Nikki Bella de la WWE partage une selfie enceinte nue de la 21e semaine

Nikki Bella continue d’embrasser la grossesse d’une manière que seule elle peut. Nous devons dire à travers les expériences passées récentes qu’elle est peut-être encore plus belle avec un bébé dans le ventre.

Elle le sait trop bien et ne recule pas du tout en exhibant son corps. Auparavant, l’aînée Bella a montré la transformation de son corps à travers quelques clichés découverts et elle l’a fait, encore une fois.

Nikki Bella publie des photos topless révélant des changements corporels pendant la grossesse

La plus longue championne des Divas en titre de l’histoire de la WWE a demandé à Instagram de partager avec ses disciples que cela marquait la 21e semaine de sa grossesse. Elle a posté un selfie avec la mise à jour qui n’était pas un vieux selfie ordinaire. Nikki Bella a choisi de donner une mise à jour sur une histoire Instagram avec un instantané de miroir complètement nu.

Nikki Bella révèle des détails incroyables sur la «vie sexuelle» avec Artem Chigvintsev

Comme on le voit sur la photo, Nikki Bella a couvert ses seins avec ses bras tout en montrant ses courbes de grossesse magnifiques et son ventre en croissance. Elle posait soi-disant dans sa salle de bain sans aucun vêtement. Ce n’est pas la première fois à coup sûr alors qu’elle posait nue devant ce miroir.

L’armée Bella est souvent traitée avec des clichés topless de l’ancienne star de la WWE. Quand il s’agit de montrer son grand corps, Nikki n’a pas beaucoup d’inhibitions contrairement à sa sœur jumelle Brie Bella.

Nikki Bella publie encore des photos révélatrices sur les réseaux sociaux

Comme annoncé le tout premier jour de 2020, Nikki Bellas a révélé qu’elle attendait son premier enfant avec son fiancé Artem Chigvintsev. Les nouvelles semblaient assez excitantes pour l’armée Bella car sa sœur jumelle Brie Bella a également révélé qu’elle était enceinte de son mari Daniel Bryan. Le duo est prévu à moins de deux semaines d’intervalle!

Nikki Bella souffre d’un dysfonctionnement de l’armoire sur les réseaux sociaux

La WWE a annoncé en février que Brie et Nikki Bella seront intronisés au Temple de la renommée 2020 lors du week-end de WrestleMania 36. Au milieu de l’épidémie de coronavirus, ils ont annulé cette apparence beaucoup plus longtemps qu’ils attendaient des bébés.

Maintenant, tous ces événements ont été retirés, l’État de Floride ayant délivré un mandat de séjour. Brie Bella a récemment parlé des moments difficiles qui affectent leur vie,

“Nous avons dû annuler un tas de choses sur lesquelles nous travaillions”, a déclaré Brie. «Nous avions une tournée de podcasts en direct que nous préparions et une tournée de livres. Et, quelque chose qui a vraiment déchiré nos cœurs, c’est que Hall of Fame a été annulé. Nous étions comme «oh mon Dieu. L’année où nous y sommes intronisés est annulée! »

«Mon mari a une maladie auto-immune, il a également très mal combattu l’asthme quand il était jeune. Il était toujours malade quand il était enfant et j’avoue… J’ai perdu le sommeil la nuit dernière. J’étais un peu comme, “ugh.” Je suis reconnaissant que mon mari soit toujours employé, mais en même temps, j’ai vraiment peur qu’il soit juste là-bas. Je prie tellement pour lui qu’il reste en bonne santé et tout ça, mais c’est comme cette étrange lutte acharnée. “