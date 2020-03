NJPW annule le PPV Sakura Genesis 2020

NJPW

Une autre émission de New Japan Pro Wrestling a mordu la poussière, la promotion annonçant (via leur site Web en anglais) que leur émission à la carte Sakura Genesis 2020 pour le 31 mars à Tokyo a été annulée.

Une émission télévisée Road to Wrestling Dontaku réservée pour le 11 avril a également été supprimée du calendrier.

Sakura Genesis est le plus grand NJPW à tomber jusqu’à présent, bien que la promotion ait déjà annulé 20 autres spectacles à ce jour, y compris l’ensemble de la New Japan Cup et leur grand spectacle anniversaire. Dans l’état actuel des choses, leur prochain spectacle est prévu pour le 12 avril.

La promotion a publié la déclaration suivante “-

“Nous nous excusons profondément auprès des fans qui attendaient avec impatience ces événements. En fin de compte, la santé et la sécurité de nos fans, des lutteurs et du personnel, ainsi que de la société dans son ensemble est notre plus grande préoccupation, et nous ferons des annonces sur les événements prévus après le 11 avril. après un suivi attentif de cette situation en évolution. “

La promotion sœur de NJPW, Stardom, organise aujourd’hui un spectacle assisté au Japon, bien qu’à une échelle plus petite que Sakura Genesis, qui devait descendre dans le Ryogoku Kokugikan de 11000 capacités.

Plus sur cette situation à mesure qu’elle évolue.