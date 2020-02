NJPW New Beginnings USA! (2/2/20)

Strong Style n’était pas seulement actif à Sapporo le week-end dernier! Il y avait de l’action NJPW aux États-Unis, et pour les championnats par équipes poids lourds IWGP!

REMARQUE: NJPW n’a téléchargé que deux matchs de l’événement New Beginning in USA à Atlanta, en Géorgie, et c’est le match qui comptait.

RÉSULTATS OFFICIELS

JOUER PAR JEU

IWGP Heavyweight Tag Team Championships: FinJuice VS Guerrillas of Destiny!

The Flamboyant One et le Celtic Prince ont remporté ces titres pour commencer la nouvelle année à WrestleKingdom 14! Mais cela ne faisait que mettre des cibles sur le dos, et Bullet Club veut récupérer l’or! Tama Tonga et Tonga Loa viennent pour FinJuice, mettront-ils fin au règne dans un peu moins d’un mois?

Les introductions sont faites, les ceintures sont relevées, et l’expansion américaine se renforce au fur et à mesure que ce match revanche commence!

Les tensions sont vives alors que les fans se battent. Il y a de nombreux partisans du GoD à Atlanta alors que Juice s’apprête à commencer. Tama donne à son frère un Low Sweet alors qu’il commence contre Juice avec la cloche. Ils tournent en rond alors que les fans de Juice commencent à faire du bruit. Tama fronce les sourcils alors que Juice et lui se ligotent. Juice repousse Tama mais Tama se retourne pour mettre Juice sur les cordes. L’arbitre compte et Tama lâche à 4. Juice recule et les deux repartent. Ils se nouent avec des serrures à articulation, et Tama intervient pour obtenir le bracelet et la clé. Tama marteaux, mais Juice se glisse pour l’inverser. Juice passe à une prise de tête et un démontage, mais des ciseaux Tama! Le jus sort et les fans applaudissent alors que les deux se détachent.

Les fans applaudissent et se battent en duel entre les deux alors que Juice et Tama tournent à nouveau. Ils attachent, Tama serre la tête mais Juice lance de gros coups de corps. Le jus s’éteint et les choses s’accélèrent. Le jus fait obstacle puis tire Tama vers le bas! Tama se lève mais reçoit un autre coup de bras! Juice se cramponne avec un armlock et les fans applaudissent pendant que Tama perdure. Tama se déplace de haut en bas, des clés à jus et des étiquettes dans le héros de la ville natale, Finlay! Finlay donne aux manches de la hache du bras de Tama une clé. Revenons à Juice et il saute sur les manches de hache volante! Juice garde les yeux sur Loa alors qu’il attrape le bras de Tama. Clés à jus, balises de retour à Finlay, et Finlay monte. Les fans créent l’anticipation pour ses manches de hache volante! Finlay intercepte Loa alors qu’il se présente, et l’équipe FinJuice jette la main sur GoD. Ensuite, verrouillez les coups de pied et les doubles bouledogues!

Les fans tirent avec FinJuice alors que GoD sort. Juice vise Loa et Finlay chez Tama, pour DOUBLE Plancha! Les fans tirent plus et Juice donne des high-fives. Finlay met Tama dedans et court de coin en coin pour un grand Uppercut européen! Puis il saute à nouveau, pour un EuroUpper VOLANT! Cover, TWO, mais Finlay garde son sang-froid. Finlay amène Tama au fouet, mais Tama s’inverse. Finlay tient des cordes mais doit esquiver et combattre Loa. Tama fouette Finlay, les canards Finlay, mais Loa déclenche Finlay! Loa traîne Finlay pour enfoncer dans la balustrade! Et puis combat Juice comme il vient autour du chemin! Loa écope de serpent yeux Juice sur les rails! L’arbitre réprimande mais Loa écope et claque Finlay au sol!

Un compte d’anneaux commence sur Finlay tandis que Loa piétine Juice. Le décompte atteint 7 sur 20 avant que Loa n’amène Finlay. Finlay repousse Loa pour entrer à 9 sur 20, mais Tama a raison sur lui. Tama balise Loa puis scoop claque Finlay, Loa senton atomico suivi du coude lance-pierre de Tama! Loa couvre, DEUX! Les fans se rallient et se battent à nouveau en «G O D!» «SUCKS!» Alors que Loa ramasse et transporte Finlay. COURIR Powerslam! Loa ne couvre pas, il regarde juste Finlay se tordre. Loa traîne Finlay et repère Tama pour des doubles têtes! Tama traîne Finlay pour le fouetter et le renverser avec un coude! Cover, ONE, mais Tama joue avec Finlay alors qu’il met un demi-crabe de Boston! Finlay atteint et obtient le bris de corde! L’arbitre compte, Tama lâche à 4 et fait reculer Finlay.

Tama met Finlay dans le coin du GoD pour tirer des coups de poing et des piétinements! Les fans tirent alors que l’arbitre recule Tama, mais Loa obtient ses coups bas! Les fans se battent à nouveau alors que Tama étiquette Loa. GoD traîne Finlay et double fouets, pour un double back back! Couvrir, DEUX! Les fans applaudissent mais Loa est sur Finlay avec un jugulaire. Loa s’en sort serré mais les fans se rallient. Finlay se bat jusqu’au bras, mais Loa reste enfermé! Loa broie Finlay dans le tapis, puis l’éloigne de Juice. Finlay endure et se bat, mais Loa s’éloigne sur son visage. Couvrir, DEUX! Loa est de retour avec le jugulaire et s’appuie sur Finlay. Tama se moque des fans de FinJuice alors que Finlay se fraye un chemin. Finlay frappe gratuitement avec des coups de corps et des uppercuts! Mais Loa pique les yeux! Et le meunier frappe Juice!

L’arbitre réprimande mais le mal est fait. Loa traîne Finlay pour le pousser dans le coin du GoD! Tama s’introduit, nargue Juice et fait sensation sur Finlay! Juice proteste mais Tama nargue plus Juice. Nous passons 10 minutes alors que Tama se transforme en poings et avant-bras de Finlay! Tama frappe les suplexes arrière et arrière, mais Finlay atterrit sur ses pieds! Finlay recule Tama et le laisse tomber! Les deux hommes sont à terre et rampent pour leurs coins. Tags chauds pour Loa et Juice! Juice rallie et court mais ne peut pas renverser Loa. Le jus fouette, Loa renverse, le lariat bondissant prend Loa vers le bas! Tama arrive mais obtient un coude arrière et un senton arrière! Juice démarre et donne à Loa un SPINE BUSTER! Les fans tirent et se rallient derrière Juice alors qu’il court de coin en coin.

Juice donne à Loa une grosse corde à linge de coin, puis passe de nouveau de coin en coin à CANNONBALL! Mais ce n’est pas tout, FULL NELSON SLAM! Couvrir, DEUX !! Loa vit et Juice est frustré, mais Juice ne lâchera pas. Du jus plane sur Loa et des ailes de poulet. Il tourne Loa, mais pas de pulpe comme des loches Loa. Juice jette des coudes pour se libérer, puis se heurte à un coup de pied et à un genou. L’enziguri de Loa fait vibrer le jus! Un écolier de Loa roule du jus mais le jus roule sur ses pieds. Juice se fend mais Loa passe sous le lasso de la jambe. Ceintures Loa et SUPLEXES ALLEMANDS! Les deux hommes sont à terre mais Loa arrive dans son coin pour taguer Tama. Juice est assis dans un coin, mais Tama arrive, pour un GRAND splash de coin!