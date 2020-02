NJPW New Japan Road Day 1 Résultats et évaluations des matchs 20/02/2020

New Japan Road est un peu une situation sans précédent. En raison de la retraite de Tiger Hattori le 19 février et de la retraite de Manabu Nakanishi le 22; NJPW a décidé d’en faire une petite tournée.

Certains jours ne sont qu’un spectacle de style «Road to» normal; mais nous avons eu de très bons jours comme aujourd’hui.

Roppongi 3k défend les titres Junior Tag contre les Mega Coaches; tandis que Shingo Takagi appliquera sa force contre Tomohiro Ishii, le dernier à mourir conserve la ceinture JAMAIS.

Voyons la nouvelle route du Japon!

Résultats de New Japan Road:

Gabriel Kidd vs Yota Tsuji: Tsuji gagne via Boston Crab @ 7: 10 – ** Suzuki-Gun (Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Taichi & Minoru Suzuki) vs Will Ospreay, YOSHI-HASHI, Yuya Uemura & Hirooki Goto: Kanemaru gagne via Deep Impact @ 11: 20 – *** 1 / 4Tomoaki Honma, Toa Henare & Togi Makabe vs Toru Yano, Colt Cabana & Kazuchika Okada: Cabana gagne via Superman Pin @ 9: 00 – ** 1 / 2Hiroyoshi Tenzan, Tiger Mask, Yuji Nagata, Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi vs BUSHI, SANADA, Hiromu Takahashi, EVIL & Tetsuya Naito: Kojima gagne via Cozy Lariat @ 20: 40 – *** Kota Ibushi, David Finlay, Juice Robinson & Hiroshi Tanahashi vs Guerrillas of Destiny, Bad Luck Fale & Jay White: Loa gagne via Title Belt Shot @ 11: 20 – *** IWGP Junior Heavyweight Championship: Mega Coaches (Rocky Romero & Ryusuke Taguchi) vs Roppongi 3k (SHO & YOH) (c): 3k retenue via Strong X @ 26: 45 – **** JAMAIS Championnat Openweight: Shingo Takagi (c) vs Tomohiro Ishii: Takagi conserve via Last of the Dragon @ 27: 05 – **** 1/2

Nouvelle analyse des routes du Japon:

Gabriel Kidd contre Yota Tsuji – LA Dojo Young Lion affronte New Japan Dojo Young Lion. Le peu de rivalité côte est / côte ouest a été une belle touche avec le nouveau LA Dojo.

Gabriel Kidd avait l’air un peu mieux que ce terrible match ELP de The New Beginning Osaka. Ils semblaient assez même depuis que Tsuji soignait une blessure à l’épaule; mais cela a donné l’impression que Tsuji avait plus de grain. Combattre le crabe de Boston à une jambe et l’attraper dans un crabe de Boston traditionnel; était juste assez pour Tsuji. Il a dû ramener Kidd au milieu 3 ou 4 fois; mais la volonté de Tsuji a prévalu sur celle de Kidd.

Suzuki-Gun (Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Taichi & Minoru Suzuki) contre Will Ospreay, YOSHI-HASHI, Yuya Uemura & Hirooki Goto – Suzuki sort en faisant son truc habituel, et quand l’équipe majoritairement CHAOS sort, Yuya se précipite sur le ring; va juste après Suzuki et nous voyons le jeune lion vraiment se couper les dents. Une bonne partie de ce match est Yuya et Suzuki traversant le bâtiment et la foule; prendre les uns aux autres.

Finalement, l’action se concentre sur le ring, et c’est un match à huit hommes assez normal; jusqu’à ce que Yuya revienne. Il était vraiment excité et cela a rendu ce match plus excitant que d’habitude. Quelques nouveaux matchs possibles ont été suggérés, mais personne ne s’est vraiment séparé de manière décisive. Match amusant, Yuya mange la broche; puis Suzuki nargue Yuya en le plaçant pour le Piledriver Gotch Style et en le renvoyant simplement.

Tomoaki Honma, Toa Henare & Togi Makabe contre Toru Yano, Colt Cabana & Kazuchika Okada – Yano et Colt lancent l’ancien sketch «Tu pars, tu ne vas pas» pour savoir qui commencera le match. Et dans un style qui rappelle Abbott et Costello, Okada crie simplement “I GO!” et se promène dans les farceurs qui se chamaillent. Okada semble toujours profiter de son temps sans la ceinture. Nous voyons un peu plus de personnalité; et quelques interactions intéressantes avec des lutteurs en dehors de la scène principale de l’événement.

Bonne comédie de Cabana. Il avait un endroit où il est allé pour plusieurs couvertures après avoir crié “COVER”; puis, à la quatrième tentative, il s’arrêta et regarda l’arbitre descendre pour un décompte à la mode pavlovienne; provoquant des rires de la foule et de Cabana. Makabe a toujours montré qu’il était un vétéran et a mis la main sur Okada un peu. Okada et Makabe pourraient probablement encore être un match décent… faites que cela se produise pour le G1 New Japan! Yano frappe un coup bas sur Honma, tout en distrayant l’arbitre, puis Cabana Superman est à la recherche de l’éclat.

Hiroyoshi Tenzan, Tiger Mask, Yuji Nagata, Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi vs BUSHI, SANADA, Hiromu Takahashi, EVIL & Tetsuya Naito – La troisième génération fait face à LIJ. Il semble qu’ils font face aux écuries alors que nous nous préparons pour la retraite de Nakanishi le 22. Ils ont battu Suzuki-Gun hier et maintenant c’est au tour de LIJ.

Hiromu et BUSHI ont joué des rôles intéressants dans ce match; où ils ont vraiment juste joué hit and run. Ils bourdonnaient pour casser des épingles ou des prises, puis étaient renvoyés le plus souvent. Naito n’était pas vraiment un gros facteur dans le match. EVIL décida de se moquer un peu de Kojima, alors qu’il essayait son propre Cozy Lariat… sans effet. Nakanishi a frappé le Hercules Cutter sur EVIL puis a fait une plancha dans le reste de LIJ (laid mais efficace). Kojima a frappé le Cozy Lariat sur EVIL, et les vétérans obtiennent la victoire.

Le plus gros plat à emporter ici est… à quel point ça ressemble à EVIL? Il ne peut pas battre un Ishii cogné et perd face aux vétérans de 3e génération. Quelque chose doit lui casser.

Kota Ibushi, David Finlay, Juice Robinson & Hiroshi Tanahashi vs Guerrillas of Destiny, Bad Luck Fale & Jay White – FinJuice et les Golden Aces ont fait preuve d’un travail d’équipe décent; même si ce match aurait pu avoir des ramifications maladroites. Les Golden Aces ont le match pour le titre demain, mais obtenons-nous de nouvelles rides?

Le Bullet Club a en fait lutté un match quelque peu propre, ce qui a donné à l’équipe du visage de bons moments de travail d’équipe et des spots brillants. Cependant, vers la fin, Tanga Loa ne se comportait pas trop bien contre Juice. Jado est intervenu, mais Marty Asami l’a stoppé. Gedo a essayé de s’impliquer, mais David Finlay l’a arrêté. Puis Tama Tonga se glisse et assomme Juice avec la ceinture de titre. Cela s’est donc terminé de manière tactique au talon, mais a quand même donné aux fans beaucoup de choses à réfléchir et à s’imprégner de la scène de l’équipe par équipe.

IWGP Junior Heavyweight Championship: Mega Coaches (Rocky Romero & Ryusuke Taguchi) vs Roppongi 3k (SHO & YOH) (c) – Après avoir perdu quelques pertes en simple et une perte de tag lors du tournoi Junior Tag; les Mega Coaches se sont recombinés pour défier les jeunes champions. Roppongi 3k essaie de s’établir comme une équipe capable de défendre les titres; ainsi que de les gagner. Romero et Taguchi sont deux des lutteurs juniors les plus décorés; c’est donc un défi plus important que les nouveaux fans ne le savent.

Le match précoce a montré la personnalité des entraîneurs avec quelques spots comiques de plus. Rocky s’est avéré être l’enseignant rusé, comme il avait des compteurs pour la plupart des mouvements; ou savait à quoi s’attendre dans une séquence, alors il avait une ride. Plusieurs moments dans ce match ont créé le suspense; la foule s’est ralliée de plus en plus derrière les entraîneurs bien-aimés; mais les jeunes champions se sont enfoncés.

Après avoir éliminé Taguchi avec un 3k, SHO a frappé Shock Arrow sur Rocky, mais il a viré. Donc, en hommage à Strong Zero de Roppongi Vice, les jeunes ont battu leur professeur avec Strong X.

JAMAIS Championnat Openweight: Shingo Takagi (c) contre Tomohiro Ishii – D’accord, les commentaires en anglais ont essayé de rappeler aux fans que JAMAIS n’est un acronyme, avec l’idée originale que c’était un titre pour que les jeunes lutteurs les propulsent. NEVER signifie: New blood Evolution Valiantly Eternal Radical – comme la plupart des applications japonaises de mots anglais… c’est un peu maladroit. Mais ce n’est vraiment pas différent des gens qui se font tatouer Kanji; en supposant qu’il dit «courage» alors que nous savons tous que c’est probablement plus proche de dire «soupe».

Étonnamment, ils commencent par un verrou comme deux taureaux qui verrouillent des cornes. À partir de ce moment, c’était exactement ce à quoi vous vous attendiez. Les deux hommes ont démontré leur influence Tenryu avec leurs côtelettes et leurs combinaisons de coins. Shingo a également fait ses preuves en tant que champion à un moment précis. Après un conducteur de Death Valley sur le tablier, Red Shoes comptait Ishii; et Shingo arrêta Red Shoes, et alla chercher son adversaire.

Même si l’acronyme ne veut vraiment plus rien dire, et l’idée initiale de la ceinture a muté; quand un bagarreur détient le titre, ces matchs sont spéciaux. Ishii s’est battu contre la plupart des mouvements, ils avaient une place de Backdrop Driver sans vente, mais Shingo a réussi quelques astuces. Noshigami, Made in Japan… diable, il a même sorti une Emerald Flowsion.

Les deux hommes parsemaient de mouvements classiques, des influences de leurs professeurs; tout en gardant la violence tourné à 11. Match fantastique, ponctué de Shingo Style GTR et Last of the Dragon. Super truc, comme prévu.

Interview d’après-match, Shingo est le premier participant confirmé dans la New Japan Cup; même en tant que champion en titre.

Note globale: 8/10

New Japan Road était en fait assez bon. Un spectacle qui n’était pas trop gonflé, avec une grande lutte et deux grands matchs de fin de match. Tout à ce sujet était une montre facile; avec des fils d’histoire qui étaient très faciles à suivre.