MVP sur sa carrière dans le ring touche à sa fin, face à Rey Mysterio sur Raw

MVP a récemment été invité sur le dernier épisode du podcast «After The Bell» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Son match avec Rey Mysterio sur Raw:

Comme vous l’avez dit, aller en tête-à-tête avec l’une des plus grandes légendes de tous les temps, période, sans exception. Un individu que j’ai rencontré plusieurs fois. Peu importe que je reste occupé. Je reste actif et compétitif en jiu-jitsu brésilien, je lutte sur le circuit international.

Mais quoi qu’il en soit, en partant de là et en montant sur la scène de Monday Night Raw. Télévision en direct, pas de filet de sécurité contre l’un des plus grands jamais. Je ne pense pas qu’il y ait vraiment des mots qui existent dans le vocabulaire anglais pour capturer correctement ce que l’on ressent. Mais je vais juste dire, en un mot, grisant.

Son avenir dans le ring:

Vous savez, je suis à ce point de ma carrière, [I’m] 46. ​​Et j’ai toujours dit que j’avais l’intention de prendre ma retraite vers 45 ans. Je peux encore y aller, je suis toujours en pleine forme. Je lutte toujours à peu près tous les week-ends. Mais je sais que c’est – l’horloge tourne. La retraite se profile donc. Et après un week-end aussi exaltant et incroyable à la WWE, j’ai toujours l’impression d’avoir beaucoup à offrir.

Cependant, je suis à un moment de ma carrière où je pense que je suis prêt à commencer à offrir mon talent dans les coulisses ou à un autre titre. Donc dans un avenir très proche – TRÈS proche – je me vois raccrocher les bottes et passer d’un concurrent dans le ring à un producteur en coulisses, si vous voulez. C’est ce que je regarde et je pense que c’est la meilleure façon de procéder pour moi.

