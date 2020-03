Nakamura, Cesaro et Zayn réagissent à leur segment avec la nWo sur SmackDown

Comme vu lors de l’émission WWE SmackDown de vendredi soir, Shinsuke Nakamura, Cesaro et Sami Zayn sont sortis et ont eu une confrontation avec les membres de nWo, Kevin Nash, Scott Hall et Kevin Nash. Après l’émission, Nakamura, Cesaro et Zayn ont consulté Twitter pour commenter le segment, que vous pouvez voir ci-dessous:

Trop sucré

– Shinsuke Nakamura (@ShinsukeN) 7 mars 2020

Regarder mon enfance pic.twitter.com/TDDk5OPMJt

– Cesaro (@WWECesaro) 7 mars 2020

Pas d’excuses pour être un penseur rapide. -SZ pic.twitter.com/K7SRaXiaLU

– Sami Zayn (@SamiZayn) 7 mars 2020