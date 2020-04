Nia Jax menace Ronda Rousey, risquant son travail de lui assommer le “F”

Comme nous l’avons documenté, Ronda Rousey avait fait des titres intéressants en ce qui concerne les fans de la WWE et de la lutte. Nia Jax s’en est opposée et a fait une promesse audacieuse à Rousey si elle devait retourner à la WWE.

Ronda Rousey a été citée en disant:

«J’adore la WWE et j’ai passé un très bon moment. J’adore toutes les filles dans les vestiaires. Courir là-bas et avoir de faux combats pour le plaisir est tout simplement la meilleure chose. J’adore la chorégraphie, le théâtre et le théâtre. Théâtre en direct et quelques-unes des dernières formes de théâtre en direct. »

Elle a ensuite réprimé les fans de lutte avec la déclaration suivante.

“Quiconque est indigné par mon fait d’appeler la lutte professionnelle” de faux combats pour le plaisir “n’a jamais été dans un VRAI combat”, a déclaré Ronda. “Pendant que vous vous promenez tous sur la pointe des pieds, écrasant les énormes ego doux de certains lutteurs professionnels – personne ne pense à tous les VRAIS combattants que vous insultez en prétendant que la lutte professionnelle est en quelque sorte au même niveau de réalisme. Oui, je comprends, lutter 300 jours par an pendant des années est incroyablement dur pour le corps et une profession difficile – mais savez-vous ce qui se passerait si vous participiez à 300 combats RÉELS par an? Tu serais mort. “

Nia Jax s’est opposée à ce que Ronda Rousey avait à dire, et a répondu avec une menace audacieuse à la citation “kayfabe killer”.

Je ne peux pas attendre que Ronda 2 retourne un jour 2 WWE. Même si la WWE m’ordonne de faire en sorte que Ronda soit belle sur le ring, c’est la SEULE façon pour que Ronda 2 soit belle sur le ring avec moi. Je vais risquer que mon travail 2 entre dans l’histoire comme celui de ce métier qui lui a fait perdre la F ** K! #TestMeBitch

– 🌺 (@NiaJaxWWE) 11 avril 2020

Alexa Bliss a accepté et a répondu au tweet ci-dessus en faisant directement référence au déménagement: “White Chicks”.

Nia: pic.twitter.com/bVkm4EmJ5a

– Lexi Kaufman (@AlexaBliss_WWE) 11 avril 2020