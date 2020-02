NJPW annonce le retour de Madison Square Garden et une offre TV en prime time

NJPW

L’émission New Beginning in Osaka de ce week-end a été fructueuse pour New Japan Pro Wrestling, le roi des sports faisant plusieurs annonces importantes tout au long de la diffusion.

L’un d’eux était le retour précédemment signalé au Madison Square Garden. Dave Meltzer a dévoilé cette histoire dans le Wrestling Observer Newsletter de la semaine dernière et NJPW l’a officialisé dimanche, confirmant que Wrestle Dynasty descendra dans l’arène la plus célèbre du monde le 22 août.

En plus de cela, la promotion a confirmé que leur nouvelle émission de télévision, World Pro Wrestling Returns, commencera à être diffusée sur BS Asahi à 20 heures le vendredi soir à partir d’avril. C’est important car c’est un créneau horaire en prime time. NJPW n’a pas eu une telle place depuis des années, avec leur époque dorée actuelle se déroulant dans une fente de télévision de cimetière, rendant leurs affaires modernes et leurs réalisations créatives d’autant plus remarquables.

Il n’y a actuellement aucun mot sur la date exacte à laquelle les retours de World Pro Wrestling commenceront.

New Beginning à Osaka a également été un succès au box-office, attirant plus du double de la fréquentation de l’année précédente (bien que dans un bâtiment beaucoup plus grand) avec KENTA contre Tetsuya Naito au sommet.