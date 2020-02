NJPW prévoit-il un nouveau salon du jardin Madison Square en 2020?

NJPW / Ajay Suresh de New York, NY, USA [CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

New Japan Pro Wrestling envisage d’organiser un énorme spectacle au Madison Square Garden cet été, selon Dave Meltzer dans la dernière édition du Wrestling Observer Newsletter.

Le rapport écrit que bien que rien n’ait été annoncé ou confirmé, la promotion avait parlé d’une date potentielle d’août il y a quelques semaines à peine, après avoir apparemment été stimulée par le succès du défilé G1 Supercard de l’année dernière.

En collaboration avec Ring of Honor, la G1 Supercard s’est vendue moins d’une heure après la mise en vente des billets. Ce ne serait pas si facile en 2020, cependant. L’événement de l’année dernière s’est déroulé le week-end de WrestleMania, ce qui signifie que des dizaines de milliers de fans de lutte pro étaient déjà à New York et n’avaient donc pas à voyager spécifiquement pour le spectacle. Cela a également été annoncé lorsque d’importants tirages aux États-Unis, Kenny Omega, Cody et The Young Bucks, étaient sous contrat, bien que l’élite soit partie au moment où la Supercard a roulé.

Il sera intéressant de voir si quelque chose en résulte, en particulier avec le ralentissement des activités américaines de NJPW ces dernières années. Nous vous apporterons toutes les mises à jour sur cette situation au fur et à mesure de son évolution.