MVP dit qu’il en a fini avec la WWE

WWE

Il semble que le bref et surprenant retour de l’ancien champion des États-Unis de la WWE, Montel Vontavious Porter, soit déjà terminé.

MVP a posté ce qui suit sur Instagram il y a quelques heures: –

Cela a du sens, étant donné le rapport post-Royal Rumble de Dave Meltzer selon lequel MVP ne serait pas là à long terme, mais avait accepté de travailler une ou deux dates supplémentaires à la WWE après son retour au pay-per-view.

La course Rumble de MVP a été brève. Il est entré dans le combat au milieu de la course de monstre dominante de Brock Lesnar et a immédiatement jeté son dévolu sur Paul Heyman, avant de finalement pénétrer dans le ring. “The Beast Incarnate” l’a fait passer par-dessus la corde supérieure et hors du match 24 secondes plus tard.

Dimanche soir, MVP a noté qu’il n’était pas revenu pour lui-même ou les fans, mais son fils: –

À 46 ans, on dirait qu’il est sur le point de mettre sa carrière dans le ring dans le rétroviseur. Cette brève course de retour était une belle façon de couronner son temps à la WWE. Le match avec Rey Mysterio sur Raw cette semaine signifiait clairement beaucoup pour lui – et bon pour la société pour trouver un moyen d’intégrer MVP dans leurs plans.