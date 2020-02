No WWE Halftime Heat 2020: Une opportunité manquée au Super Bowl LIV

Plus tard ce soir, les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City s’affronteront sur le terrain pendant le Super Bowl LIV. Des millions de personnes regarderont le monde entier et, en tant que fan de catch, je ne peux pas m’empêcher de me demander une chose: pourquoi ne récupérons-nous pas Halftime Heat?

Pour rappel, WWE Halftime Heat s’est produit trois fois dans le passé. L’incarnation originale était le 31 janvier 1999, lorsque l’humanité a battu The Rock dans un match d’arène vide pour remporter le championnat WWF lors du Super Bowl XXXIII. L’année suivante, il y avait juste une interview avec Stone Cold Steve Austin. Ensuite, son concept a disparu pendant près de deux décennies.

Mais l’année dernière, lors du Super Bowl LIII, il a été relancé avec un match qui a eu lieu au WWE Performance Center avec les superstars NXT Aleister Black, Ricochet et Velveteen Dream contre Adam Cole, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa.

Cette année? Rien. Pas un coup d’œil. Pas même de rumeurs ou de spéculations selon lesquelles cela reviendrait, d’après ce que j’ai vu. Et je pense que c’est une erreur.

La relation Fox

Le Super Bowl est diffusé sur Fox et maintenant qu’ils sont officiellement impliqués dans la WWE après la transition de SmackDown en octobre dernier, ils ont un investissement l’un dans l’autre. Par tous les moyens, Fox devrait essayer d’amener les téléspectateurs le vendredi soir pour regarder la programmation de la WWE, car c’est une situation gagnant-gagnant, plutôt que si la WWE n’était associée qu’à USA Network comme par le passé.

Bien sûr, je m’attends à ce qu’il y ait du matériel promotionnel tout au long de la nuit pour rappeler aux gens que SmackDown fait partie de la famille Fox dans l’espoir d’attirer l’attention sur la marque. Mais une brève mention à quelques reprises des commentateurs rappelant aux gens de «se connecter à la WWE Friday Night SmackDown tous les vendredis à 20 h HE» n’aura pas beaucoup d’importance.

Pire encore, s’il y a plus d’exemples de craquage pur et simple de Fox sur le produit, comme ce qui s’est passé dans le passé, ces bouchons à demi-cul pourraient faire plus de mal que de bien. La WWE n’a pas besoin que Rey Mysterio soit assimilé à Nacho Libre. Cela n’accordera pas les téléspectateurs occasionnels du Super Bowl à SmackDown. Ça va perpétuer l’idée que ce n’est «pas du vrai sport» et de quoi rire. «Avez-vous vu ce match l’autre jour où ils ont fait manger un chien à un type? Ha. Trucs stupides de rasslin stupide. C’est stupide. Quoi qu’il en soit, c’est ce que les chefs doivent faire pour gagner encore quelques mètres… »

Je peux vous garantir qu’il n’y aura pas de vague de soutien aux notes vendredi prochain si toute la WWE sort de l’association Super Bowl and Fox est Terry Bradshaw et la société mentionnant comment ils aimaient regarder Ric Flair, Hulk Hogan, Ricky Steamboat des décennies il y a, car aucun d’entre eux ne sera sur la programmation moderne – surtout s’ils se concentrent sur ceux qui sont décédés, comme André le Géant. Tout au plus, les fans plus âgés se souviendront qu’ils regardaient la WWE «quand c’était bon» et se moquaient des nouveaux personnages en tant que personnes qu’ils ne connaissent pas ou qui ne s’intéressaient pas, et quelques secondes plus tard, ils reprendraient la jeu et aura complètement oublié la WWE.

Maintenant, je sais ce que certaines personnes doivent penser. Pourquoi Fox voudrait-il avoir une émission de chaleur à la mi-temps qui éloignerait les téléspectateurs de l’émission de mi-temps et nuirait à leurs cotes? De plus, il n’y aurait aucun moyen qu’ils auraient jamais voulu bousculer l’idée d’acte musical du spectacle de mi-temps et la remplacer par une performance de la WWE, car la lutte professionnelle est loin d’être autant d’intérêt grand public. C’est un fait indiscutable que plus de gens voudront se connecter pour voir Jennifer Lopez et Shakira que se foutre même des superstars de la WWE les plus populaires comme Roman Reigns et Becky Lynch.

Mais qu’en est-il de FS1?

Corrigez-moi si je me trompe, mais si vous êtes intéressé à regarder le Super Bowl, vous allez le regarder sur Fox, pas sur FS1. Tout matériel diffusé sur cette chaîne pendant la mi-temps du Super Bowl sera probablement exactement la même analyse qui a été constamment menée jusqu’à ce point, à chaque seconde du jeu, et qui se produira après le match. Peut-être qu’il aurait pu y avoir une alternative.

Disons simplement que vous regardez le match, mais que vous n’avez aucun intérêt pour les performances musicales. Je suis loin d’être le meilleur exemple à juger, car non seulement je ne suis pas un fan de football et je me fiche de savoir qui gagne ce match, mais je n’aurai aucun scrupule à manquer Jennifer Lopez et Shakira qui chantent des chansons que je ne trouve pas accrocheur avec un tas de bêtises colorées qui me font penser que c’est plus divertissant juste parce que c’est flashy et fort.

Mais, à tout le moins, il y a des années où j’ai regardé le match en entier et le spectacle de la mi-temps, ou peut-être juste l’un ou l’autre, et je sais que je ne suis pas le seul à l’avoir fait. Certaines personnes ne se connecteront qu’à la mi-temps. D’autres passeront ce temps dans la salle de bain, chercher de la nourriture ou s’étirer les jambes.

Peut-être que vous êtes quelqu’un qui est super sportif et que vous n’avez aucun intérêt pour les performances musicales et que vous ne pouvez pas attendre de voir plus d’action. Ne serait-il pas possible que vous passiez à FS1 pour regarder un match de la WWE qui se déroulera comme une alternative sportive à la musique? Enfer, vous pourriez même devenir un fan de toute une vie avec ce match s’il est assez bon pour attirer votre attention.

La WWE aurait pu faire exactement la même configuration que l’année dernière en ce sens que les gens auraient pu lutter au Performance Center. Dans un monde idéal, il aurait pu y avoir encore plus que cela, en fait. La WWE aurait pu en faire un événement réel avec plus de matchs menant à ce point et avoir un lieu plus grand (bien que ce ne soit pas un stade ou quelque chose, naturellement) et l’a chronométré pour que le match en vedette ait lieu vers 20 heures. ou chaque fois que la mi-temps est.

L’émission aurait pu être diffusée sur FS1, ce qui devrait être familier à certaines personnes car WWE Backstage y a son domicile. Ou, peut-être que seule la section de mi-temps serait là. Ou, peut-être que tout cela aurait été diffusé sur WWE Network après coup. Cela dépend du réseau et de la WWE. 90% d’entre eux étant un salon pour les personnes impliquées dans les stands, ce serait bien.

Au cours de la première mi-temps, il pourrait y avoir une promotion sur la façon dont pendant la mi-temps, un match en direct de la WWE aura lieu sur FS1. Si vous ne voulez pas regarder Shakira et Lopez, écoutez-le. Ensuite, les gens pourraient basculer, les notes de Fox ne baisseront probablement pas trop radicalement (et même si c’était le cas, ce serait elles augmentant les numéros FS1, donc ça va, plutôt que de simplement retourner la chaîne à un concurrent). La WWE arrêterait le match pour coïncider avec la mi-temps et quand cela allait se terminer, le match se termine et tout le monde recommence à regarder le match. En attendant, la WWE a promu SmackDown ainsi que Raw et NXT, le réseau WWE, les prochains événements TakeOver: Portland et Super ShowDown et Elimination Chamber et WrestleMania, etc.

Qu’est-ce que le match?

En ce qui concerne le match, c’est pour la réservation de fantaisie. De toute évidence, la WWE ferait mieux de montrer aux gens des stars en vedette qui peuvent avoir l’air plus grandes que nature et les captiver non seulement avec leurs personnages, mais aussi leurs performances. Ce ne serait pas le moment de mettre Shorty G contre Sheamus dans lequel personne n’est investi, ni de mettre Roderick Strong contre Tyler Bate, peu importe à quel point ils sont bons.