Nia Jax BLASTS Killer Kross sur Twitter

WWE

Ceux qui ont réussi à détourner leur attention de la seconde partie de WrestleMania 36 la nuit dernière ont peut-être surpris Nia Jax et le nouveau venu de NXT, Killer Kross, pris dans une querelle sur Twitter.

Tout a commencé avec un fan qui a tweeté une photo de Liv Morgan, demandant pourquoi l’ancien membre de Riott Squad avait participé au ‘Mania Kickoff Show dans une tenue similaire à celle de Scarlett Bordeaux portée entre les cordes. Bordeaux, une récente recrue du Performance Center, est la petite amie de Kross, et l’ancien homme de l’Impact Wrestling a répondu: –

Cela a incité Jax à intervenir et à faire exploser Kross: –

“ The Irresistible Force ” a de nouveau tweeté une minute plus tard, déclarant qu’elle était fière de Morgan pour avoir marqué une place sur la carte WrestleMania 36. Il n’y a eu aucune autre interaction entre elle et Kross tout au long de la nuit.

Jax se trouve actuellement sur le point de revenir d’une blessure de longue durée. Mis sur le plateau peu de temps après WrestleMania 35, l’ancienne championne féminine brute a subi une intervention chirurgicale majeure pour réparer deux LCA déchirés et était à l’origine fixée pour un retour au T1 2020. Cela ne s’est pas produit, et il est probable que la crise sanitaire mondiale en cours et son impact sur le calendrier d’enregistrement de la WWE ont également contribué à retarder son retour.