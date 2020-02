Naomi révèle pourquoi elle a quitté la WWE pendant si longtemps

La star de la WWE, Naomi, a récemment été invitée sur The Bump de la WWE pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

En compétition contre Bayley pour le titre féminin de SmackDown au Super ShowDown en Arabie Saoudite:

Je suis juste super excité. Je suis super content de cette opportunité et de récupérer mon championnat, tu sais? C’est une expérience incroyable. Je me souviens de l’année dernière, lorsque Natalya et Lacey Evans ont eu cette opportunité. J’étais à la maison à regarder ces gars, et j’étais tellement inspiré et heureux pour eux. Donc, être ici, c’est vraiment spécial. Je ne savais pas que je serais ici pour avoir cette opportunité et ce moment. Je vais en profiter pleinement.

De retour à la WWE lors du match du Royal Rumble féminin en janvier:

J’ai l’impression de ne jamais être parti. J’étais partie pendant un certain temps pour faire face à ma famille et perdre un être cher, et bien d’autres choses. Ça m’a vraiment manqué [being part of the WWE]. Le retour a été une réponse si chaleureuse. Cela m’a donné une validation de moi-même et de ma carrière, de mon appartenance, de mon absence et de mon amour.

Refonte de son entrée:

Je suis toujours à la recherche et j’essaie de trouver quelque chose de différent pour réorganiser mon entrée pour la garder fraîche et amusante. J’ai donc pu trouver ce casque. Il venait en fait de Russie. Je l’ai vu et j’ai pensé que ce serait très cool. Il y a aussi ce DJ, qui porte aussi un casque LED, dont je me suis inspiré. Cependant, la première fois que je l’ai porté, je ne pouvais pas le voir… J’ai eu encore quelques répétitions avec lui, alors maintenant, je suis à l’aise avec ça. C’est encore difficile à voir, mais c’est génial.

H / T Wrestling Inc. pour les transcriptions