Nick Aldis vs Carlito annoncés, Tasha Steelz prête pour le tournoi ROH féminin

Nick Aldis affrontera Carlito Colon à la WWC. Le champion des poids lourds NWA Worlds a coupé la promo suivante, mettant le match en avant:

ROH a envoyé le communiqué de presse suivant, annonçant que Tasha Steelz participera au tournoi ROH féminin:

Tasha Steelz a fait forte impression dans sa poignée d’apparitions au Ring of Honor en 2019. Désormais, “The Boricua Badass” est déterminée à devenir championne du monde féminine du Ring of Honor en 2020.

Steelz est l’une des 16 participantes au tournoi à couronner une nouvelle championne féminine en ROH. Le tournoi démarre avec huit matchs de première ronde à Quest For Gold à Philadelphie le 24 avril.

Il peut y avoir des concurrents plus expérimentés et décorés dans le tournoi, mais Steelz n’est pas quelqu’un qui devrait être endormi.

L’année dernière, Steelz a été victorieuse dans trois de ses quatre matches en ROH: elle a remporté un match à quatre avec un adversaire n ° 1 contre Angelina Love, Jenny Rose et Stella Gray; battre Love et Karissa Rivera dans une triple menace; et fait équipe avec Kris Statlander pour gagner un combat à trois sur Tag contre Sumie Sakai et Rose, et Gabby Oriz et Rivera.

Lorsque la puissante Maria Manic est entrée sur le ring après l’un de ces matchs, Steelz était la seule concurrente à ne pas avoir peur et s’est approchée d’elle, prouvant qu’elle est aussi intrépide qu’elle est dangereuse.

Gardez-le verrouillé sur ROHWrestling.com et les canaux de médias sociaux de ROH pour plus d’annonces concernant les concurrents du tournoi.

Rejoignez-nous en direct à la 2300 Arena de Philadelphie ou en streaming pour HonorClub pour voir l’histoire en préparation à Quest For Gold!