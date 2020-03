NFL Megastar Rob Gronkowski signe avec la WWE

WWE.com

Rob Gronkowski est sur le point de signer un contrat avec la WWE.

Ce fut la plus grande nouvelle à émerger de l’épisode de WWE Backstage hier soir, avec Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet, déclarant que la promotion était en pourparlers avancés avec l’ancienne star de la NFL. Bien que personne ne sache pour quel type de rôle Gronk s’engagerait, on pense qu’il est très, très proche d’accepter un contrat avec la WWE, ce qui en fait l’un des (sinon les) plus grands sportifs à avoir jamais évolué dans le sport Divertissement.

Gronkowski a fait une apparition notable au WrestleMania 33 Kickoff Show, où il a sauté la barricade pour aider son copain Mojo Rawley à remporter le Andre the Giant Memorial Battle Royal. Depuis, son nom est continuellement lié à la WWE, en particulier après sa retraite de la NFL en mars 2019, et il semble que le joueur de 30 ans soit enfin en route.

Connu principalement pour sa grande personnalité audacieuse, Gronkowski devrait bien s’intégrer dans cet environnement et apporte une valeur de nom évidente à la table. Bien qu’il n’ait jamais lutté auparavant, c’est un coup d’État considérable pour la WWE quand ils en avaient vraiment besoin.