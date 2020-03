NJPW annule le reste de la nouvelle tournée de la Coupe du Japon sur le coronavirus

New Japan Pro Wrestling (NJPW) a officiellement annoncé l’annulation de tous les événements de la société jusqu’au 21 mars. Voici leur déclaration:

Les événements NJPW annulés jusqu’au samedi 21 mars

Le reste de la tournée de la New Japan Cup sera annulé à la suite de l’épidémie de coronavirus COVID-19

Après l’annulation des événements du NJPW entre le 1er et le 15 mars à la suite de l’épidémie de coronavirus, et agissant conformément aux recommandations formulées par un groupe de travail gouvernemental spécialisé réuni le mardi 10 mars, New Japan Pro-Wrestling est parvenu à la décision d’annuler le cinq événements restants dans la tournée New Japan Cup entre le 16 et le 21 mars.

Nous nous excusons auprès des fans qui attendaient avec impatience le reste de la New Japan Cup. En fin de compte, la santé et la sécurité de nos fans, des lutteurs et du personnel, ainsi que de la société dans son ensemble, sont notre plus grande préoccupation, et nous ferons des annonces sur les événements prévus après le 22 mars lors d’un suivi attentif de cette situation en évolution.

Nous annoncerons bientôt les procédures de remboursement des événements concernés. Des programmes comme le NJPW Together Project verront les lutteurs et le personnel se réunir pour offrir le meilleur contenu possible aux fans pendant que nous attendons avec impatience l’occasion de divertir les foules en direct une fois de plus.

Merci pour votre soutien continu à New Japan Pro-Wrestling.

ÉVÉNEMENTS ANNULÉS (au 10 mars 2020)

Mardi 10 mars, Okayama

Jeudi 12 mars, Korakuen Hall

Vendredi 13 mars, Korakuen Hall

Samedi 14 mars, Chiba

Lundi 16 mars, Toyama

Mardi 17 mars, Saitama

Mercredi 18 mars, Shizuoka

Vendredi 20 mars, Niigata

Samedi 21 mars, Niigata