NJPW New Japan Road (20/02/20)

Le NJPW 48th Anniversary est à l’horizon, alors nous descendons cette New Japan Road pavée d’or! Shingo Takagi restera-t-il M. JAMAIS Openweight?

REMARQUE: NJPW ne veut plus alimenter AXS TV maintenant qu’il est avec Anthem et Impact Wrestling. Mais n’ayez crainte, je couvrirai NJPW dans l’esprit d’AXS en fournissant les matchs les plus importants de l’émission.

RÉSULTATS OFFICIELS

Championnats juniors par équipes poids lourds IWGP: Roppongi 3K VS Rocky Romero & Ryusuke Taguchi; RPG3K remporte et conserve les championnats par équipes juniors IWGP Heavyweight Tag.NEVER Championnat Openweight: Shingo Takagi VS Tomohiro Ishii; Takagi gagne et conserve le championnat NEVER Openweight.

JOUER PAR JEU

Championnats IWGP juniors poids lourds: Roppongi 3K VS Rocky Romero & Ryusuke Taguchi!

Quel match intéressant! Sho & Yoh affrontent non seulement l’un des meilleurs de tous les temps dans la Funky Weapon, mais ils affrontent l’homme qui les a coachés et encadrés là où ils sont maintenant! RPG3K peut-il vaincre les méga entraîneurs et prouver que les élèves ont dépassé le maître?

Les présentations sont faites, les ceintures sont relevées et les entraîneurs «établissent» un plan de match sur le tapis de la boucle. Ils arrivent à un accord, et Romero ose ses garçons intensifier! Sho dit à Yoh qu’il va commencer et la cloche sonne. Romero se précipite mais Sho le voit venir! Romero recule, demandant un temps mort. Sho ne le lui donnera pas et commence à jeter des avant-bras! Romero les rejette et nous avons une bagarre entre professeur et élève! Sho secoue Romero, puis à nouveau. Sho fouets, Romero glisse sous et esquive, mais Sho hip jette un brassard! Romero glisse, Sho frappe bas et court au coucher du soleil. Romero se baisse pour obtenir le brassard! Sho roule Romero, DEUX et les deux séparés. Les fans encouragent l’échange et se rallient pour «Rocky! Rocheux!”

Romero et Sho regardent fixement, mais reculent pour étiqueter leurs partenaires. Yoh s’approche de Taguchi et les fans encouragent Taguchi. Taguchi et Yoh encerclent et attachent. Taguchi a une jambe, Yoh s’assoit pour bloquer. Yoh se déplace vers une taille, mais Taguchi se dégage librement pour la clé. Yoh retourne, roule et se tourne vers un bracelet. Taguchi reste debout pendant que Yoh a le marteau. Taguchi se penche et fait trébucher Yoh pour obtenir un pied. Yoh perdure alors que Taguchi tombe sur un crochet de talon. Taguchi tourne la cale pour aller après un demi-crabe mais Yoh se précipite vers un bris de corde! Les fans applaudissent alors que Taguchi abandonne. Taguchi et Yoh tournent à nouveau, sentant un nouveau grappin. Yoh donne un coup de pied bas, enroule Taguchi dans la prise de tête et broie Taguchi. Taguchi lance des coups de corps et s’éteint, puis les choses s’accélèrent.

Taguchi tombe et tombe et tombe mais Yoh est toujours prêt pour le coude! Yoh fouette Taguchi pour laisser tomber et déposer et déposer. Taguchi contredit l’habileté de Yoh avec un dropkick au sous-sol! Les fans applaudissent alors que Sho se précipite pour obtenir une goutte atomique! Tag à Romero et les entraîneurs en amènent un chacun. Romero fouette Yoh coin à coin, puis Taguchi fouette Sho dans Yoh. Taguchi fouette Romero pour que Romero fouette Taguchi mais apparemment Taguchi insiste pour que Romero rentre. Romero s’épuise mais Taguchi lui dit de continuer. Romero retourne pour un autre, et un autre, et Sho s’effondre du ring. Maintenant, Taguchi arrive pour frapper Yoh! Taguchi donne des signes de baseball et le coup de hanche des entraîneurs pour célébrer.

Les fans se rassemblent alors que Taguchi monte et Romero amène Yoh. Romero envoie Yoh dans le «port d’attache» de Funky Weapon! Et puis l’utilise dans le cadre de la tornade, uniquement pour que Yoh nie le DDT! Yoh suplexe Romero en Taguchi! Sho revient et il frappe Taguchi hors du ring. RPG3K a son entraîneur tout seul et le piétine un peu. Ils amènent Romero dans le coin. Ajoutez des balises, double fouet RPG3K, accélérez les choses, laissez tomber le pied et le dropkick du sous-sol! Couvrir, DEUX! Les fans se rallient alors que Sho se cramponne à Romero avec un jugulaire. Sho creuse son genou et frappe Romero, mais Romero se bat. Romero lui donne un coup de coude mais Sho l’attaque. Des fouets et un évier de cuisine agenouillent Romero! Puis lui donne un coup dur dans le dos! Couvrir, DEUX! Les fans applaudissent mais Sho garde son sang-froid.

Sho fait glisser Romero, étiquette Yoh et les tasses RPG3K Romero dans le coin. Romero CHOPS Yoh de retour! Yoh oeufs Romero et Romero jette des avant-bras et des morceaux! Yoh European Uppercuts puis scoop claque Romero. Coudes tombent et couvrent, UN, jusqu’à un genou! Couvrir, DEUX! Double pied! Couvrir, DEUX! Yoh s’enroule avec un serre-tête et Sho frappe Taguchi. Romero persiste alors que Yoh se lance et serre la tête. Les fans se rassemblent pour Romero alors que Sho regarde Taguchi de près. Sho piétine Taguchi mais Romero roule sur un bris de corde! Yoh laisse aller à 4, au sous-sol dropkick Romero! Yoh ramène Romero et jette des avant-bras. Il piétine et frappe Romero pendant qu’il est à terre, jouant avec l’ancien entraîneur. Alors Romero SLAPS Yoh! Yoh SLAPS de retour!

Romero titube et Yoh lance EuroUppers. Yoh court de coin en coin mais Romero le botte. Yoh se heurte à une autre botte, puis Romero passe à la tornade DDT! Les fans se rallient à nouveau et Romero se balade à Taguchi! Sho entre en jeu mais obtient l’arme funky! Taguchi se déclenche alors qu’il a RPG3K aux extrémités opposées. Le train d’armes funky commence! Taguchi frappe Yoh, Sho, retourne à Yoh, revient à Sho, puis glisse pour mettre Yoh sur le tablier! Les fans applaudissent tandis que Taguchi regarde Yoh se relever. Taguchi tremplins mais Yoh devient clair. Taguchi continue de trier PLANCHA sur Sho! L’arme funky monte dans le ring et incite Yoh à le précipiter. Criez à Shinsuke et Yoh est envoyé en ruine! Taguchi prend de la vitesse avec le regroupement de RPG3K, TOPE CONJILO! Les fans sont excités pour Taguchi et il est un peu timide maintenant.

Taguchi met Yoh dans le ring et vise à nouveau. Yoh se lève lentement, tremplins Taguchi, attaque de hanche volante! Couvrir, DEUX! Yoh survit mais les fans sont encore plus excités derrière Taguchi. Taguchi traîne Yoh et accroche les suplexes! Uno amigo! Dos amigo! Mais Yoh se glisse vers le dormeur dragon. Taguchi se bat mais Yoh esquive sa corde à linge. Yoh saute sur le satellite DDT! Couvrir, DEUX !! Yoh reste concentré alors qu’il traîne Taguchi. Waistllock, half nelson puis full nelson. Taguchi se libère et coude. Yoh se penche sur EuroUpper et mule kick! Yoh court, le coucher du soleil bascule mais Taguchi roule jusqu’au verrou de la cheville! Les fans tirent mais Yoh roule et jette Taguchi. Taguchi monte, missile dropkick! Et le Ankle Lock est de retour! Yoh cherche des cordes mais Taguchi le tire en arrière et se penche dans la serrure!

Yoh s’accroche mais Taguchi l’emmène! Mais Taguchi fait rouler Yoh et opte pour des ailes de poulet! Coudes Yoh gratuits, shiranui au dormeur dragon, coude DDT! Les deux hommes sont à terre et les fans se rallient! Yoh rampe pour taguer Sho, et Sho va après Taguchi dans le coin avec une grande corde à linge de coin! Sho fouette de coin en coin, Taguchi s’inverse mais Sho recule pour expulser une jambe. Sho coups de pied et coups de pied et MULE KICKS! Couvrir, DEUX! Taguchi vit toujours et les fans sont toujours excités. Sho traîne Taguchi dans une ceinture de sécurité, mais Taguchi se bat librement. Taguchi court, dans un gros coude! Sho court, dans une enziguri! Les fans tirent alors que les deux hommes sont de nouveau à terre. Taguchi rampe dans son coin, tag Romero! Romero se précipite sur huricanrana Sho!

Yoh monte, Romero donne un coup de pied bas et fouette, mais Yoh s’inverse, seulement pour que Romero lui huricanrana! Les RPG3K sont dans les coins opposés, Romero démarre les cordes à linge Forever! Mais il n’en a que deux avant que Yoh n’esquive et Sho suit la corde à linge Romero! Yoh va à l’autre coin alors que Sho devient un tabouret-escabeau, mais Romero est celui qui frappe Roppongi in Motion! Romero bat Yoh et esquive Sho pour LARIAT! Les fans se déchaînent pour «Rocky! Rocheux!” comme Romero vise Sho. Sho se lève, Romero court et se balance pour le Shiranui DDT! Couvrir, DEUX !! Sho survit mais Romero traîne Sho. Romero verrouille alors les cordes, meteora au bras!

Romero plane sur Sho et le traîne jusqu’à la clé. Brise-épaule! Romero donne un coup de pied au mauvais bras, se clé et en veut un autre, mais Sho met Romero dans une prise de couchette! Sho serre serré mais Romero se dégage de la prise. Romero se libère, enfonce les épaules puis suplexe pour un démontage et un brassard! Taguchi intercepte Yoh avec le verrou de cheville! Yoh atteint Sho alors que Sho se bouscule! Romero fait reculer le bras, Sho le roule. Romero ne laissera pas Sho se soulever, alors Sho passe à son propre brassard! Yoh contre Taguchi à un genou «Star Gazer»! Romero obtient le bris de corde! Sho laisse partir Romero et Yoh laisse Taguchi partir. Les fans se rallient alors que les quatre hommes sont à terre. Les équipes se regroupent et RPG3K fait monter les entraîneurs.

Les entraîneurs avant-bras, mais avant-bras RPG3K en arrière. Nous avons un dos «n», les entraîneurs se tirent dessus et tirent plus d’avant-bras. Les entraîneurs falsifient RPG3K sur les genoux, mais RPG3K attrape ensuite les entraîneurs en gouttes atomiques stéréo! RPG3K s’exécute, en attaques stéréo de la hanche! Les fans tirent et les entraîneurs ont Sho seul. Taguchi retourne au coin et Romero fouette Sho. Sho s’arrête de courir dans l’arme funky, donc Romero entre en jeu. Sho marche à côté et Rocky doit se taper du pied! Romero bloque tandis que Sho essaie de le jeter dedans. La hache Romero emporte Sho, puis catapulte Sho dans l’arme funky! Tornado DDT! Taguchi fait appel à la puissance de Shinsuke et court, BUM-A-YE! Romero roule Sho up, TWO !! Sho survit mais les fans sont tonnants pour les entraîneurs.

Romero roule Sho à Taguchi pour une brouette, CODE BREAKER! Couvrez, mais Yoh le casse! Taguchi jette Yoh et Romero se déclenche! Romero traîne Sho up, cravate et courir le coin, mais pas de pain de mie. Sho esquive Romero pour l’envoyer dans des postes, puis des ceintures. Romero se bat et frappe le mauvais bras! Romero rencontre le SUPERKICK de Yoh! Taguchi donne un coup de pied au RPG3K puis court, jusqu’aux genoux! RPG3K fait glisser Romero vers le haut, le suplex et le rack canadien, mais Romero se glisse pour envoyer Sho dans Yoh. Romero attrape Sho et utilise Yoh pour la rampe de lancement, mais Sho bloque Shiranui! Sho retourne Romero et Yoh court, Dominator Cutter! Couvrir, DEUX !! Romero vit et les fans ont le vent en poupe! Mais RPG3K a encore des choses à essayer.

Sho donne à Romero un poignard, puis le nourrit au dropkick du fusil de chasse de Yoh! RPG3K optimise le groupe pendant que Romero remue. Romero se lève lentement, Sho & Yoh l’appelle, mais Taguchi sauve Romero de 3K! Taguchi jette des avant-bras et des CHOPS sur Sho et Yoh, puis court. Sho se soulève mais la hanche Taguchi attaque Yoh! Taguchi rencontre le LARIAT de Sho! Romero LARIATS Sho! Yoh dropkicks Romero! Taguchi est de nouveau en place et la hanche attaque Yoh! Sho SPEARS Taguchi! Romero KNEES Sho et ROCKS Yoh, Yoh PELES! Les quatre hommes sont de nouveau à terre et les fans applaudissent à nouveau. Les fans se rassemblent pour les quatre alors qu’ils bougent tous. Taguchi s’effondre du ring, tout comme Yoh. Sho arrive dans un coin, tout comme Romero. Romero se précipite au coin de l’habillement! Mais Sho le rend! Sho court, mais Romero glisse en arrière, DEUX !! Huricanrana et couverture, DEUX !!

Sho se relève lentement, Romero lance un uppercut! Et ROCKS Sho avec un droit! Romero court, Sho LARIATS! Sho Dead soulève Romero pour l’ALLEMAND! Pont, DEUX!?! Romero s’échappe à peine et Sho ne peut pas le croire! Les fans n’ont pas ralenti du tout pendant que Sho entraîne Romero. Ascenseurs Sho, POWER BREAKER! High stack mais Taguchi le casse! Yoh jette Taguchi et PESCADO! Sho se déclenche et tire l’arc! Sho fait glisser Romero vers le haut, pompe les poignées, mais Romero se glisse sur le comptoir du berceau !! DEUX!!! Romero KNEES Sho, mais Sho KNEES de retour! Sho tire Romero vers le haut, pompe les poignées, mais Romero essaie de faire huricanrana! Sho bloque mais Romero s’échappe. Romero enziguris mais Sho canards! Yoh maintient Taguchi mais Romero rembobine les coups de pied de mule!

Sho plie et sauts Romero, mais pas de code breaker! 3K !! Couvrir, mais Taguchi le casse en quelques secondes! Yoh et Taguchi se bagarrent, et Yoh prend l’avantage. Yoh court, dans l’arme funky! Mais il rembobine avec les cordes, seulement pour que Taguchi utilise Sho comme bouclier du SUPERKICK! Romero roule Sho et Taguchi s’en prend à Yoh, mais Yoh repousse simplement la couverture! Taguchi traîne à nouveau Yoh, fouets, Funky Weapon! Taguchi saute sur Sho, mais Sho l’attrape! SUPLEX ALLEMAND! Yoh construit la vitesse pour voler! Le coup direct enlève Taguchi! Sho redonne du pouvoir à mesure que Romero se lève. Sho court, vers LARIAT Romero à l’envers! Il tire Romero vers le haut, les poignées de la pompe, le CHAUFFEUR FLÈCHE! Couvrir, DEUX!?!? Rocky Romero ne mourra pas! Sho entraîne Romero à nouveau, Yoh est en haut, Shock Arrow + Double Stomps = STRONG X !! Couverture, Yoh intercepte Taguchi, RPG3K gagne !!

Vainqueurs: Roppongi 3K, par pinfall (toujours IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champions)

Une épreuve de force incroyable, et les élèves ont dépassé le professeur! RPG3K montre du respect et de la compassion à son mentor, ainsi qu’à l’icône Junior Heavyweight. Les Mega Coaches seront-ils de retour? Le RPG3K atteindra-t-il des sommets encore plus élevés?

JAMAIS Championnat Openweight: Shingo Takagi VS Tomohiro Ishii!

Le dernier dragon a remporté ce titre lorsque NJPW est revenu à Sapporo, devenant l’autre double champion d’or de Los Ingobernables de Japon! Shingo jure de devenir LE champion du NJPW, mais peut-il d’abord passer le Stone Pitbull?

Les présentations sont faites, la ceinture est relevée et une épreuve de force vraiment solide pour ce championnat commence!

Les fans sont tirés pour Takagi alors que lui et Ishii se ligotent. Ils sont dans une impasse car ils sont même en force. Ishii repousse Takagi mais Takagi repousse. Ishii parvient à gagner et à mettre Takagi sur les cordes. Red Shoes appelle à une pause et Ishii tapote Takagi sur l’épaule. Mais alors Ishii balance une côtelette! Les canards Takagi se replient mais les canards Ishii! Les fans applaudissent tandis que les deux regardent fixement. Ishii et Takagi attachent et les têtes de Takagi. Ishii s’éteint, les deux se heurtent, mais ni l’un ni l’autre ne tombe! Takagi ose Ishii réessayer, donc Ishii le fait. Ils entrent en collision, toujours ni tombe. Takagi s’en va maintenant, bouscule Ishii mais Ishii repousse le rebond. Takagi revient, les deux béliers comme des béliers, mais ni l’un ni l’autre ne tombe!

Les fans tirent au fur et à mesure que les deux vont encore et encore et encore! Ils n’arrêtent pas, mais Takagi vacille. Ishii le frappe de nouveau, mais Takagi écrase Ishii! Les fans tirent tandis que Takagi laisse tomber un coude. Takagi se tient sur le ventre d’Ishii puis laisse tomber un senton! Takagi donne des coups de pied et se tient ensuite sur le dos d’Ishii aux cordes. Red Shoes réprimande et Takagi lâche. Takagi entraîne Ishii vers le haut pour le verrouiller et le moudre. Ishii a les cordes et Red Shoes appelle à un bris de corde. Takagi laisse aller assez longtemps pour agenouiller Ishii bas. Takagi fouette et suit à nouveau pour agenouiller Ishii. Il court, mais Ishii le dépasse! Les fans applaudissent et se battent en duel alors que Ishii plane sur Takagi. Ishii assied Takagi jusqu’à KICK et KICK! Ishii représente Takagi pour un coup de tête, et un autre coup de tête, et un autre coup de tête!

Takagi s’appuie sur les cordes et Ishii lui donne des œufs. Les têtes de Takagi reviennent! Et encore! Et encore! Ishii reste debout pour reculer! Takagi s’assoit dans un coin et Ishii lui donne des coups de pied. Ishii CHOPS mais Takagi s’y penche. Ishii CHOPS, Takagi donne un avant-bras, répétez. Takagi CHOPS mais Ishii parvient à hausser les épaules. Ishii CHOPS, Takagi CHOPS, répétez! Ils commencent à distribuer des CHOPS de plus en plus vite! Ishii titube Takagi et tire encore quelques coups, mais Takagi revient en double! Les deux hommes piquent mais les fans applaudissent! Takagi traîne Ishii pour le fouetter dans un coin. Ishii revient, ils bélent les épaules, puis Ishii CHOPS! Ishii attrape Takagi mais Takagi suplexe Ishii à la place! Les fans restent enflammés tandis que Takagi se relève. Takagi saute et laisse tomber un genou!

Takagi prend un moment pour ajuster ses genouillères avant d’amener Ishii. Il donne un coup de coude à Ishii puis donne des coups de pied aux cordes. Takagi clubs et avant-bras loin, mais Ishii l’oeuf sur lui! Ishii et Takagi vont avant-bras pour avant-bras, coude pour coude! Les fans aiment l’action rapide et furieuse! Ishii vacille et Takagi ajoute! Takagi donne des bottes à jouer dans le coin et une claque à la tête! Takagi jette des avant-bras mais Ishii le regarde juste vers le bas. Ishii jette un avant-bras, Takagi le donne. Ishii veut le sentir, alors Takagi frappe plus fort. Cela ne suffisait toujours pas! Takagi continue de lancer mais Ishii se penche sur les tirs de l’avant-bras! Ishii soutient Takagi, puis le secoue! Takagi s’effondre et les fans atteignent un niveau tonitruant!

Ishii traque Takagi et lui donne ces bottes à jouer maintenant. Ishii CHOPS et avant-bras, répétez! Encore et encore! Takagi commence à tomber mais Ishii lui parle de détritus. Takagi frappe en arrière et grince le front avec Ishii. Ishii ne recule pas, donc les têtes de Takagi! Ishii revient avec plus d’avant-bras et de côtelettes! Red Shoes réprimande mais Ishii se fâche contre lui. Ishii donne un coup de pied à Takagi et lui donne plus d’œufs. “Quoi de neuf, champion?!” Ishii fouette Takagi coin à coin et frappe une grosse corde à linge! Mais maintenant, Takagi revient et broie le front. Takagi bouscule, attrape Ishii sur des ailes de poulet puis le fait tourner au DDT! Il SPIKES Ishii avec celui-là! Red Shoes vérifie Ishii mais Ishii est en quelque sorte d’accord pour continuer.

Takagi donne un coup de pied à Ishii pendant qu’il est à terre, le met dans un coin et jabs, CHOPS, jabs, CHOPS, puis tire de fenaison après fenaison! Red Shoes essaie de reculer Takagi mais Takagi le repousse! Takagi continue de couder et de piétiner Ishii alors que Red Shoes est un peu indigné. Les fans se rassemblent et se battent en duel alors que Takagi plane sur Ishii. Takagi continue de donner des coups de pied et de pousser Ishii. Takagi parle d’une gifle sérieuse alors qu’il donne un GRAND coup de pied! Et Ishii a raison !! Ishii attrape Takagi par la mâchoire mais Takagi CHOPS! Ishii CHOPS à la gorge! Et encore! Et encore! Le Stone Pitbull met à nu ses crocs et va à la gorge! Red Shoes essaie de retirer Ishii après le quatrième tir mais Ishii passe à six. Ishii repousse même les chaussures rouges!

Red Shoes revient pour garder Ishii en arrière et Takagi s’effondre. Les fans se battent à nouveau tandis que chaque homme travaille pour respirer. Ishii entre en courant mais Takagi l’emmène. Ishii continue d’essayer et obtient un autre démarrage. Le pompier de Takagi porte Ishii et l’amène dans le coin. Ishii glisse mais Takagi fait des headbutts et des hotshots! Takagi court côte à côte mais Ishii lui fait des cordes à linge en premier! Ishii regarde autour de lui et cherche à suplexer Takagi! Takagi résiste mais Ishii donne des coups de tête! Ishii traîne Takagi sur le tablier. Ishii travaille pour soulever Takagi mais Takagi pelle Ishii! Les fans commencent à s’inquiéter alors que les deux hommes se battent pour le contrôle. Le pompier de Takagi transporte Ishii! TABLIER DE LA MORT VALLEY !! Ishii se tord de douleur, son bras est peut-être cassé! Red Shoes vérifie les deux hommes, et Ishii va bien.

Un compte d’anneaux commence et Takagi revient à 3 sur 20. Takagi entre dans le ring à 6, mais Ishii est toujours en baisse à 10. Takagi arrête le compte, voulant terminer correctement. Il traîne Ishii dans le ring et tire! Les fans se joignent au «OI! OI! ” Takagi passe de coin en coin, corde à linge de coin! Ishii évite le bombardier de pompage et les verrous! Takagi coudes et transporte Ishii pour une chute de sac à dos! Lariat coulissant! Takagi traîne Ishii, des crochets pour Gory Especial, NOSHIGAMI! Couvrir, DEUX !! Ishii survit mais Takagi garde son sang-froid. Les fans se battent comme jamais, mais la majorité est pour Takagi. Takagi fait glisser Ishii et pompe les poignées, mais Ishii combat l’ascenseur. Takari à bout portant LARIATS! Ishii recule mais reste debout.

Takagi donne un autre LARIAT, et un autre! Ishii tombe à genoux mais Takagi n’en a pas fini avec lui! Les fans se mobilisent pendant que Takagi court, dans un powerslam tournant! Les deux hommes se lèvent et Takagi recule les coudes et JABS! Ishii plonge la corde à linge jusqu’à la taille, Takagi se balance mais manque. Ishii pivote mais manque, Takagi bloque et NORTHERN LIGHTS! Mais Ishii dépend de SAIDO! Takagi est à SNAP SAIDO! Ishii titube à nouveau vers SAIDO! Takagi patauge et se balance dans le SAIDO d’Ishii !! Mais les deux hommes sont tellement hébétés, ils tombent! Les fans atteignent à nouveau ce niveau tonitruant alors que les deux hommes bougent. Ishii arrive dans un coin et se lève. Takagi se lève, Ishii court et LARIATS, mais Takagi reste debout! Takagi court vers LARIAT, mais Ishii reste également debout! Ishii revient à LARIAT, Takagi LARIATS! Ishii patauge et s’appuie sur les cordes alors que nous atteignons un point de fièvre.

Un autre LARIAT d’Ishii! Un autre LARIAT de Takagi! Ishii s’appuie sur les cordes mais refuse d’arrêter. Ishii LARIATS, Takagi plie! Takagi se tient seulement pour obtenir un autre LARIAT! Ishii court mais Takagi suit à LARIAT Ishii contre des cordes! Takagi court mais Ishii retourne la faveur, LARIAT contre les cordes! Ishii court, esquive une corde à linge, et les deux courent vers DOUBLE LARIAT! Pourtant, ni l’un ni l’autre ne tombe! Ils repartent et le LARIAT d’Ishii l’emporte !! La fièvre revient, Ishii entraîne Takagi, POWERBOMB! Pile d’allumettes, DEUX !! Ishii est trop fatigué pour être frustré et il amène Takagi à la corde supérieure. Ishii grimpe mais Takagi jette la main. Takagi gifle et frappe et appuie-tête! La tête d’Ishii revient! Ishii grimpe à nouveau, tout en haut, pour un SUPERPLEX !! Couvrir, DEUX !! Takagi vit toujours et ce n’est qu’à 20 minutes!

Ishii se lève et traîne Takagi pour s’asseoir. Mais Takagi évite au lasso coulissant de pomper la poignée. Ishii couds mais Takagi coudes, JABS et LARIATS! Takagi titube et s’effondre contre des cordes alors que les fans continuent de se battre. Takagi se déclenche, “Pas encore!” Lui et Ishii junkyard dog headbutt mutuellement! Puis ils se coupent la tête en se levant. Takagi vacille un instant et Ishii tire des coudes de tous côtés! Ishii revient à ROCK Takagi, mais pas du tout !! Takagi regarde Ishii pour jeter des coudes de tous côtés en retour! Takagi ROCKS Ishii et Ishii tombe! Les fans sont électriques alors que Takagi entraîne Ishii. Takagi jette plus de coudes, de canards Ishii, de poignée de pompe et, MADE IN JAPAN !! Couvrir, DEUX!?! Takagi ne prend pas la peine d’être frustré, il prépare le bras.

Takagi court, POMPANT LE BOMBER !! Couvrir, UN!?!? Quoi?!? Takagi ne peut s’empêcher d’être choqué! Et énervé! Takagi corde à linge, Ishii reste debout, Ishii LARIATS Takagi se lève! Le Pitbull a encore beaucoup de morsure! Ishii arrive dans un coin et appuie sur la boucle pour déclencher. Ishii court, Takagi bloque, mais sa main arrière manque, les ceintures et les SUPLEXES ALLEMANDS! Mais Takagi est droit, seulement pour Ishii pour le LARIAT à nouveau! Couvrir, UN!?!? Takagi surprend Ishii, Ishii bloque et snipe la main arrière avec une enziguri! Ishii se met le feu et s’assoit Takagi, LARIAT COULISSANT! Couvrir, DEUX !! Takagi vit mais Ishii traîne Takagi. Ishii suplexes, Takagi se met à genoux, mais Ishii tourne Takagi, seulement pour que Takagi écope! USHI DRILLER !! Couvrir, DEUX !! Ishii survit au piledriver mais Takagi sait qu’il peut le faire!

Takagi entraîne Ishii mais Ishii combat le décollage du pompier. Takagi l’obtient toujours, mais Ishii glisse. Ishii et Takagi se battent pour le contrôle des suplex, mais Takagi tourne, seulement pour Ishii à l’avant-bras! Takagi JABS! Takagi court, les doubles cordes à linge entrent en collision! Ishii headbutts! Ishii s’exécute, LARIATS, mais maintenant Takagi HEADBUTTS! Takagi met Ishii sur les cordes, dormeur dragon, drapant GTR! Takagi a beaucoup appris de son match avec Hirooki Goto! Les fans se rassemblent alors que Takagi entraîne Ishii à nouveau. Takagi clubs Ishii, court, POMPE BOMBER !!! Couvrir, DEUX!?!?! Ishii survit à nouveau et les fans atteignent à nouveau le niveau électrique! Takagi traîne Ishii, la poignée de la pompe et le port du pompier, DERNIER DES DRAGONS !! Cover, Takagi gagne !!

Gagnant: Shingo Takagi, par pinfall (toujours JAMAIS Champion Openweight)

La «malédiction E-Zero» ne frappe pas Takagi! Takagi survit à sa première défense, et peut-être le match le plus difficile de toute sa carrière. Est-ce que Takagi restera Mr. NEVER Openweight après le match de championnat par équipe des Six Man Tag de demain? Takagi fera-t-il de la division JAMAIS Openweight la plus grande chose dans NJPW?

Ishii rampe vers Takagi, atteignant la ceinture. Ishii jette un dernier avant-bras !! Takagi lui donne un coup de pied et les jeunes Lions se précipitent pour les séparer. Ishii patauge et prend une chaise dans la zone du chronométreur! Mais il ne peut pas l’utiliser sur Takagi, car il s’effondre au bord du ring. Le corps du Stone Pitbull a peut-être perdu, mais son esprit ne concède rien! Sera-t-il de retour pour un autre tour avec le Dragon?

Takagi reste sur le ring et applaudit en ce qui concerne Ishii. Il obtient le micro et admet qu’il ne sait pas comment il l’a fait, mais il n’est JAMAIS Champion. Ishii l’a vaincu à coup sûr, et avec chaque force de son corps. Le corps de Takagi fait mal partout, et pourtant il se sent bien. “C’est une bonne sorte de douleur.” Les fans applaudissent que, comme le reconnaît Takagi, il n’a pas un match aussi difficile “pour les coups de pied”. Mais c’est de cela qu’il ne s’agit JAMAIS! C’est à cela que sert le NJPW! Il s’agit d’affronter l’esprit avec l’esprit! “C’est de la lutte professionnelle!”

Maintenant, Takagi sait qu’il y a encore plus à venir. Il promet d’élever le championnat NEVER Openweight et de combattre tous ceux qui croiseront son chemin! Quiconque veut un combat, venez le chercher! Le NEVER Dragon règne en force, mais il n’a que 24 heures pour se reposer avant de rejoindre ses partenaires trios dans un autre grand combat. Takagi sera-t-il toujours le Dragon Double NEVER à la fin de New Japan Road?

Mes pensées:

Ces matchs de championnat étaient incroyables! J’ai vraiment adoré l’histoire qui se déroule dans le match de titre de l’IWGP Junior Heavyweight Tag, et comment elle a mélangé de la comédie. Taguchi est toujours excellent dans ce domaine. Rocky a pris l’arrivée était à la fois pour l’histoire et pour la réalité, car Taguchi va sauter directement dans le match de championnat Openweight Six Man demain, et parce que RPG3K épingler leur manager / mentor est un excellent passage de la torche. Takagi VS Ishii était fou! Si vous n’avez pas réagi physiquement aux choses en regardant cela, vous êtes soit un robot ou mort à l’intérieur. Ces deux-là ont vraiment été durs et Ishii a sûrement gagné le respect de tous ceux qui regardent, nouveaux ou anciens pour NJPW. Takagi se lance également dans un autre match de championnat demain, et il pourrait devenir LA bête de somme de NJPW via la division Openweight.

Mon score: 9,3 / 10