h / t 411Mania)