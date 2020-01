Nikki ET Brie Bella sont enceintes

E! Réseau

Les merveilles de la biologie jumelle ne cesseront jamais, car il a été annoncé que Nikki et Brie Bella attendaient – avec leurs dates d’échéance prévues à moins de deux semaines d’intervalle.

Les sœurs ont parlé au magazine PEOPLE cette semaine, dans laquelle elles ont annoncé leurs doubles livraisons. Brie avait ceci à dire:

“Attendez, les jumeaux sont enceintes en même temps? Les gens vont penser que c’est une blague. Nous sommes tous les deux choqués. Les gens vont penser que nous l’avons planifiée, mais vous ne pouvez pas vraiment planifier une grossesse!”

Eh bien, en fait, vous pouvez Brie. C’est à cela que servent les contraceptifs. Quoi qu’il en soit, Nikki a ajouté:

“Il m’a même fallu une bonne semaine pour accepter” Oh mon Dieu, je suis enceinte. “Je ne suis pas prête.”

Brie a expliqué qu’elle et son mari Daniel Bryan, qui avaient accueilli leur premier enfant Birdie au monde il y a deux ans, essayaient depuis un deuxième depuis huit mois. Quand elle a conçu en même temps que son frère jumeau, elle était complètement sidérée.

“Quand nous sommes rentrés à la maison [from a trip to France], J’ai fait un test deux jours avant Thanksgiving, et quand j’ai vu le signe positif, je me suis dit: “Oh, s—!” “

Le couple avait rendu visite à la famille du mari de Nikki, Artem Chigvintsev, avant que Brie n’apprenne la nouvelle de son deuxième sproglet. Ce sera le premier enfant de Nikki; la réticence à fonder une famille a été l’une des principales raisons pour lesquelles la superstar a rompu son engagement précédent avec John Cena.

“C’est quelque chose dont j’ai rêvé toute ma vie”, a-t-elle déclaré à People.

Félicitations à tous les deux pour leurs babybellas imminentes!