NJPW annule d’autres événements en avril

NJPW a annoncé que cinq autres événements Road to Dontaku ont été annulés jusqu’au 18 avril en raison de l’épidémie de coronavirus. La promotion a envoyé ce qui suit:

En réponse à la pandémie continue de coronavirus COVID-19, New Japan Pro-Wrestling est parvenu à la décision d’annuler cinq événements Road to Dontaku supplémentaires prévus entre le 12 et le 18 avril. Ces annulations rejoignent l’événement Sakura Genesis annulé les 31 et 31 mars. la première date de la tournée Road to Dontaku le 11 avril.

Nous nous excusons profondément auprès des fans qui attendaient avec impatience ces événements. En fin de compte, la santé et la sécurité de nos fans, des lutteurs et du personnel, ainsi que de la société dans son ensemble, sont notre plus grande préoccupation, et nous ferons des annonces sur les événements prévus après le 18 avril lors d’un suivi attentif de cette situation en évolution.

Nous annoncerons bientôt les procédures de remboursement des événements concernés. Des programmes comme le NJPW Together Project continueront de voir des lutteurs et du personnel se réunir pour offrir le meilleur contenu possible aux fans pendant que nous attendons avec impatience l’occasion de divertir à nouveau les foules en direct.

Faits saillants de la quatrième vague du NJPW Together

My Dad est un lutteur de talons en première sur NJPW World

Merci pour votre soutien continu à New Japan Pro-Wrestling.

Événements annulés:

Sakura Genesis

Mardi 31 mars: Ryogoku Sumo Hall, Tokyo (Procédure de remboursement: https://www.njpw1972.com/73693)

Route vers Dontaku

Samedi 11 avril: Sagamihara Gion Arena, Kanagawa (Procédure de remboursement: https://www.njpw1972.com/73695)

Dimanche 12 avril: Act City Hamamatsu, Shizuoka

Lundi 13 avril: Aimesse Yamanashi

Mercredi 15 avril: Halle industrielle de la préfecture de Fukui

Jeudi 16 avril: Pavillon industriel de la préfecture d’Ishikawa

Samedi 18 avril: Tokkei Security Hiratsuka General Gymnasium, Kanagawa