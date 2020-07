Natalya, la meilleure star de la WWE, a été avisée de ne pas travailler les enregistrements

JCC

La WWE a subi des tests rapides de coronavirus en raison de la propagation du virus mortel, dans les coulisses. Plus d’une douzaine de talents auraient été testés positifs et le nombre augmente progressivement. En conséquence, certains des talents se retirent des enregistrements télévisés. Natalya semble être l’un d’eux après que Kevin Owens a refusé de faire partie des enregistrements.

La WWE a effectué des tests de coronavirus, le week-end dernier après que des personnes comme Renee Young, Kayla Braxton, Jamie Noble et plus aient été testées positives. Ils ont également enregistré des émissions ce week-end, y compris des segments pour Raw, mais de nombreuses stars ont manqué l’émission en raison de la préoccupation de COVID-19. Natalya était l’une d’entre elles en raison de problèmes de santé.

Coronavirus: l’hôte de la WWE Renee Young a été testée positive avec son mari Jon Moxley

Sur SmackDown, de plus grands noms comme Bray Wyatt, Daniel Bryan, AJ Styles, Sheamus et Sonya Deville ont raté la série. Selon les rapports de Wrestling Observer, les responsables de la WWE eux-mêmes ont demandé à Natalya de ne pas travailler les enregistrements RAW, cette semaine en raison de problèmes de coronavirus. Elle était en contact avec son mari et producteur de la WWE Tyson Kidd (T.J. Wilson) qui avait de la fièvre.

«Le producteur T.J. Wilson (qui a lutté sous le nom de Tyson Kidd), est arrivé aux tests le 6/25 avec de la fièvre. Lui et sa femme Natalya Neidhart ont tous deux donné des résultats négatifs pour COVID dans deux tests différents, je pense, mais par mesure de précaution, la société a demandé aux deux de s’asseoir ce week-end même si elle allait bien. »

Coronavirus: Kevin Owens a refusé d’apparaître sur des enregistrements TV bruts de la WWE

Natalya n’a jamais commenté le problème car il a été noté que les responsables de la WWE ne soutiennent pas le fait que les superstars ont ouvertement parlé des problèmes de coronavirus. Auparavant, Renee Young a admis sur Twitter qu’elle avait été testée positive, ce qui aurait provoqué un contrecoup de la part des responsables. Le vétéran Hart Dynasty est donc resté silencieux sur la question.

Une épaule de confiance comme Natalya devrait être de retour pour les enregistrements Raw selon le prochain calendrier fourni par la WWE, sauf si elle présente des symptômes de coronavirus. Pendant ce temps, elle a commenté la championne féminine NXT Io Shirai face à la championne par équipe féminine de la WWE Sasha Banks au NXT Great American Bash dans un match sans titre. Elle pense que c’est un match où tout le monde gagne,

C’est un match où tout le monde GAGNE. Ça ne se donne pas 50/50…. cela se donne 100/100. Vous obtenez toujours ce que vous donnez. Vous donnez beaucoup, vous obtenez beaucoup. https://t.co/MQh7K4QOew – NattieByNature (@NatbyNature) 27 juin 2020

« C’est un match où tout le monde GAGNE », a déclaré Natalya. Ça ne se donne pas 50/50…. ça se donne 100/100. Vous obtenez toujours ce que vous donnez. Vous donnez beaucoup, vous obtenez beaucoup. «