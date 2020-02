Nikki & Brie Bella: Temple de la renommée du Slam Dunk

Chaque année, à peu près à cette époque, nous voyons les stars les plus brillantes de la lutte professionnelle d’hier revenir à la WWE pour diverses raisons. Certains ont besoin de travailler des matchs à WrestleMania. D’autres doivent être intronisés au Temple de la renommée. Il y a quelques personnes qui font les deux quelques années.

WrestleMania est devenu une célébration de tout le catch, du passé (Hall of Fame) au présent (WrestleMania & TakeOver) au futur (indies). C’est une belle chose d’où je m’assois.

Pourtant, certaines personnes insistent pour être grincheuses à ce sujet.

Mes deux principaux amours dans la vie sont le baseball et la lutte professionnelle. Il y a très peu de choses qu’ils ont en commun. Par exemple: Pete Rose est au Temple de la renommée de la WWE et non au Temple de la renommée du baseball. Je pense que le fait que Pete était dans l’une des premières classes de la WWE HOF aurait dû être une indication de ne pas prendre la chose trop au sérieux, mais mon garçon, tout le monde l’a ignoré! Chaque année depuis 2004 a présenté des arguments amers sur qui devrait être au Temple de la renommée de la WWE et qui ne devrait pas l’être. Chaque annonce du HOF a eu ce débat, certains plus vifs que d’autres. C’est comme si les gens pensaient qu’il s’agissait d’un véritable Temple de la renommée pouvant faire l’objet d’un débat parmi les électeurs ou quelque chose du genre.

Voici les principales conditions requises pour être membre du Temple de la renommée de la WWE:

-Vince pense que vous pouvez attirer un peu d’intérêt lors d’une lente journée de nouvelles.

-Vince vous aime, ou du moins vous respecte pour vos contributions.

-Vous pouvez remplir la fente Main Eventer, Woman ou Tag Team.

C’est ça. C’est la liste. Il n’y a pas de nombre magique de règnes de titre. Vous n’avez pas besoin d’un certain nombre de gains. Il ne s’agit pas du nombre de correspondances que Meltzer a notées quatre étoiles ou plus, ni de la quantité de marchandises que vous avez vendues. OK, je reprends cette dernière partie. Vince vous aime sûrement mieux si vous vendez plus de produits.

Je veux dire, je pourrais m’asseoir ici et devenir poétique sur le règne du Championnat des Divas de Brie Bella en 2011 et comment elle faisait partie d’un programme majeur à SummerSlam 2014 avec Stephanie McMahon. Nous pourrions parler du règne de Nikki en 301 jours en tant que championne des Divas, de son immense amélioration dans le ring au fil des ans et de son désir de s’améliorer chaque jour. Heck, nous pourrions parler du plaisir du gimmick Twin Magic en tant que rappel de l’époque des Fabulous Ones. Je peux certainement m’asseoir ici et faire valoir les Bella Twins en tant que Hall of Famers de la WWE du point de vue sur le ring et kayfabe, car peu importe à quel point certaines personnes veulent le nier, c’est là.

Cela n’a pas vraiment d’importance, cependant.

Ce n’est pas pourquoi les Bella Twins font partie de la classe du WWE Hall of Fame de 2020. C’est bien qu’ils aient un CV, mais ce n’est pas la principale raison pour laquelle ils participent à cet événement avec Batista et “The NWO”. (Hé, en parlant du NWO, pourquoi les gens qui s’énervent vraiment contre les intronisations HOF accordent-ils un laissez-passer gratuit à Hogan ici? Surtout quand son retour aux bonnes grâces de la WWE a suscité de nombreuses critiques? Sommes-nous d’accord maintenant depuis qu’il n’a pas ‘ai rien dit de raciste en peu de temps?

D’une part, les Bellas occupent deux de ces emplacements que j’ai mentionnés plus tôt. Ce sont des femmes, et elles étaient une équipe de tag! Deux oiseaux, une pierre! C’est juste une réservation intelligente ici. Je ne comprends pas exactement la plupart des décisions de réservation de la WWE ces jours-ci, mais celle-ci est derrière moi.

Pour une autre chose, elles sont toutes les deux enceintes. C’est un très bon gadget. À quelle fréquence les jumeaux tombent-ils enceintes en même temps? Vous devez en tirer parti d’une manière ou d’une autre, et les faire faire des discours au Temple de la renommée avec des petits pains au four est la meilleure façon de le faire.

Enfin, elles figurent toutes les deux dans les magazines féminins assez souvent. Autant les gens aiment gémir et se plaindre de Total Divas & Total Bellas, ces émissions ont fait de Nikki & Brie des stars du crossover. Ma sœur n’a jamais compris l’attrait de ces trucs de lutte, mais elle regarde ces émissions. Elle sait tout sur Nikki & Brie. Si ma sœur vous connaît et que vous êtes un lutteur, vous êtes une star multisegment. Je sais, Dieu nous en préserve, nous essayons de faire appel à un public féminin, mais cela fait partie des mathématiques ici.

Le vrai résultat ici

Vous êtes tous en train de vous énerver face à deux stars grand public qui feront un discours lors d’une cérémonie du Hall of Fame qui prendra… dix minutes au maximum? Je ne comprends pas. Désolé, je ne comprends tout simplement pas pourquoi certains d’entre vous sont si fous de ça. Vince honorera sûrement votre lutteuse préférée à un moment donné. Laisser mijoter et laisser les gens qui aiment les Bellas profiter de ce moment. Dieu interdise à quiconque d’apprécier quoi que ce soit.