NJPW New Japan Road (21/02/20)

NJPW ne s'arrête pas encore! C'est le deuxième jour de New Japan Road à Korakuen Hall avec deux autres matchs de championnat! LIJ dira-t-il toujours JAMAIS?

REMARQUE: NJPW ne veut plus alimenter AXS TV maintenant qu’il est avec Anthem et Impact Wrestling. Mais n’ayez crainte, je couvrirai NJPW dans l’esprit d’AXS en fournissant les matchs les plus importants de l’émission.

JAMAIS Championnats par équipes Openweight Six Man Tag: Los Ingobernables du Japon VS Toru Yano, Ryusuke Taguchi & Colt Cabana!

Le Dragon, Shingo Takagi, a subi une défense exténuante de son championnat NEVER Openweight hier pour conserver le titre. Le Mega Coach Taguchi a également connu un incroyable match de championnat par équipe IWGP Junior Heavyweight Tag Team aux côtés de Rocky Romero, mais n’a pas réussi. Quels effets ces matchs auront-ils sur cette épreuve de force de championnat en trios?

Les présentations sont faites, mais les ceintures ne peuvent pas être levées car Yano les a volées! Et il prétend n’avoir aucune idée de ce dont on parle. Peut-être que quelqu’un les a pris? C’est ça! LIJ attaque les jokers et Red Shoes sonne la cloche pour mettre cela au compte rendu. LIJ triple fouet mais Yano, Taguchi et Cabana tiennent tous les cordes. Les jokers renflouent et Yano révèle que les ceintures étaient sous le ring tout le temps! Lui et son équipe les tiennent haut et prétendent qu’ils sont déjà les champions. Au revoir ~! Mais Red Shoes leur dit de faire preuve de sérieux et de remettre les ceintures. Cabana n’en veut pas et Yano essaie d’expliquer à Red Shoes que s’ils ont les ceintures, ils sont les champions. Red Shoes insiste sur le fait que cela ne fonctionne pas, alors Yano et son équipe remettent à contrecœur les ceintures.

Yano, Taguchi et Cabana s’excusent pour ce malentendu, mais LIJ s’en fiche. Le compte des anneaux commence et Yano dit à Red Shoes de se taire! Le décompte ne s’arrête pas et l’équipe de Yano se demande qui entre en premier. Taguchi donne des signes de baseball, mais le décompte passe à 10 sur 20! Qui va?! 15 sur 20! 17! 19 !! Taguchi se glisse dedans, mais il est tout seul contre LIJ! Les fans se mobilisent pour Taguchi alors qu’il tente d’appeler un temps mort. Il n’y a pas de temps mort dans la lutte! LIJ piétine Taguchi 3v1! Cabana et Yano protestent et Red Shoes réprimande LIJ. Mal et Bushi en arrière et Takagi traîne Taguchi. Les deux hommes qui ont déjà connu de gros matchs sont en 1c1 alors que Takagi fait sauter Taguchi des boucles. Takagi enfonce une botte dans la tête de Taguchi puis se place sur lui! Red Shoes compte et Takagi laisse tomber à 4.

Taguchi rampe et atteint presque son coin, mais Takagi le rattrape à temps! Takagi donne un coup de coude à Taguchi puis le fouette avec des cordes. Taguchi bondit mais l’arme funky est prise dans une goutte atomique! Takagi SPANKS Taguchi, et encore et encore! Takagi court mais dans l’attaque de la hanche! Les fans se mobilisent et Yano s’invite! Yano ordonne au chronométreur de sonner la cloche et d’appeler le match, mais ce n’est toujours pas ainsi que cela fonctionne. Takagi attaque Yano et le place dans un coin avec des coudes dans le dos. Takagi fouette mais Yano s’inverse, puis Yano va délier un tampon de boucle! Yano le défait, élude Takagi et se dépêche de délier l’autre pad! Yano s’arme avec un, mais Takagi attrape l’autre! Et pourtant Yano proteste contre ce que Takagi fait?

Takagi et Yano se battent avec des épées à boucle! Takagi a beaucoup plus de puissance et il désarme Yano, mais Yano donne un coup de pied bas! Yano attrape le pad et balance mais Takagi se penche vers LARIAT à travers le pad! Red Shoes confisque les pads et Takagi exige qu’il en ait un. Yano attrape les ceintures dans la distraction! Il essaie encore de les voler! Le mal et Bushi l’arrêtent, alors Cabana et Taguchi vont renforcer Yano. Le mal bat Cabana et Takagi le fouette dans la balustrade! Bushi et Evil piétinent le voleur Yano en tant que Takagi SMACKS Cabana dans le dos avec le coussin de boucle! Bushi et Evil piétinent Taguchi et reprennent leurs ceintures. Takagi enfonce Cabana dans des rampes et un poteau, puis remonte dans le ring. Bushi met Yano et Takagi le frappe.

Takagi amène Yano et les clés. Yano sait que Takagi vise un coin ouvert et tient fermement aux cordes! “Yada yada yada!” Yano ne veut pas! Takagi continue de tirer mais Yano se racle les yeux! Yano fouette mais Takagi s’arrête. “CHIKUSHO!” Yano est bouleversé en courant, et Takagi l’envoie dans des boucles exposées! Takagi s’exécute, et écrase Yano! Couvrir, DEUX! Les fans se rassemblent alors que Takagi tague Bushi. Bushi monte, Takagi amène Yano pour le dropkick du missile! Bushirooni! Bushi met un jugulaire et accroche même le nez. Il racle le visage de Yano puis le piétine. Tag to Evil et il frappe Cabana. Le mal traîne Yano jusqu’à la clé et fouette dans l’autre coin exposé!

Yano s’arrête, mais entre dans un coup de pied. Le mal va courir mais Yano s’empare de ses cheveux! Le mal donne des coups de pied et des coups de fouet, mais Yano s’inverse pour frapper un casse-cou qui tire les cheveux! Les deux hommes sont à terre, les fans se rallient, hot tag à Cabana! Cabana épaule le mal et lui fait sauter les boucles. Cabana dégringole et le coucher du soleil se retourne, mais le mal continue. Le mal oscille sur Cabana mais Cabana se penche sur JAB, JAB, JAB! Mettez le COUDE BIONIQUE sous tension! Cabana esquive Bushi, COUDE BIONIQUE! Takagi cherche à intervenir, mais sort ensuite, mais intervient. Le mal attaque Cabana pendant la distraction! Bushi se joint à lui et LIJ double fouet Cabana. Canards cabanons, tremplins, DOUBLE QUEBRADA! Couvrir, DEUX! Les fans se rassemblent pour Cabana alors qu’il évoque le mal. Cabana fouette le Mal, le Mal s’inverse, Cabana parvient juste à s’arrêter. Cabana passe sous la botte du Mal pour CHOP!

Evil met une botte mais Cabana la bloque pour faire tourner Evil. Le mal bloque la botte de Cabana et la donne à Red Shoes! MULE KICK! Takagi frappe Taguchi et LIJ se regroupe. Ils ont Cabana dans un coin, double fouet et Cabana frappe les boucles nues! Takagi arrive, corde à linge d’angle! Bushi frappe un gros genou! Le mal arrive, mais les canards Cabana et Yano SMACKS Evil avec un coussin à boucle! Pochette Superman! Couvrir, mais Bushi le brise à temps! Yano jette Bushi et se regroupe avec Cabana. Ils doublent le fouet Evil, Evil se déplace pour pousser Cabana dans Yano. Le mal donne un coup de pied à Cabana, utilise Yano comme plate-forme, mais Yano ne veut pas! Takagi RAMS Yano pour compléter MAGIC KILLER! Couvrez, mais Yano le brise! Takagi jette Yano et Evil traque Cabana dans un coin. Les fans se rallient alors que le mal court de coin en coin, de corde à linge de coin!

Le mal met Cabana au sommet, monte pour le rejoindre, mais Cabana se défend! Cabana frappe un coude bionique! Le mal tient bon mais Cabana continue de le frapper. Cabana le met sous tension, COUDE BIONIQUE! SUPERMAN- MONKEY FLIP! Cabana frappe à nouveau les boucles nues et les deux hommes sont à terre! Les fans se mobilisent alors que Evl et Cabana rampent, des hot tags à Bushi et Taguchi! Arme géniale pour Bushi! Arme géniale pour Takagi! Takagi et Bushi sont dans les cordes, Taguchi démarre le Funky Weapon Train! Bushi, puis Takagi, de retour à Bushi, répétez! Bushi finit par sortir du ring, alors Taguchi glisse et la hanche l’attaque à nouveau! Taguchi vise alors que Bushi titube, attaque de hanche de tremplin! Couvrir, DEUX!

Les fans se rassemblent alors que Taguchi amène Bushi. Taguchi suplexe mais Bushi se glisse pour décrocher et reculer. Taguchi roule, attaque de la hanche! Couvrir, DEUX! Dans la serrure à la cheville! Taguchi tord la jambe de Bushi alors que Yano fait trébucher Takagi sur le tablier. Cabana glisse pour empêcher le mal d’entrer, mais Bushi rampe. Bushi atteint et obtient le bris de corde! Taguchi lâche prise mais il fait appel aux pouvoirs de Shinsuke! Taguchi court de coin en coin, mais obtient des boucles nues! Cordes à linge diaboliques, cordes à linge Takagi, coups de pied de mule maléfiques et poignard dans le dos Bushi! LIJ garde Bushi pendant qu’il couvre, DEUX! Taguchi vit et les fans applaudissent.

Bushi monte alors que Taguchi se lève. Taguchi esquive MX et Yano jette Bushi à terre. Le mal écrase Yano, les headscissers Cabana inclinables et tourbillonnants Evil! Takagi balance sur Cabana mais obtient un JAB! COUP! Cabana se met sous tension mais Takagi LARIATS! Takagi distrait les chaussures rouges car Bushi a une ceinture! Taguchi esquive le tir de la ceinture et recule! Taguchi attrape la ceinture, mais Bushi le retourne! La ceinture est un bouclier, mais Bushi ne pulvérise pas! Jusqu’à ce que Taguchi baisse sa garde! La brume noire frappe, Bushi glisse en arrière et jette un pont sur Taguchi, LIJ gagne!

Gagnants: Los Ingobernables de Japon, par pinfall (toujours JAMAIS Champions Openweight)

Le Bushi Roll le termine, et bien que LIJ n’ait jamais perdu les titres, ils ont la ceinture! Shingo et ses alliés mèneront-ils la charge pour faire de la division Openweight une attraction phare pour NJPW?

Championnats par équipes des poids lourds IWGP: Guerrillas of Destiny VS Hiroshi Tanahashi & Kota Ibushi!

Tama Tonga et Tonga Loa viennent de récupérer ces titres aux États-Unis et doivent désormais les défendre contre un duo dynamique! L’As et l’Étoile dorée seront-ils dorés ensemble? Ou même leurs pouvoirs combinés ne peuvent-ils pas dépasser le GoD?

Les présentations sont faites, les ceintures sont relevées, et le vrai test de deux individus se réunissant en équipe commence!

Les équipes trient et après un Low Sweet, Loa s’approche pour faire face à Tanahashi. Les fans sont évidemment du côté de Tanahashi avec des chants de “GO ACE!” Tanahashi et Loa encerclent, ligotent et Loa propulse Tanahashi dans les cordes. Tanahashi le retourne, puis se détache avec le bris de corde. Les fans chantent encore plus fort alors que Tanahashi et Loa se ligotent à nouveau. Ceintures Tanahashi et passe à une prise de tête. Loa essaie de s’éteindre mais Tanahashi tient bon. Tanahashi grince dans la cale mais Loa se retourne. Tanahashi tourne plus fort, alors Loa tire les cheveux! L’arbitre compte mais Tanahashi attrape la barbe de Loa! Tanahashi récupère la prise de tête mais Loa tire à nouveau les cheveux. Ils se retrouvent dans un coin, Red Shoes compte, mais Loa lâche. Jeter un coup de poing! Tanahashi devient clair et donne un peu de guitare aérienne.

Les fans se rassemblent alors que Tanahashi attend Loa. Loa tags to Tama, et Tanahashi tags Ibushi! Maintenant, les fans chantent pour Ibushi alors qu’il attend le Bad Boy. Tama prend son temps et fait le tour d’Ibushi. Tama s’énerve et précipite Ibushi. Ils attachent, sont dans une impasse, et les têtes de Tama. Tama grince la prise mais Ibushi s’éteint. Tama écrase Ibushi, mais Ibushi s’arrête! Les fans applaudissent tandis qu’Ibushi hausse les épaules à Tama. Tama le renverse, mais Ibushi recule! Tama court, Ibushi bondit et les choses s’accélèrent. Ibushi enziguris Tama en bas! Les fans tirent sur Ibushi alors qu’il frappe et frappe Tama. Ibushi jette les avant-bras et court, mais Tama le renverse avec un coude! Loa frappe Tanahashi du tablier puis le poursuit à l’extérieur. Tama piétine Ibushi puis le scoop le claque!

Loa enfonce Tanahashi dans le tablier tandis que Tama traque Ibushi. Tama traîne Ibushi et suplexe! Ibushi se retrouve dans le coin du GoD et Tama gratte le visage d’Ibushi. Tag aux clubs Loa et Tama Ibushi. Loa fait sauter Ibushi des boucles puis bute un trou de boue. Red Shoes compte, Loa lâche, mais retourne broyer sa botte. Red Shoes compte à nouveau et Loa lâche. Les fans se rassemblent pour Ibushi et Ibushi lance des coups de corps et des coudes! Ibushi se bat pour sortir du coin, mais Loa recule. Loa fouette, Ibushi inverse et dropkicks! Les deux hommes sont à terre mais Ibushi se balade à Tanahashi! Tanahashi jette de gros avant-bras sur Loa et fouette. Loa s’inverse mais le baseball Tanahashi glisse Jado! L’As sait que le Chauffeur tentera n’importe quoi s’il se rapproche!

Loa arrive mais Tanahashi bloque le démarrage, à une vis DRAGON! Tama arrive mais il obtient une VIS DRAGON! Les fans tirent avec Tanahashi alors qu’il a Loa dans un coin. Tanahashi jette des coups de corps puis scoop claque Loa vers le bas. Tanahashi saute, deuxième corde du saut périlleux! Couvrir, DEUX! Les fans applaudissent à nouveau, “GO ACE!” Tanahashi regarde Loa se lever lentement. Tama distrait les chaussures rouges pendant que Tanahashi court, Jado SMACKS Tanahashi avec le bâton de kendo! Le Chauffeur s’en tire avec quelque chose après tout. Le meunier de Loa frappe Ibushi pour faire bonne mesure avant d’aller à Tanahashi. Loa élimine Tanahashi alors que Tama envoie Ibushi dans et sur la balustrade! Les fans crient alors que Loa ramasse Tanahashi pour le regarder sur la balustrade!

Tama et Loa se regroupent et attaquent Tanahashi sur les rails. GoD traîne Tanahashi pour en faire plus, juste devant les fans. Ibushi essaie de hep mais Loa le decks! Tanahashi place Tanahashi dans les clubs Ibushi! Tama attaque Ibushi pendant que Loa s’en prend à Tanahashi. Loa laisse tomber un coude, puis un autre, puis racle le visage de Tanahashi! Les fans se rallient mais Loa entraîne Tanahashi. Loa ramasse Tanahashi, étiquette Tama puis claque Tanahashi. Tama slingshot sentons! Loa ajoute son propre sentinelle lance-pierre! Couvrir, DEUX! L’As vit et les fans se rallient à nouveau. Tama gronde alors qu’il traîne Tanahashi pour des headbutts! Tanahashi serre les dents alors que Tama fait plus de têtes! Et plus! Tanahashi redonne des headbutts!

Tama tire du corps puis fouette Tanahashi dans un coin. Tama entre mais en bottes! Il essaie à nouveau mais obtient un coude. Tanahashi monte, tremplin crossbody! Les deux hommes sont à terre mais les fans s’enflamment. Tanahashi rampe, hot tag pour Ibushi! Les tremplins de la Golden Star au missile dropkick Loa! Tama frappe Ibushi et fouette, mais Ibushi monte et recommence. Ibushi frappe un SNAP-RANA! Les fans applaudissent tandis qu’Ibushi et Tama se tiennent. Ibushi déclenche une fête de grève! Coup de pied arrière et coup de pied moyen! Debout Moonsault! Couvrir, DEUX! Ibushi a une coupure au sourcil mais il ne le laisse pas le déranger. Ibushi tire Tama vers le haut, Tama couds hors de la ceinture et attrape Ibushi dans un tir complet!

Étiquette à Loa et Loa traîne Ibushi. Loa enfonce Ibushi dans un coin! Tama frappe un coin! Loa frappe un SPINE BUSTER! Couvrir, DEUX! Ibushi survit et les fans sont toujours fortement derrière lui. Loa plane sur Ibushi et le traîne. Loa écope et vise le corner, mais Ibushi glisse! Ibushi donne un coup de pied mais Loa se met à bas pour donner un coup de pied bas. Loa s’agenouille mais manque l’enziguri! Ibushi dead lift SUPLEXES ALLEMANDS! Les deux hommes sont à terre et les fans se rallient à nouveau. Tag chaud pour Tanahashi! Tanahashi jette la main sur Loa puis fouette. Loa s’inverse mais Tanahashi laisse tomber les jambes! Tanahashi s’en prend à la jambe, mais Loa le ramène. Loa se soulève mais Tanahashi glisse et esquive, pour courir dans une LANCE! Loa utilise cette formation de football UTEP pour une utilisation parfaite!

Tag to Tama et Tama traque Tanahashi. Tama arrive, mais les éclaboussures manquent! Tanahashi frappe des avant-bras volants! Tanahashi court mais pas d’élingue, Tama retourne les suplex! Tama appelle son frère et le GoD s’en prend à Tanahashi ensemble. Loa entraîne Tanahashi jusqu’à l’uppercut dans le casse-cou bondissant de Tama! Couvrir, DEUX !! Tanahashi vit mais le GoD le ramène. Loa tient Tanahashi mais Tanahashi se bat contre le Magic Killer! Tanahashi uppercuts Tama! Puis uppercuts Loa! Tama attrape Tanahashi dans un dormeur dragon, Loa prend Tanahashi, GUERRILLA WARFARE! Couvrir, mais Ibushi le casse! Loa LARIATS Ibushi à l’envers! Ibushi s’effondre du ring et le GoD se concentre à nouveau sur Tanahashi.

Tama traîne Tanahashi, l’amène pour que Loa tienne, MAGIC KILLER !! Mais ils ne vont pas couvrir!? Le GoD veut que Tanahashi paie pour avoir pensé qu’Ibushi et lui pourraient devenir champions ensemble! Loa monte en haut et Tama fait monter Tanahashi. Ibushi revient et monte, pour donner à Loa un SUPER STEINER! Tama bondit mais pas Gun Stun! Ibushi donne un coup de pied, Tama s’enfonce, GUN STUN! Tama crie pour la Super Powerbomb et donne Tanahashi à Loa. Loa RAMS Tanahashi dans la boucle, Tama ajoute sa touche! Loa monte, Tama suplexe Tanahashi, mais Tanahashi accroche les suplexes! Tanahashi obtient Loa pour TWIST ‘N’ SHOUT! Tama bondit, pas de Gun Stun, TWIST ‘N’ SHOUT! Les fans tirent avec Tanahashi, SLINGBLADE! Couvrir, DEUX !!

Tanahashi ne s’arrêtera pas, il se dirige juste en haut! FLUX ÉLEVÉ !! Couvrir, mais Jado arrache les chaussures rouges !! Le Chauffeur joue stupide alors qu’il vis l’Ace. Les fans se rassemblent alors que Tanahashi et Tama remuent. Loa a une ceinture comme Tanahashi crie à Red Shoes. COUP DE CEINTURE! Loa piétine Tanahashi encore et encore et serre le pied. Loa frappe IBushi et le met sur le ring. GoD piétine Ibushi et Tama a la ceinture. Loa amène Ibushi, Tama arrive, mais Ibushi se baisse! Loa obtient le BELT SHOT! MAISON RONDE pour Tama! Ibushi est tout excité alors qu’il donne Tama KAMIGOYE !! Red Shoes se remet toujours comme Ibushi PLANCHAS sur Loa et Jado! Les fans sont tonitruants alors que Tanahashi et Tama sont tous les deux à terre. Ibushi obtient des chaussures rouges et crie à Tanahashi pour terminer!

Tanahashi patauge dans un coin et parvient à grimper au sommet. Ibushi retient Jado et Loa pendant que Tanahashi bondit, HIGH FLY FLOW !! Cover, Tanahashi & Ibushi gagnent !!!

Gagnants: Hiroshi Tanahashi et Kota Ibushi, par pinfall (NOUVEAUX champions par équipe des poids lourds IWGP)

Les Golden Aces sont vraiment dorés !! Ibushi et Tanahashi célèbrent ce rêve d’équipe de rêve devenu réalité! Tanahashi devient triple champion, la dernière fois aux côtés de Shinsuke Nakamura, l’autre des modèles d’Ibushi. Les jeunes Lions aident ces deux-là à mettre la ceinture, et les champions se sentent vraiment comme des champions lorsqu’ils posent pour les caméras. Tanahashi prend le micro alors que les fans scandent à nouveau “GO ACE!”

“Tout le monde, merci beaucoup!” Un fan crie: “Tanahashi, tu as l’air cool comme l’enfer!” Tanahashi dit encore merci. Et Tanahashi n’a vraiment qu’une chose à dire. Il veut que tout le monde apprécie la lutte professionnelle! Lui et Ibushi, ils l’ont vraiment fait! “A partir de maintenant, nous allons affronter toute une gamme d’adversaires différents!” Et c’est quelque chose de très excitant pour ces deux-là. Tanahashi doit reprendre son souffle, mais il prétend qu’il n’est pas fatigué. Même ainsi, la guitare air devra peut-être attendre la prochaine fois. “Parce que nous allons tenir ces ceintures pour toujours, donc il y aura une prochaine fois.” Tanahashi crie alors une déclaration, seulement pour que lui et Ibushi soient attaqués!

C’est Suzuki-Gun, Taichi et Zack Sabre Jr! Ils piétinent Tanahashi mais Ibushi riposte! Ibushi tire sur ZSJ mais Taichi LOW BLOWS! Ascenseurs ZSJ, SUPERKICKS Taichi, CONDUCTEUR ZACK! Taichi arrache la ceinture de titre de Tanahashi et le traîne. Il tient Tanahashi quand ZSJ frappe une vis DRAGON! Et un autre! Et puis un demi-crabe avec crochet à talon, dans un autre crochet à talon! Taichi demande moqueusement si Tanahashi abandonne. Tanahashi refuse, mais Taichi continue de demander. Taichi entre dans le visage de Tanahashi et le fait hocher la tête. Eh bien, si Tanahashi ne va pas abandonner, ils ne lui laisseront pas le choix! Taichi Alabama soulève Tanahashi, ZSJ aide à déplacer Tanahashi, a aidé BLACK MEPHISTO! Ou peut-être, ZACK Mephisto.

Les fans huent alors que les «Dangerous Tekkers» s’assoient sur les champions. ZSJ saisit le micro pour dire: «Oi! Pensez-vous que les chodes pensent… »Les fans interrompent avec leurs railleries alors ZSJ dit aux« connards »de le fermer. «Votre visage est rouge d’une bière, connard, tais-toi! Urusei! ” Mais ZSJ continue de dire que la division NJPW Heavyweight Tag Team est une «charge de bœufs», et il faudra plus que «ces deux princesses» pour la sauver. ZSJ nous dit qui va le sauver: Z et Dangerous T, les Dangerous Tekkers. Taichi, prenez le relais en japonais, s’il vous plaît. “Ce qu’il a dit.” Mais Taichi demande à Tanahashi de quoi il parlait, disant qu’il aime les fans. L’amour a quitté Taichi depuis longtemps. Taichi dit que la lutte professionnelle par équipe NJPW est morte sans lui et ZSJ.

Cette équipe sournoise brandit les ceintures de championnat, puis Taichi dit aux fans de rentrer chez eux s’ils ne l’aiment pas. Taichi et ZSJ rendent les ceintures à Ibushi et Tanahashi pour «s’accrocher», puis les «féliciter» pour la victoire. Les fans huent alors que Z et T prennent leur congé, mais chercheront-ils à traquer les champions comme une meute de loups?

Une tournure des événements vraiment surprenante pour NJPW lors d’une très bonne deuxième nuit de New Japan Road. Le match de championnat 6 Man Tag a eu un début hilarant et beaucoup d’humour tout au long, mais cela est attendu avec Yano et Taguchi dans le match. Naturellement, Los Ingobernables de Japon a conservé les championnats pour prolonger leur règne. Comme je l’ai dit dans la couverture de New Japan Road d’hier, c’est un bon signe que Takagi est en train de devenir le cheval de bataille NJPW ayant à la fois des championnats JAMAIS et donc capable d’affronter de nombreux adversaires différents. NJPW utilise également intelligemment leurs deux doubles champions différemment: Naito défend les deux titres en même temps tandis que Takagi doit défendre ses championnats séparément, de sorte que vous pouvez raconter les deux types d’histoires en même temps.

La grande surprise est que Guerrillas of Destiny a perdu! L’histoire était bien sûr qu’une nouvelle équipe d’individus ne pouvait pas battre une équipe expérimentée de frères de sang. Mais cela aurait dû être la raison d’attendre cette victoire bouleversée. Tanahashi et Ibushi remportant les championnats mènent à une autre équipe de personnes nouvellement établie avec Dangerous Tekkers. ZSJ et Taichi semblaient chacun être après d’autres choses, comme ZSJ voulant le championnat américain IWGP de Jon Moxley et Taichi voulant détrôner Okada face à NJPW. Mais je suppose que pendant que Moxley est occupé à AEW, ZSJ le fera de côté. De plus, ZSJ a perdu son Rev-Pro British Heavyweight Championship face à Will Ospreay lors d’un événement Rev-Pro, que j’aurais aimé connaître plus tôt. Par conséquent, ZSJ ne sera pas un double champion de sitôt, mais il peut repartir de zéro ici.

Mon score: 8,9 / 10