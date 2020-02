Nikki Bella taquine une grande annonce sur le SmackDown WWE de ce soir

Les Bella Twins taquinent une grande annonce lors de leur apparition dans l’épisode WWE SmackDown on FOX de ce soir. Ils feront un segment avec Alexa Bliss dans l’émission.

Il convient de noter que les rumeurs sur les Bella Twins pour la classe du Temple de la renommée de la WWE 2020 pourraient être annoncées dans l’émission. Nikki a écrit ce qui suit sur Instagram:

“@Thebriebella et moi ainsi que nos bosses de bébé feront une annonce ÉNORME sur Un moment de bonheur avec @alexa_bliss_wwe_ & @nikkicrosswwe Peut-être que les champions du tag peuvent le faire enceinte” Super excité de voir l’armée Bella, toutes les superstars de la WWE, équipe de production et équipe! Essayer de trouver une tenue aujourd’hui était tellement difficile, mais pense que j’ai trouvé quelque chose de bien car mes maillots et shorts ne me conviennent vraiment pas pour le moment lol Tune à 20h HNE uniquement sur @foxtv. ”