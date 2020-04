Nia Jax revient – Bianca BeLair fait ses débuts sur WWE Raw

Suivant la tradition, l’édition post-Wrestlemania de WWE Raw reste toujours mémorable où l’on peut s’attendre à des apparitions surprises, des retours de débuts. Malgré des arrangements limités au milieu d’une épidémie de coronavirus, la WWE a réussi à en produire certains lors de l’épisode du 6 avril dernier qui avait été enregistré beaucoup plus tôt au WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

Drew McIntyre défend le titre de la WWE sur WWE Raw contre le retour de Big Show

JAX. EST. RETOUR. # WWERaw @NiaJaxWWE pic.twitter.com/xLoaCzhhFu

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

Nia Jax a fait son retour sur le ring lors de l’édition 36 de WrestleMania de WWE RAW qui s’est déroulée sans public. L’ancienne championne féminine de la WWE Raw a dominé la superstar de la WWE NXT Deonna Purrazzo dans son match de retour et a obtenu une victoire facile après avoir frappé son adversaire avec un Samoan Drop, puis un DDT. Cela semblait être son premier match depuis près d’un an.

Son chemin vers l’infini de la victoire, et @DeonnaPurrazzo vient de le découvrir de première main. @ NiaJaxWWE est de retour sur #WWERaw pour DOMINER! pic.twitter.com/GAmJgxCt7y

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

Résultats de la WWE Raw (20/04/20): Drew McIntyre-Big Show, épisode Post-Wrestlemania 36

Paige, qui est une bonne amie de Nia Jax, est allée sur Twitter après le match et a commenté permettre à Jax d’utiliser ce DDT comme nouveau finisseur. Auparavant, Paige effectuait cela comme manœuvre Ram-paige.

«Vous n’utilisez jamais une autre personne pour terminer le mouvement à moins qu’il ne vous soit donné. Je l’ai donné à @NiaJaxWWE et elle vient de le tuer. J’ai des frissons. Moment fier [red heart emoji] @WWE », a écrit Paige.

C’est un tel honneur 🙏🏽 ♥ ️ https://t.co/zew0OeISvy

– 🌺 (@NiaJaxWWE) 7 avril 2020

L’irrésistible force est hors de combat de la WWE Raw depuis avril 2019, car elle a dû subir une double chirurgie du genou le 25 avril de l’année dernière. Elle s’est rétablie plus tôt que prévu et a fait l’objet d’une rumeur de retour au Royal Rumble à la carte 2020, plus tôt cette année.

Une fois que cela a passé, il a été dit qu’elle reviendrait au début du mois de mars selon laquelle elle avait été autorisée à revenir. La 3e édition du WrestleMania Women’s Battle Royal à WrestleMania 36 le week-end dernier a également été spéculée pour assister à son retour. Mais le Battle Royal a été abandonné en raison de la pandémie de coronavirus.

Les superstars de la WWE NXT Denzel Dejournette, Brendan Vink, Oney Lorcan et Danny Burch ont également travaillé sur l’édition post-WrestleMania 36 de WWE RAW sur le PC vide à Orlando, en Floride. Alors que ce dernier duo a participé à une action par équipe, les deux autres ont participé à un concours en simple contre Seth Rollins et Humberto Carrillo.

La superstar de la WWE NXT Bianca BeLair a également fait ses débuts dans l’épisode d’hier soir de WWE Raw. Elle a aidé son mari Montez Ford et Angelo Dawkins à remporter une victoire contre Austin Theory et Angel Garza dans un match par équipes mixtes avec Zelina Vega.