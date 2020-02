NJPW New Beginnings Osaka! (2/9/20)

NJPW recommence à Osaka, et avec trois énormes matchs pour QUATRE titres majeurs! Tetsuya Naito sera-t-il toujours double champion après avoir affronté KENTA?

REMARQUE: NJPW ne veut plus alimenter AXS TV maintenant qu’il est avec Anthem et Impact Wrestling. Mais n’ayez crainte, je couvrirai NJPW dans l’esprit d’AXS en fournissant les matchs les plus importants de l’émission.

RÉSULTATS OFFICIELS

Championnat IWGP Junior Heavyweight: Hiromu Takahashi VS Ryu Lee; Takahashi gagne et conserve le Championnat IWGP Junior Heavyweight.IWGP United States Heavyweight Championship: Jon Moxley VS Minoru Suzuki; Moxley gagne et conserve le championnat IWGP des États-Unis des poids lourds. Match du championnat IWGP des poids lourds ET du double intercontinental: Tetsuya Naito VS KENTA; Naito gagne et conserve les championnats IWGP poids lourds et intercontinentaux.

JOUER PAR JEU

Championnat IWGP Junior Heavyweight: Hiromu Takahashi VS Ryu Lee!

La bombe à retardement a été sur une bonne lancée depuis son retour choquant! Il a vaincu l’Aerial Assassin pour remporter le titre et a été le seul à obtenir la toute dernière épingle de la légende vivante, Jushin Thunder Liger. Mais maintenant, il fait face à un autre vieil ami dans le dragon lucha de CMLL. Lee aura-t-il ce qu’il faut pour désamorcer et détrôner Hiromu?

Les introductions sont faites, la ceinture est relevée, et cette revanche très attendue commence!

Hiromu se précipite à droite sur Lee mais Lee se précipite à droite sur Hiromu! SNAP German de Lee à Hiromu mais Hiromu est sur le point d’en redonner un! Ils entrent en collision avec des cordes à linge sans tomber, Hiromu bloque un genou mais Lee esquive une corde à linge pour donner un autre Allemand! Mais Hiromu est de retour pour LARIAT Lee! Les deux hommes sont à terre, mais Osaka tire après ces trente secondes rapides et furieuses! Les fans se rallient et acclament tandis que Lee et Hiromu se lèvent.

Lee ose Hiromu pour l’apporter et donne même un coup franc. Hiromu CHOPS, puis ose Lee à le rendre. Lee met un peu puant sur son CHOP! Hiromu sourit bien qu’il pique et revient en arrière. Lee CHOPS, Hiromu CHOPS, nous avons un combat CHOP! Les fans tirent alors que les deux hommes prennent de la vitesse! CHOP pour CHOP, aucun homme ne recule et les fans se rallient! Hiromu, Lee, répétez, mais ensuite je dois reprendre mon souffle avant que Hiromu ne revienne avec plus! Ils vont et viennent encore et encore quelques fois, mais ce n’est pas fini. Côtelettes Lee, côtelettes Hiromu, répétez! Combien de fois ont-ils coupé dans ce match!?

Aucun homme ne veut s’arrêter avant l’autre, malgré les picotements et les rougeurs de leur poitrine! Hiromu met Lee à genoux et continue tout simplement! Hiromu court mais Lee suit pour CHOP une fois de plus! Lee ose Hiromu à continuer, alors Hiromu donne une autre côtelette. Les fans s’enflamment alors que Lee acquiesce et CHOPS à nouveau! Hiromu se débarrasse de CHOP. Lee titube mais revient à CHOP! Et nous recommençons le cycle! Hiromu titube et Lee ajoute juste. Lee fouette de coin en coin puis démarre Hiromu. Hiromu fouette Lee dans l’autre sens vers la corde à linge. Hiromu roule Lee et court, dans un CHOP!

Les fans applaudissent alors que Hiromu s’appuie sur les cordes. Lee profite de ce moment pour reprendre son souffle, mais Hiromu sourit. Hiromu CHOPS, Lee CHOPS, et la seule chose qui a changé est la couleur de leur poitrine. Le rouge ne fait que s’approfondir au fur et à mesure que plus de CHOPS volent! Lee s’agenouille puis court mais Hiromu suit jusqu’à huricanrana! Lee resserre les mains, mais Hiromu le COUPE à nouveau! Les fans adorent cela alors que Lee se met à feu. Lee envoie Hiromu sur ses épaules alors qu’il enlève l’emballage sur sa main. Lee met encore plus de puanteur sur CHOP! Hiromu serre les dents pendant que Lee attend, et Hiromu CHOPS! Lee revient et nous reprenons le train CHOP!

Hiromu, Lee, répétez, puis les deux hommes titubent un peu. Hiromu lance un autre CHOP, Lee vacille mais CHOPS revient! Il n’y a pas de renoncement car chaque homme tire et CHOPS! Ils ont même CHOP en même temps! Lee en tire trois, Hiromu cède, mais Lee COUPE Hiromu! Les deux hommes sont à terre, la poitrine piquante et rouge. Les fans se rallient alors que chaque homme va dans un coin. Lee se lève et court, le dropkick du sous-sol dans le coin! Puis sous-crochets, backbreaker papillon! Le dropkick du sous-sol envoie Hiromu! Les fans se rallient à nouveau tandis que Lee reprend son souffle.

Hiromu est sur le tablier, Lee prend une page de son livre avec le HURICANRANA VOLANT! Lee envoie Hiromu voler au sol! Lee emprunte un verre à Hiroshi Tanahashi pour se rafraîchir avant d’aller chercher Hiromu. Il place Hiromu sur la balustrade et le commentaire s’inquiète. Lee CHOPS, puis entre dans le ring? Lee augmente la vitesse alors que les fans atteignent la fièvre, pour PLONGER !! Ils se brisent et brûlent sur le bureau puis sur le sol !! Lee et Hiromu sont détruits à la balustrade!

L’arbitre se dépêche de vérifier les deux car les fans sont stupéfaits par ce qu’ils viennent de voir. D’une manière ou d’une autre, Hiromu et Lee sont prêts à continuer, donc le nombre d’anneaux commence. Lee s’assoit le premier, prend un autre verre d’eau et entraîne Hiromu. Le compte est déjà de 10 sur 20 alors que Lee rejette Hiromu sur le ring. Lee se dépêche de lui-même et récupère Hiromu à 15 ans. Les fans applaudissent que cela se termine dans le ring, et nous avons passé 10 minutes. Attendez, ça ne fait que 10 minutes?! Lee vise Hiromu et les tremplins, en un SUPERKICK! Hiromu laugs pendant qu’il court et s’envole, pour la SUNSET POWERBOMB! Lee est replié sur le sol et Osaka est de nouveau amoureux!

L’arbitre vérifie à nouveau les deux, et encore une fois, ils sont miraculeusement capables de continuer. Hiromu sourit en se levant et pataugeant. Le nombre atteint 10 sur 20 alors que Hiromu remet Lee à l’intérieur. Hiromu entraîne Lee, le pompier porte et frappe DYNAMITE PLUNGER! Couvrir, DEUX !! Lee vit mais Hiromu garde son sang-froid. Les fans se rassemblent alors que Hiromu entraîne Lee, le conducteur de Death Valley dans le coin! Hiromu fait reculer Lee pour le transporter d’un autre pompier, le fait basculer, mais Lee glisse vers le bas pour soulever la bombe! Lee rassemble Hiromu, et tout le monde panique, se souvenant que c’est ce qui a conduit à la blessure au cou d’Hiromu il y a plus d’un an!

Hiromu sort pour huricanrana, dans Triangle Hold D! Lee résiste, mais Hiromu entraîne Lee profondément. Lee se déplace et obtient un saut de corde avec ses jambes! Hiromu laisse Lee partir et s’en va dans un coin. Lee halète pour l’air tandis que Hiromu vise. Hiromu court de coin en coin mais doit d’abord bloquer une botte, puis donner une corde à linge! Hiromu hisse Lee en haut, puis CHOPS et CHOPS à nouveau. Mais alors que Hiromu grimpe, Lee le fait trébucher! Hiromu se retrouve dans un arbre de malheur! Lee se lève, mais Hiromu évite les piétinements! Hiromu se redresse mais Lee revient de l’extérieur.

Lee frappe Hiromu puis grimpe pour le rejoindre. Un autre flashback sur ce match il y a un an alors que les deux se disputent le sommet. Lee prend l’avantage mais Hiromu le rend. Lee jette plus d’avant-bras, Hiromu est de retour dans l’Arbre, mais Lee tire Hiromu vers le haut. Hiromu crie: «MOTTO! DEVISE! »Il en veut plus?! Ils jettent plus d’avant-bras d’avant en arrière, et maintenant Hiromu prend Lee dans l’arbre! Lee s’assoit au coup de tête! Hiromu est dans l’arbre, WOE SE PASSE AU TABLIER !! Les deux hommes s’écrasent au sol et un autre compte d’anneaux commence. Hiromu remue à 7 sur 20 mais Lee est debout. Lee place Hiromu à 11, puis l’amène sur le tablier.

Lee traîne Hiromu mais Hiromu SUPERKICKS! Mais Lee KNEE TRIGGERS revient! Lee court mais Hiromu le jette avec un suplex aérien! Lee s’écrase au sol, ayant failli entrer en collision avec des cameramen! Le compte des anneaux recommence mais Hiromu dit à l’arbitre d’arrêter cela. Hiromu grimpe au sommet!? Hiromu LEAPS, HIROMU BOMB SENTON! Coup direct et Osaka est relancé! Les deux hommes sont à terre et le décompte recommence. Hiromu est assis à 7, mais à 13 ans. Il vacille et monte sur le ring à 15 ans. Lee à 16 ans, patauge à 17 ans, rampe à 18 ans et bondit à 19,5! Les deux hommes sont en baisse alors que les fans applaudissent ce match en continuant.

Hiromu se lève et court mais Lee suit! Hiromu esquive, Lee brouettes, mais Hiromu bloque le démontage pour une brouette SUPLEX! Lee patauge, Hiromu se précipite, mais Lee esquive pour rebondir ALLEMAND! Mais Hiromu est de nouveau à l’allemand Lee! Lee apparaît à la taille et à l’ALLEMAND! Les deux hommes se lèvent et courent l’un contre l’autre pour entrer en collision avec des cordes à linge. Lee KNEE à SNAP GERMAN! Hiromu SUPERKICKS à ALLEMAND! Les deux hommes vacillent alors que les fans s’enflamment, et Lee se verrouille à nouveau, pour un autre grand Suplex allemand! Hiromu patauge, Lee GERMANS à nouveau!

Lee se déclenche et Osaka se déclenche avec lui! Lee traîne Hiromu à nouveau, se soulève et suplexe, mais Hiromu passe à Huricanrana! Dans Triangle Hold D! Mais Lee est mort et lève les BOUCLES BOMBES Hiromu! Lee arrive mais Hiromu le jette dans les boucles! Les deux hommes sont à terre alors que les fans se rassemblent et applaudissent. Hiromu se tient le premier et tire! Il traîne Lee, le pompier, mais pas la Death Valley! Lee dragon dormait au suplex mais Hiromu atterrit sur ses pieds pour lui rendre la pareille! Lee sort, fait monter Hiromu et le fait rentrer, ROKUDENASHI! Couvrir, DEUX !! Hiromu survit à la prise de Lee sur le pilote bâtard, et nous sommes à 20 minutes maintenant!

Lee ramène Hiromu vers le haut, fait des réflexes et le suspend pour sécher sur la corde supérieure. Lee donne un coup de pied à Hiromu puis se dirige vers le coin. Il grimpe en haut et saute pour DOUBLE STOMP Hiromu vers le bas! Mais il n’a pas fini, Lee KNEE TRIGGERS Hiromu aux cordes! Cover, ROPEBREAK !? Hiromu se sauve et Osaka se rallie derrière lui. Lee se lève et entraîne Hiromu à nouveau. Lee soulève et replie Hiromu à nouveau! Hiromu glisse à nouveau, mais Lee tient à soulever à nouveau! Lee fait remonter Hiromu un peu plus haut, mais Hiromu en fait un DESTRUCTEUR !! Couvrir, DEUX!?! Lee vit mais Hiromu crie et se renverse. Le pompier d’Hiromu porte à nouveau, Death Valley Driver dans le coin!

Hiromu garde cette énergie élevée pendant qu’il transporte à nouveau le pompier. Lee sort pour une Sunset Bomb! Couvrir, DEUX !! Lee tire les genouillères vers le bas et court, TRIGGER DE GENOU! Couvrir, DEUX!?!? Comment?! Mais Lee ne le remet pas en question, il fait juste reculer Hiromu. Waistlock, ripcord, KNEE TRIGGER! Lee fouette, fait surgir Hiromu, mais Hiromu frappe un autre DESTROYER !! Hiromu s’agite alors qu’il se relève. Le pompier d’Hiromu porte Lee, le fait tourner, TIME BOMB DRIVER! Couvrir, DEUX!?!? Lee survit à nouveau mais Hiromu ne fait que continuer. Hiromu entraîne Lee et le DECKS! Puis un autre pompier, un autre spin, un autre TIME BOMB! Couvrir, Hiromu gagne !!

Vainqueur: Hiromu Takahashi, par chute (toujours champion IWGP Junior Heavyweight)

Ce match explosif se termine enfin, et Hiromu garde sa ceinture! Lee n’ajoute pas de ceinture à son ROH World Television Championship, mais reviendra-t-il pour une autre revanche? Ou le règne d’Hiromu va-t-il être encore plus, plus, PLUS excitant à partir de maintenant?