Nick Aldis parle de ne pas se faire tirer dessus à la WWE

Au cours de l’interview du champion du monde des poids lourds de la NWA, Nick Aldis, avec Chris Van Vliet, Aldis a expliqué pourquoi il n’avait jamais rejoint la WWE. Voici ce qu’il avait à dire:

«La réalité est, Chris, qu’il y a quelqu’un là-bas qui a beaucoup de succès, qui, pour une raison quelconque, a décidé qu’il ne voulait rien avoir à faire avec moi à cause de certaines de ses actions à un niveau personnel. Et je viens, vous savez, c’est une de ces choses étranges. Ils ne peuvent pas – il n’y a aucun moyen d’y remédier. Et j’ai eu des conversations avec lui au fil des ans, et honnêtement, je suis juste arrivé au point où je suis allé, “[sighs] J’ai fini de chasser ce dragon. “En fin de compte, quelle est ma vision ici? Est-ce pour être dans la WWE, ou pour être un grand lutteur professionnel? Parce que oui, une façon fournit évidemment un chemin beaucoup plus rapide vers l’autre. Mais ce n’est pas le seul chemin. “

H / t à 411mania.com pour la transcription.