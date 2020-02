NJPW New Beginnings Sapporo Deuxième partie! (2/2/20)

NJPW conclut le week-end de Sapporo avec des matchs majeurs entre les forces du Chaos et de Suzuki-Gun! Le Rainmaker survivra-t-il au Sliest Wrestler Ever?

REMARQUE: NJPW ne veut plus alimenter AXS TV maintenant qu’il est avec Anthem et Impact Wrestling. Mais n’ayez crainte, je couvrirai NJPW dans l’esprit d’AXS en fournissant les matchs les plus importants de l’émission.

RÉSULTATS OFFICIELS

Revolution Pro-Wrestling British Heavyweight Championship: Zack Sabre Jr. VS Will Ospreay; gagne et Kazuchika Okada VS Taichi avec Miho Abe; gagne.

JOUER PAR JEU

Revolution Pro-Wrestling British Heavyweight Championship: Zack Sabre Jr. VS Will Ospreay!

Le Submission Master continue sa campagne pour #Sabreism dans NJPW, mais cela ne s’est pas passé aussi bien qu’il le souhaiterait. Vaincre l’assassin aérien pourrait-il être le ticket dont il a besoin pour prendre le relais? Ou Ospreay remplacera-t-il le championnat IWGP Junior Heavyweight Championship qu’il a perdu avec quelque chose qui lui rappelle la maison?

Les introductions sont faites, la ceinture est levée, et cette épreuve de force sept ans en devenir commence!

ZSJ se détend alors qu’il parle de détritus à Ospreay mais Ospreay haussa les épaules. Les fans sont immédiatement tirés pour Ospreay à la cloche alors qu’il tourne avec ZSJ. Ils se ligotent, Ospreay se clé mais ZSJ roule pour s’échapper. Ils vont agian, les clés ZSJ mais Ospreay inverse pour tordre ZSJ. ZSJ roule à nouveau pour s’éloigner, mais revient pour un autre grappin. ZSJ attrape le bras d’Ospreay pour le serrer contre un marteau. Ospreay fait levier pour inverser, mais ZSJ descend pour faire trébucher Ospreay. ZSJ récupère le bras pour aller après les doigts et un bracelet. Ospreay tourne, les bras traînent mais les ciseaux ZSJ. Ospreay sort et balaie les jambes pour couvrir, UN!

ZSJ pousse Opsreay dans un corner mais Ospreay garde son sang-froid. Les fans applaudissent alors que ZSJ recule et que les deux se réinitialisent. Ospreay et ZSJ sentent le grappin avant que ZSJ ne s’empare de la corde. ZSJ travaille sur le coude mais Ospreay va fouetter. ZSJ reste verrouillé et clés au coude. Ospreay facelocks mais ZSJ lui donne un coup de pied pour travailler sur la base verticale. Ospreay se relève et fouette, seulement pour que ZSJ fasse glisser le bras et abaisse Ospreay. ZSJ grince le bras, mais Ospreay se lève, seulement pour que ZSJ le fasse reculer. Les fans se rallient alors qu’Ospreay se relève.

Ospreay utilise des chaussures rouges pour vous aider à feuilleter et à tirer ZSJ par les bras! Ospreay passe ZSJ mais ZSJ démarre du tapis. Les deux Britanniques augmentent la vitesse, mais mettent ensuite les freins. Les fans encouragent l’impasse, même si ZSJ se plaint à Red Shoes. Ospreay appelle à un test de force, que les fans applaudissent, mais ZSJ dit à Ospreay de “faire chier”. Pas de test de force, juste un col et un coude. ZSJ attrape à nouveau le poignet mais Ospreay obtient ce double verrouillage des articulations après tout! Ospreay amène ZSJ sur le tapis, mais ZSJ roule pour se lever et inverser la pression. Ospreay se tourne pour lancer ZSJ, mais ZSJ atterrit sur ses pieds, seulement pour qu’Ospreay le force à nouveau! Couvrir, UN comme des ponts ZSJ. Ospreay ajoute son poids, sa couverture, UN! Ospreay réessaye mais ZSJ est prêt, avec un flip de singe!

ZSJ revient à une couverture, Ospreay Sunset se retourne, mais ZSJ passe au matchbook. Ospreay sort de cela pour s’asseoir sur une couverture, mais les couchers de soleil ZSJ, seulement pour Ospreay pour correspondre à la boîte. ZSJ est également assis là-dessus, mais cela crée simplement une boucle pour le coucher du soleil et le livre des allumettes et vice-versa!

Les ciseaux ZSJ mais les ressorts Ospreay à travers! Les scies sauteuses d’Ospreay mais ZSJ devient clair! Les fans applaudissent alors que ZSJ se sauve et qu’Ospreay attend sur le ring. ZSJ utilise le nombre d’anneaux pour reprendre son souffle, mais Ospreay aussi. ZSJ dit à Ospreay de «profiter de cela», puis revient dans le ring. Ospreay attend toujours alors que lui et ZSJ tournent en rond. Ils se nouent à nouveau, ZSJ se serre contre un marteau, mais Ospreay glisse pour trébucher sur ZSJ. Ospreay a un pied mais ZSJ travaille sur un comptoir. ZSJ roule, se lève, mais Ospreay le tord par la jambe. Ospreay démarre mais ZSJ roule, seulement pour être poussé à nouveau. Ospreay garde ce pied, mais ZSJ travaille à nouveau sur son évasion. ZSJ fait rouler Ospreay, prise de contrôle de la tête, mais les ciseaux Ospreay. ZSJ sort pour prendre le pied d’Ospreay maintenant, et lui rend ce pied.

Ospreay endure, roule et utilise le même crochet de pied, mais ZSJ sait que ça arrive! ZSJ creuse une jointure dans le dos d’Ospreay et le met hors tension pour un Bow ‘n’ Arrow! Ospreay apparaît sur une couverture, ONE! ZSJ donne des coups de pied et des coups de fouet mais Ospreay inverse, seulement pour que ZSJ monte et descende. Ospreay amorce ZSJ, court et revient avec un huricanrana volant! Les fans applaudissent mais ZSJ renonce. Ospreay construit la vitesse et les ressorts, mais ZSJ le traîne par le bras! ZSJ lance deux Uppercuts européens mais Ospreay monte et retourne pour le BOOT! Ospreay revient dans le ring pour PLANCHA! Les fans tirent avec Ospreay alors qu’il plane sur ZSJ. Ospreay amène ZSJ dans le ring et jette de gros avant-bras pendant que les fans applaudissent. ZSJ titube dans un coin mais cède à Ospreay. Ospreay CHOPS ZSJ et ZSJ s’assoit!

Ospreay donne des coups de pied puis ramène ZSJ. Il jette plus d’avant-bras mais ZSJ redonne à EuroUppers! Les écouteurs ZSJ, les fouets Ospreay et les choses s’accélèrent. Ospreay haies mais ZSJ contres le lancer de la hanche aux crochets et ensuite la torsion du cobra! ZSJ roule Ospreay sur le tapis mais Ospreay obtient un bris de corde! Red Shoes appelle à la pause et ZSJ lâche à contrecœur. Ospreay rampe tandis que les fans se rassemblent. ZSJ se dirige vers Ospreay pour une manivelle! Le cou d’Ospreay est une cible majeure et ZSJ le poursuit enfin. ZSJ monte et s’assoit sur Ospreay pour obtenir une jambe. ZSJ tire dans un profond crabe de Boston, mais Ospreay obtient un bris de corde avec l’autre jambe. Les fans applaudissent alors que ZSJ se retire à contrecœur.

ZSJ sourit en regardant Ospreay ramper et obtient une cravate. Il traîne Ospreay en se serrant le cou, mais Ospreay se relève. Ospreay se libère pour lancer les avant-bras, mais ZSJ tire sur le corps pour récupérer la cravate. ZSJ voit un autre bras oscillant arriver, et il évite de récupérer la cravate. Ospreay essaie de lancer ZSJ mais ZSJ reste serré. ZSJ tourne plus sur le cou mais Ospreay perdure. Ospreay récupère ZSJ mais ZSJ démarre pour reprendre le contrôle. Ospreay lance de gros coups de corps et est libre, mais ZSJ le prend à partie. Mais les ressorts Ospreay passent! Et plus de ressorts, pour le FLYING PELE! Les deux hommes sont à terre mais Sapporo est enflammé! ZSJ s’assoit avec une certaine frustration mais Ospreay suit avec détermination.