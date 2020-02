NJPW annonce des détails sur le contenu diffusé sur NJPW World en raison d’événements annulés

NJPW a envoyé ce qui suit:

NJPW Together Project pour apporter du contenu sur NJPW World jusqu’en mars!

Entrevues spéciales, panels et plus à venir au NJPW World à la place des événements annulés

Comme annoncé précédemment, les événements en direct prévus entre le 1er mars et le 15 mars ont été annulés.

Que se passera-t-il à la place des retransmissions d’événements? Une quantité incroyable de nouveau contenu à apprécier! Nous vous proposerons un calendrier chargé d’interviews, des panels de discussion, des matchs jamais vus dans nos archives et bien plus encore. Tout le monde au NJPW World fait du club pour présenter tout ce que nous pouvons, le tout sous la bannière du projet NJPW Together!

Les deux premiers éléments de la liste? L’événement spécial du match en simple le 3 mars entre Tetsuya Naito et Hiromu Takahashi ne se déroulera pas comme prévu, mais des interviews spéciales et un talk-show explosif et imprévisible le seront!

The Time Bomb et El Ingobernable partageront leurs réflexions sur le match qui ne devait pas être (pour l’instant), ainsi que sur l’histoire de LIJ, les matchs préférés de leur passé et bien plus!

Mardi 3 mars: Hiromu Takahashi vs Tetsuya Naito Interview spéciale

Mercredi 4 mars: Hiromu Takahashi et Tetsuya Naito – émission-débat spéciale

Il y a beaucoup plus à venir, y compris des programmes spéciaux mis en place par les lutteurs NJPW eux-mêmes! Que pourrait-il se passer sur NJPW World? Ne quittez pas les yeux de njpwworld.com en mars!

* Horaire sujet à changement en fonction de l’évolution de la situation du coronavirus.

* Certains contenus du projet Together peuvent être uniquement disponibles en japonais. Merci de votre compréhension.