Nikki Bella a-t-il tiré sur John Cena dans un récent tweet?

Nikki Bella et John Cena étaient un article il y a quelques années. À l’époque, ils étaient considérés comme les joueurs de franchise des divisions masculine et féminine respectives qui étaient des atouts pour l’entreprise.

Cela a conduit à un énorme moment WrestleMania, où John Cena s’est penché à genoux devant le monde entier. Cependant, la relation n’a pas duré longtemps car ils se sont séparés en temps voulu.

Nikki Bella a souvent voulu avoir un mariage de rêve menant à des enfants, ce qui ne s’est pas avéré être le cas. La cérémonie de haut niveau a finalement été annulée, ce qui a peut-être laissé une place à Nikki Bella, à ce jour. Un récent tweet d’elle a incité beaucoup de gens à se demander si elle avait encore des sentiments amers pour son ancienne fiancée.

Parfois, votre misère est le bonheur d’un autre. Parfois, nous entrons dans la vie de quelqu’un 2 leur apprenons quelque chose ou comment vivre, ou quelqu’un vient dans la nôtre pour faire de même. Sourire en sachant que vous leur avez montré comment la vie est vraiment censée être vécue … en aimant, par gentillesse, en abandonnant les règles.

– Nikki & Brie (@BellaTwins) 19 février 2020

Nikki Bella a envoyé un tweet sur elle-même étant misérable sur le bonheur de quelqu’un d’autre. Des millions de ses fans ont remarqué le message qui était censé être un tir sur son ancien partenaire. Les déclarations se lisent comme suit,

Maintenant que les médias sociaux se demandaient si elle tirait sur John Cena, elle doit s’ouvrir sur la déclaration et clarifier que cela n’a rien à voir avec le 16 fois champion du monde. Elle a dit que John Cena n’est pas le seul homme qu’elle ait jamais aimé au monde.

Elle aimait trois hommes avant Cena, ce qui signifie qu’il était le quatrième homme pour lequel elle avait de l’affection. L’amour «continue» pour Nikki Bella, apparemment,

«Je déteste toujours en parler, mais cela me dérange et je veux vraiment clarifier quelque chose. Mon ex-fiancé n’est pas le seul homme que j’ai aimé dans ce monde. J’étais amoureux trois fois avant lui. Il était la quatrième personne que j’aimais, et j’ai aimé après lui, et j’aime toujours. »

«Chaque fois que je veux publier un devis ou que je veux partager des paroles de sagesse, tout le monde pense toujours que je parle de lui. Je ne parle pas toujours de mon ex-fiancé, et honnêtement, vous les gars, je n’ai aucune raison de lui faire de l’ombre. Je ne peux pas vous en dire assez. Je ne suis pas ce genre de personne. J’aimerais que les gens le sachent. Ma vie ne tourne pas autour de mon ex-fiancé. » (transcription gracieuseté de Yahoo)

Étant donné que Nikki Bella a laissé sa vie très ouverte devant le public, elle pourrait être une cible facile pour les gens. Ce n’est pas la première fois que la championne des Divas la plus ancienne a dû clarifier ses choix personnels qui semblaient jeter des abris négatifs sur son ex-fiancée, ce qui n’était pas la vérité.

Espérons que les fans réfléchiraient à deux fois avant de juger Nikki Bella, la prochaine fois et de publier des tweets ambigus pensant qu’elle parlait de John Cena. La vérité est qu’elle est partie de lui il y a longtemps et qu’elle deviendra bientôt la mère d’un enfant avec l’actuel partenaire Artem Chigvintsev.