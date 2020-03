Nikki Bella publie une nouvelle photo d’elle-même et de sa fiancée, 10 premiers titres mondiaux remportés à WrestleMania

WWE.com a publié son «Top 25 des photos Instagram de la semaine». La galerie de cette semaine se penche sur Sasha Banks, Paige, Lana et plus encore.

Vous pouvez consulter la dernière édition du «Top 10» de la WWE ci-dessous, en regardant les meilleures premières victoires au titre mondial à WrestleMania:

Nikki Bella s’est rendue sur Instagram, publiant une photo d’elle-même et de son fiancé Artem Chigvintsev:

Voir ce post sur Instagram

J’espère que ce message vous apporte de l’espoir, de la bravoure, un sourire et vous remplit d’amour. Je sais qu’hier j’ai supprimé un message qui vous a apporté tous ces sourires. Je vais vous expliquer pourquoi une autre fois. C’est une bonne histoire (même drôle). J’espère donc que cela fera de même. Ce jeudi, vous pourrez tous enfin regarder et voir plus derrière les photos, la danse et les histoires de cet amour, ce tour de montagnes russes que j’ai eu avec @theartemc sur #totalbellas.Ils disent que l’amour a tout conquis … Tant de gens au début ont dit que c’était juste de la luxure, mes sentiments n’étaient pas réels, c’était juste la danse, l’engouement, le mystère de cette personne, mais je savais et sentais que c’était toujours plus. J’ai écouté mon cœur, mon âme, mon corps, je savais au fond que c’était le don de Dieu, sa prière exaucée. Vous ne savez jamais quand Il y répondra, quand cela arrivera, ce n’est jamais le moment que nous désirons, ou du moins nous ne pensons pas que ce soit. Quand j’ai finalement eu la chance, et peut-être parce que j’étais tellement brisé, j’ai essayé de combattre un amour très puissant, de le nier, de m’en éloigner, et pourtant ce beau cadeau d’amour ne me laisserait pas partir, cet amour qui J’ai toujours eu envie. Maintenant, je ne m’attendais pas à obtenir autant de ce pour quoi je priais depuis un an lol mais j’ai finalement ouvert les yeux, le cœur et accepté ce beau cadeau. Et maintenant, j’ai le plus beau cadeau de tous à venir en août, mon bébé. (Dieu j’aime dire ça !!) Je pensais que les prières répondues étaient faciles, juste données quand elles sont répondues mais elles ne le sont pas, il y a une leçon et une croissance dans chacune. Vous devez juste être courageux, sans peur et savoir qu’Il est là, tenant votre main et attendant quand Il sait que c’est le bon moment pour vous. Je suis tellement contente d’avoir pris le risque sur toi Artem et que tu es assez courageux pour montrer au monde notre amour, nos hauts et nos bas, et toutes les belles imperfections entre les deux. «La vie est une danse, nous apprenons au fur et à mesure.» Je veux danser pour toujours avec toi mon clic, mon A, mon amour.❤️ Je sais qu’être enfermé avec ton amour en ce moment peut être plus difficile qu’agréable, surtout quand les finances et les enfants entrent en jeu, mais peut-être que maintenant c’est un bon le temps de communiquer, d’être aventureux de manière créative, d’être idiot et de simplement danser. N’abandonnez pas l’amour. Imaginez si je le faisais. Désolé si longtemps, j’aime tous! ❤

Un post partagé par Nikki Bella (@thenikkibella) le 28 mars 2020 à 15h13 PDT