NOAH WEEKLY NEWSLETTER VOL.71 ~ 16 FÉVRIER 2020

RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENT

Abema a diffusé l’émission NOAH cette semaine le 16 février 2020 en direct de Korakuen Hall. Abema est utilisé comme plate-forme pour diffuser des émissions NOAH, qu’ils partageront également avec DDT Universe jusqu’à ce qu’un VOD approprié soit organisé. Malheureusement pour ceux en dehors du Japon, il est difficile de regarder ABEMA car vous devez trouver un VPN qui n’a pas été bloqué par leurs serveurs, puis si vous en trouvez un, vous devrez vous abonner à la chaîne. Malgré cela, il est dit que les spectacles seront mis sur DDT Universe.

Avant leur match «Strong Climb» au Big Japan le 3 mars, Yoshiki Inamura a affronté Ryūichi Kawakami dans un match de tag avec Masa Kitamiya et Daisuke Sekimoto. Le match a été dominé par la rivalité entre Inamura et Kawakami, Kawakami remportant la victoire. Inamura se hissa à genoux et pointa son index dans un signe “un”, indiquant que c’était celui de Kawakami et qu’il ne gagnait que lui.

Katsuhiko Nakajima et Hideki Suzuki ont organisé un match varié, qui a commencé comme un combat de tapis MMA, s’est transformé en une bagarre hors du ring, puis a fini par un style puro. Le style initial n’est pas celui que vous voyez beaucoup dans NOAH, et Nakajima a dû plonger profondément dans son passé MMA, et retirer un style qu’il utilise rarement. Après la bagarre de l’annulation (dans laquelle Nakajima a perdu son sang-froid, a volé un parapluie et a tenté de l’utiliser), le match s’est arrêté.

Les champions du GHC Junior Heavyweight, Kotaro Suzuki et Atsushi Kotoge, avaient annoncé qu’ils changeaient les règles de la façon dont les gens pouvaient défier. Ils n’accepteraient plus les gens qui contestaient directement, ils devaient épingler l’un d’entre eux avant de leur accorder un match. Donc, aujourd’hui, pour RATELS, c’était très significatif, YO-HEY & HAYATA veulent défier pour les titres de tag GHC Junior, et Daisuke Harada a gagné le droit de défier pour le GHC Junior, mais comme toujours, STINGER a rendu les choses difficiles.

HAYATA n’a pas eu de temps facile depuis le saut périlleux de la corde supérieure, le dérapage sur le sol et à travers des chaises à Yokohama le 7 février, et aujourd’hui n’a pas été différent. Attaqué sur le ring par STINGER dans ses côtes, Tadasuke a dû l’emmener dans les coulisses ce qui a laissé Harada & YO-HEY dans un match 3 contre 2. Cependant, HAYATA (suivi d’un Tadasuke à la recherche effrénée), est sorti vers la fin du match, ses côtes maintenant entièrement scellées, et a réussi à obtenir une victoire furtive sur Kotaro Suzuki. STINGER était furieux et à un chœur de huées, ils ont attaqué les côtes de HAYATA jusqu’à ce qu’ils soient chassés par RATELS. NOAH a depuis annoncé que HAYATA manquerait les trois prochains rendez-vous de NOAH avec des côtes meurtries ou fracturées. Aucun match pour HAYATA & YO-HEY contre Kotaro Suzuki & Atsushi Kotoge, ou Daisuke Harada contre Yoshinari Ogawa n’a encore été annoncé.

A propos d’aujourd’hui, YO-HEY a écrit: «Tout d’abord, nous avons gagné, mais tous …»

Kaito Kiyomiya & Go Shiozaki (tous deux portant pratiquement la même bague), se sont associés pour affronter Takashi Sugiura (que Kiyomiya défie pour le titre national du GHC) et Kazuyuki Fujita (que Shiozaki a nommé pour le défier pour le GHC Heavyweight). Le match était très bien Sugiura vs Kiyomiya et Shiozaki vs Fujita. Les échanges entre Sugiura et Kiyomiya (surtout à l’extérieur du ring) ont été décrits comme un «combat de chiens», Fujita et Shiozaki échangeant de gros coups. Le match a connu une fin controversée lorsque Fujita a étouffé Shiozaki dans une prise en sommeil, et l’arbitre a arrêté le match après 20 minutes et 29 secondes.

Fujita, cependant, n’en avait pas fini avec Shiozaki. Prenant une bouteille d’eau, il la versa sur la tête de Shiozaki pour le faire revivre. Lorsque Shiozaki se redressa, il attrapa ses cheveux, prit une gorgée d’eau, se pencha et le vaporisa sur le visage de Shiozaki avant de lui jeter à la fois le bouchon et la bouteille, avant de s’éloigner.

Takashi Sugiura attendit que tout le monde ait quitté le ring pour s’adresser à la foule. Il a essentiellement dit que lui et Fujita, «camarades de classe» et «vieillards», quitteraient Nagoya avec les ceintures.

NOUVELLESTakashi Sugiura au Champions Carnival (tout le Japon)

Tout le Japon a annoncé que Takashi Sugiura participerait au Champions Carnival 2020. Cette année est à la fois l’année du 20e anniversaire de Takashi Sugiura et celle de NOAH, et comme Naomichi Marufuji, il se dirige vers sa promotion originale (bien qu’il dirait lui-même qu’il est NOAH né) en cette année spéciale. Ce sera la première fois depuis son départ avec Mitsuharu Misawa à NOAH, que Takashi Sugiura sera apparu dans Tout le Japon dans une compétition en simple.

Le blocage n’a pas encore été annoncé.

Katsuhiko Nakajima contre Kaz Hayashi

Katsuhiko Nakajima a défendu le titre W-1 contre Shotaro Ashino le 12 février au Korakuen Hall. Dans le style habituel, il n’a pas apporté la ceinture sur le ring, et elle a dû être récupérée et remise à lui, puis il l’a jetée et à Kinya Okada qui était venue le seconder. Nakajima a affiché son arrogance sarcastique habituelle dans le match, refusant de monter sur le ring au début, puis à la fin après sa victoire via Vertical Spike, il a de nouveau jeté la ceinture. À ce stade, marre de ses ébats, pratiquement toute la liste est entrée dans le ring pour lui faire face. Nakajima les a tous renvoyés en disant qu’il n’en reconnaissait aucun, mais il ne connaissait qu’un seul visage, Kaz Hayashi.

Nakajima lui a enfoncé la ceinture au visage et a dit: “Je suis vraiment désolé que vous ayez dû venir si occupé, mais ma réponse est oui, si vous dites non, alors c’est non.”

Nakajima a reçu un coup de transe au visage pour ses problèmes.

Hayashi lui a dit que sa réponse était qu’il serait le prochain challenger. Le match pour le titre a été envoyé pour le 15 mars.

Nakajima dit que son apparition dans W-1 est quelque chose qu’il veut faire et est distinct de NOAH. Il ne fera pas dans un ring NOAH ce qu’il fait là-bas. Il aime être un talon.

Apparitions et matchs à venir

Le 8 mars, All Japan arrivera à NOAH sous la forme Evolution lorsque SUWAMA, Shuji Ishikawa et Yusuke Okada viendront à Yokohama pour affronter l’équipe de Katsuhiko Nakajima, Shuhei Taniguchi et Junta Miyawaki.

Le Grand Muta fera équipe avec une forme de Naomichi Marufuji (qui est présenté comme «魔 流 不死», qui se prononce Ma-ryū-fushi »~« Marufuji ». Le nom signifie« Immortalité magique »et utilise le kanji pour démon), contre le partenaire de Marufuji, Masaaki Mochizuki et AKIRA. Le match aura lieu le 8 mars.