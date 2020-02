NJPW The New Beginning in Osaka Évaluation et analyse des matchs 09/02/2020

NJPW La tournée New Beginning atteint sa dernière étape! Le double défi en or est l’événement principal, avec le match de meurtre extrême en demi-principal!

SANADA peut-il s’installer sur le territoire d’un concurrent légitime? KENTA ruine-t-il le rêve de Naito? Moxley ou Suzuki vont-ils mourir?

Toutes les questions importantes, voyons ce qui se passe!

Évaluations:

Satoshi Kojima, Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan & Manabu Nakanishi vs Tomoaki Honma, Ryusuke Taguch, Toa Henare & Togi Makabe: Kojima gagne via Cozy Lariat @ 7: 10 – ** ½IWGP Championnat junior poids lourd: Roppongi 3k (SHO & YOH) (c ) vs El Desperado & Yoshinobu Kanemaru: Roppongi 3k conserve via Strong X @ 16: 20 – *** ¾David Finlay, Juice Robinson, Hiroshi Tanahashi & Kota Ibushi vs Tanga Loa, Tama Tonga, Chase Owens & Yujiro Takahashi avec Pieter: Tanahashi gagne via Roll-Up @ 10: 50 – *** Taichi w / Miho Abe & Zack Saber Jr vs Will Ospreay & Kazuchika Okada: Okada gagne via Rainmaker @ 11: 50 – *** ¼SANADA vs Jay White: White gagne via Blade Runner @ 21: 50 – *** ½IWGP Junior Heavyweight Championship: Hiromu Takahashi (c) vs Ryu Lee: Hiromu conserve via Time Bomb @ 23: 55 – **** ¾IWGP United States Championship: Minoru Suzuki vs Jon Moxley (c) : Moxley conserve via Death Rider @ 17: 15 – **** IWGP Intercontinental & Heavyweight Championship: Tetsuya Naito (c) vs KENTA: Naito conserve via Destin o @ 35: 50 – *** ½

Une analyse:

Satoshi Kojima, Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan & Manabu Nakanishi vs Tomoaki Honma, Ryusuke Taguch, Toa Henare & Togi Makabe – Ce match est le dernier match de Nakanishi à Osaka alors qu’il poursuit sa tournée de retraite, qui se termine à la 22e épreuve. Nakanishi commence contre Taguchi et grâce à la disparité de taille, il y a un peu de comédie. L’événement hot tag plus tard va à Nakanishi pour un Quadruple Submission Spot. Kojima avait le Dragon Sleeper, Tenzan avec le Vice Anaconda, Nagata avec le Nagata Lock 2 et Nakanishi avec sa signature Backbreaker argentin. C’était un bon endroit pop pour la foule de voir les vétérans avec l’avantage, tous brillants ensemble. Kojima a affronté Honma pour la séquence finale, et le Cozy Lariat donne la victoire à l’équipe de troisième génération.

Nakanishi amène le micro à une salve d’applaudissements et de soutien. Il leur raconte qu’il a commencé à Osaka et qu’il était terrible, mais il est heureux d’avoir pu y combattre une fois de plus. Bien au-delà de la capacité d’organiser des matchs stellaires, mais la longévité et l’héritage de Nakanishi l’ont attiré par les fans.

IWGP Junior Heavyweight Championship: Roppongi 3k (SHO & YOH) (c) contre El Desperado & Yoshinobu Kanemaru – L’histoire ici est que le duo Suzuki-Gun a blessé la jambe gauche de SHO, donc il y avait un oeil de boeuf géant sur la jambe, handicapant techniquement les champions. SHO a fait un excellent travail en racontant l’histoire de la Junior Tag League après que Taiji et ELP l’ont battu. Voyons donc si la foudre frappe deux fois.

Kanemaru a chassé tôt la jambe de SHO et l’a fait travailler à l’extérieur. Deux tirs à la jambe, ont laissé SHO presque mort au milieu de la foule. Il bat à peine le nombre de 20, mais les talons le font fonctionner pendant la majeure partie du match. Figure Quatre Leglocks, Silencieux Stretch Modifiés, juste un excellent travail au sol, tous axés sur la blessure.

Le match a un peu basculé lorsque Kanearu est allé chercher Deep Impact, mais n’a pas tout compris, alors SHO a été expulsé. YOH est entré, a étouffé le plan de match de Suzuki-Gun et a réalisé de superbes arrêts. Kanemaru a essayé la Satori Surprise, mais SHO l’a bloquée et German Suplex a sorti le whisky de son corps. Strong X semble être quelque chose qu’ils essaient de surmonter en tant que nouvelle finition, et c’était génial. Très bon match surtout, pour un deuxième match.

Ryusuke Taguchi sort et demande à Rocky s’il est un manager ou un catcheur. Après avoir fait appel à l’ego de Rocky, Taguchi a passé le ballon à Rocky pour qu’il décide avec qui il se rangeait. Rocky choisit Taguchi, et nous aurons les Mega Coaches contre Roppongi 3k. Beau développement.

David Finlay, Juice Robinson, Hiroshi Tanahashi & Kota Ibushi vs Tanga Loa, Tama Tonga, Chase Owens & Yujiro Takahashi w / Pieter – Vous savez, la chose qui peut susciter le plus de discussions dans ce match est… les cheveux de Tanahashi. J’espère vraiment que sa fille s’est coiffée ou peut-être qu’il a perdu un pari, car cela me rappelle Robin Sparkles de How I Met Your Mother. Peut-être que Tana veut aller au centre commercial?

Quant au match, c’est agréable de voir que Kota s’est remis de sa maladie et qu’il avait l’air plutôt bien. Juice et Finlay ont affiché une performance décente, Finlay subissant le poids du gros du travail. Jado s’est impliqué à quelques reprises avec le bâton de Kendo, mais Tanahashi a réussi à arrêter les tentatives de G.o.D. de Magic Killer et à obtenir un roll-up effronté avec un effet de levier supplémentaire en s’allongeant sur les jambes.

Annonces après le match concernant quelques dates du G1 Climax 30, mais pour les fans américains, le 22 août 2020, WRESTLE DYNASTY au Madison Square Garden!

Taichi avec Miho Abe et Zack Sabre Jr contre Will Ospreay et Kazuchika Okada – Nous connaissons l’histoire entre ces quatre personnes lors de la tournée The New Beginning. Seule ride supplémentaire, car Ospreay a effectué le tombé sur Sabre lors d’un match Road to tag après la perte initiale du titre. Ainsi, le spectacle de la Saint-Valentin de RevPro aura un match revanche.

Quant au match, il a été assez solide avec les bons joueurs. Taichi semblait se pencher un peu plus sur son personnage de talon, donc j’aimerais vraiment voir plus de Dangerous T mais; ce match a fait ce qu’il était censé faire. Ospreay et Sabre avaient l’air assez égaux, Okada toujours au-dessus de Taichi, mais Taichi a réussi de bons coups. Match amusant.

SANADA vs Jay White – Nous savons comment SANADA a remporté ce match spécial en simple avec une victoire finale sur Jay lors du Nouvel An Dash; et nous avons pu voir la construction après Fantastica Mania. Jay doit donc repousser SANADA pour lui rappeler la différence dans leurs niveaux perçus.

SANADA a été manipulé au début du match et Gedo a beaucoup interféré. J’aime le fait que certaines des interférences étaient des rappels des matchs précédents sur la façon dont SANADA a gardé Gedo en échec, mais il y avait tout simplement trop de Gedo. Certaines des transitions du match ont été bâclées, couronnées par le flotteur Shiranui dans le Skull End, qui s’est transformé en une tentative Shiranui et Jay White est juste tombé.

Jay remportant le match est très bien, car SANADA est très populaire auprès des fans et cela mène évidemment à de plus grandes choses pour le personnage de SANADA. Je souhaite juste que ce soit un meilleur match avec un peu moins d’ingérence Gedo.