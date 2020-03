Nikki Cross et Killian Dain participent au défi Koala, les anniversaires d’aujourd’hui, plus

Mustafa Ali a eu 34 ans samedi.

Le chef de guerre a eu 58 ans samedi.

Rory McAllister a eu 44 ans samedi.

Umaga (alias Eddie Fatu) aurait eu 47 ans samedi.

Le Temple de la renommée de la WWE, M. Perfect Curt Hennig, aurait eu 62 ans samedi.

Nikki Cross et Killian Dain ont posté la vidéo suivante, se montrant en train de participer au Koala Challenge:

Ok donc @NikkiCrossWWE a vu le #koalachallenge et a décidé que nous devions l’essayer. Telle est notre horrible tentative. Partie 1. # CoronaLockdown #StayAtHomeAndStaySafe #SocialDistancing pic.twitter.com/R9gSIh8AIP

– Killian / Damo (@KillianDain) 28 mars 2020

EVOLVE a publié la vidéo suivante, montrant un match gratuit entre The Velveteen Dream et The Street Profits vs. The Unwanted d’EVOLVE 124:

