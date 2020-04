Nia Jax revient le lundi RAW, les augmentations de stock de la WWE et plus de nouvelles

À la cloche de clôture lundi, le stock de la WWE était de 35,08 $. Cela représente une hausse de 0,95 $ (2,78%) par rapport au cours de clôture de vendredi.

Voici le synopsis officiel de l’édition «Brawl For All» de cette semaine de «Dark Side of the Ring». L’émission est diffusée mardi soir à 22 h HNE sur VICE:

C’est connu comme la pire idée de l’histoire de la lutte professionnelle; le tournoi de boxe légitime qui a conduit à des blessures mettant fin à sa carrière et qui a fait mendier le public pour la cloche finale.

Nia Jax est revenue lors de la diffusion de WWE RAW lundi soir. Elle a fini par vaincre Deonna Purrazzo dans un match en simple.

Jax est hors service depuis qu’il a subi une double chirurgie du genou en avril 2019:

JAX. EST. RETOUR. # WWERaw @NiaJaxWWE pic.twitter.com/xLoaCzhhFu

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

La présence @WWENXT sur #WWERaw ce soir est * le baiser du chef *

Bonne chance, @DeonnaPurrazzo! pic.twitter.com/QX1GcHHsjI

– WWE NXT (@WWENXT) 7 avril 2020

C’était une performance DOMINANTE du retour de @NiaJaxWWE sur #WWERaw! pic.twitter.com/hBNr1WvVcc

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

Son chemin vers l’infini de la victoire, et @DeonnaPurrazzo vient de le découvrir de première main. @ NiaJaxWWE est de retour sur #WWERaw pour DOMINER! pic.twitter.com/GAmJgxCt7y

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

