NJPW US TV Deal dans les travaux

Vice / NJPW

New Japan Pro Wrestling pourrait bientôt trouver un foyer permanent à la télévision américaine.

Jusqu’à présent, les émissions en anglais du King of Sports ont été limitées à celles qui ont accès à, euh, AXS, et au service de diffusion en continu de la société, New Japan World. Le premier offrait auparavant un ensemble de contenus New Japan, tandis que la sortie en direct du second ne comprend actuellement que le paiement à la séance.

Selon Dave Meltzer, écrivant dans le numéro de cette semaine du Wrestling Observer Newsletter, la communication entre le Nouveau Japon et la chaîne de télévision multinationale Viceland s’est ouverte sur un éventuel accord américain. Viceland a déjà produit des documentaires de lutte The Wrestlers et Dark Side of the Ring, chacun acclamé par la critique.

Meltzer écrit:

C’est un long processus, car TV-Asahi détient les droits de tournage et l’accord AXS / New Japan était à l’origine entre AXS et TV-Asahi.

NJPW a fait un effort pointu pour pénétrer le marché américain au cours des dernières années, en organisant plusieurs tournées dans le pays et même en lançant un championnat IWGP United States (actuellement détenu par Jon Moxley). Cependant, on pense qu’un manque de présence télévisuelle internationale affecte sérieusement leur capacité à avoir un impact aux États-Unis. Le premier spectacle de leur dernier voyage aux États-Unis, à Saint-Pétersbourg, en Floride, n’a vendu que 863 billets. Le lendemain, à Nashville, TN a encore empiré, attirant seulement 560 salariés.

Meltzer écrit également que l’affiliation de la WWE avec CyberAgent – une importante société de médias japonaise cherchant à reprendre Pro Wrestling NOAH – pourrait entraver la domination du Nouveau Japon à la maison:

CyberAgent est plus grand que [New Japan owners] Bushiroad, et tout le monde sait aussi que la WWE arrive avec une marque NXT au Japon. On a le sentiment qu’une affiliation à la WWE / CyberAgent pourrait être une menace pour la domination du Nouveau Japon beaucoup plus que l’une ou l’autre séparément.

Théoriquement, l’association de la WWE pourrait également voir des talents de NOAH travailler de l’autre côté de l’étang, ce qui compromettrait davantage les chances du Nouveau Japon de s’étendre à travers le Pacifique.